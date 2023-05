Potere al Popolo e la Staffetta dell’Umanità

L’escalation bellica in Ucraina prosegue in modo sempre più pericoloso per le popolazioni coinvolte e minaccia l’incolumità dell’intera umanità.

Nonostante questo e nonostante la maggioranza della popolazione in Italia comprenda la drammaticità della situazione e delle ricadute sociali nel nostro paese, il Governo Meloni mantiene e intensifica il bellicismo in continuità con il governo Draghi e l’assetto NATO.

Mentre tutte le forze politiche del Parlamento dicono di volere la pace, si sono rese complici tramite l’invio di armi dell’allontanamento dalle prospettive di pace.

Per Potere al Popolo è necessario e importante supportare quelle voci che senza ambiguità portano avanti posizioni contro l’invio di armi, per il negoziato e la fine del conflitto.

Per questo appoggiamo e invitiamo a partecipare alla Staffetta dell’umanità per la pace di domenica 7 Maggio.

