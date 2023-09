Le tende all’università, comincia l’autunno…

Da oggi, lunedì 25 settembre, tornano le tende in università. In seguito alle proteste di maggio e alla scarsa considerazione data al problema da parte del governo, continua la mobilitazione. Per questo chiameremo una conferenza stampa alle ore 11 davanti al rettorato.

Oltre alla scarsa chiarezza dei procedimenti, quello che si sta facendo con i soldi del PNRR per quello che riguarda la costruzione di studentati pubblici sta mettendo al centro il ruolo dei privati, convogliando su di loro i finanziamenti e appoggiandosi per i nuovi posti letto.

Una manovra che quindi non farà che rafforzare i processi di speculazione, l’aumento del costo degli affitti e, più in generale, della vita.

Ribadiremo con queste manifestazioni le nostre richieste:

– abolizione della legge 431 del 1998 che ha dato il via alla liberalizzazione del mercato degli affitti e che ha tolto l’equo canone introducendo il canone concordato, oggi assolutamente inadeguato e parte del problema del caroaffitti. Per questo chiediamo la reintroduzione dell’equo canone con delle specifiche per la condizione studentesca.

– chiudere l’accesso dei privati alla legge 338/2000, per la costruzione di studentato ed edilizia universitaria pubblica.

– Un tavolo di confronto permanente tra il MUR, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la conferenza delle regioni e le organizzazioni studentesche che sulle tende si stanno mobilitando.

– Un reddito studentesco per gli studenti delle fasce popolari, che rompa la catena di esclusione dal percorso universitario e che sia pagato dalle aziende che oggi stanno speculando, traendone beneficio economico, sul sistema universitario e sulla ricerca.

