E’ partita la campagna per il salario minimo

Venerdi 2 giugno è stata la prima giornata di banchetti in tutta Italia per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge sul salauio minimo presentata da una coalizione di forze intorno a Unione Popolare .

La nostra Costituzione, all’art.36, prevede che la paga giusta debba garantire “un’esistenza libera e dignitosa”. Ma come si fa a pagare mutui, affitti, bollette, trasporti, a prendere una pizza con gli amici, come si fa ad avere del tempo libero quando si guadagna una miseria?

I nostri bisnonni hanno lottato per una Repubblica fondata sulla dignità di chi lavora, non sullo sfruttamento. Ora tocca a noi: non vogliamo più lamentarci e basta, ma riprenderci il minimo che ci spetta!

Il 19 maggio abbiamo depositato in Cassazione la nostra proposta di Legge di Iniziativa Popolare per un salario minimo di almeno 10 euro l’ora, agganciato all’inflazione.

A partire dal 2 giugno, festa della Repubblica, vogliamo riprenderci la nostra storia: lasciamo a loro le parate militari. La nostra Repubblica di sfruttati e sfruttate, parte con la raccolta firme. #10èilminimo

La proposta di legge sul salario minimo spiegata ai giornalisti

