Crescono le adesioni all’appello “Fermare la guerra, imporre la pace”

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, infine ti combattono”. Anche se i mass media hanno ignorato l’appello “Fermare la guerra, imporre la pace”, l’appello – pubblicato solo su alcune testate online – ha visto arrivare decine e decine di nuove adesioni.

Tra le nuove firme arrivate fa piacere vedere quella di Heidi Giuliani, o quella di una volontaria dal Congo, di tanta gente comune e qualche rappresentante di consigli comunali, tanti medici e docenti.

Interessante inoltre il fatto che in città come Bologna abbiano deciso che raccoglieranno in piazza le adesioni sull’appello nelle feste e manifestazioni del 25 aprile, ed anche in altre città intendono fare lo stesso. Insomma quello che poteva sembrare un passo indietro può rivelarsi due passi avanti.

Inchiodare i guerrafondai sulle loro responsabilità di aver volutamente ignorato le proposte di pace sul tappeto, è un approccio comprensibile e credibile anche tra le persone comuni che continuano ad essere contraria alla guerra ma che stentano a trovare lo strumento per pesare sull’agenda politica.

“Fermare la guerra e imporre la pace” non un’idea da consumarsi in una giornata per poi passare ad altro, è un appello a prendere parola e iniziativa in tutti gli ambiti possibili per fermare l’escalation bellica in cui le classi dominanti stanno tirando dentro il nostro paese.

Per aderire all’appello inviare una mail a: imporrelapace@gmail.com

23 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO