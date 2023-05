Emilia-Romagna. Soldi ai territori alluvionati non alla guerra, manifestazione il 2 giugno

Da due settimane siamo impegnati insieme a migliaia di volontari e volontarie svolgendo in Romagna una parte del lavoro che dovrebbero svolgere lo Stato.

Da giorni raccogliamo la stanchezza e la rabbia, mentre prefetti e sindaci si esprimono sempre di più contro il lavoro di solidarietà attiva, mentre è sempre più lampante l’assenza di una vera mobilitazione delle risorse dello Stato: vediamo con i nostri occhi come il Dipartimento di Protezione Civile spreme fino al midollo i pochi operatori messi in campo e si affida a generosi volontari ormai stremati, mentre l’Esercito è impegnato nelle esercitazioni della NATO e per alimentare il clima di guerra globale.

Nel frattempo nelle zone alluvionate i militari vengono impiegati solo per le passerelle d’immagine e con pochissimi interventi. Dove sono gli uomini e i mezzi delle Forze Armate che – rispondendo al dettato della quinta missione individuata dal Libro bianco della Difesa – dovrebbero concorrere “nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza”?



Stiamo assistendo a un film surreale, in cui da un lato la giunta regionale procede indisturbata mentre dovrebbe dimettersi a fronte della responsabilità politica nell’aver portato avanti lo sfrenato consumo di suolo in una regione in cui le zone a «media pericolosità di alluvioni» coprono oltre il 45 per cento del territorio e vi vive più del 60 per cento della popolazione.

Dall’altro il Governo nazionale non ha ancora emanato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Alluvione a due settimane dall’inizio dell’emergenza, mentre il suo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parla di investire risorse in Emilia Romagna quando contemporaneamente rilancia l’impegno a destinare oltre 13 miliardi di euro (secondo le prime stime al ribasso) per un’opera dannosa e irrealizzabile come il Ponte sullo Stretto di Messina.

Chiamiamo una conferenza stampa verso la manifestazione regionale del 2 Giugno “Soldi ai territori, non alla guerra!”, convocata insieme a tante realtà che da settimane si spendono nella solidarietà attiva.

Durante la conferenza presenteremo le nostre proposte sull’emergenza e sulla gestione del territorio, a partire dalla necessità di mobilitare le risorse dello Stato, farla finita col balletto tra Bonaccini e la Lega sul commissario straordinario, l’adeguato finanziamento dei lavori utili sul territorio e un piano di assunzioni per gli enti pubblici che devono lavorare alla prevenzione dei disastri e alla pianificazione dello sviluppo sulla base del cambiamento climatico e delle necessità dei territori.

31 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO