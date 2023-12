“Puma”. Una vittoria della campagna di boicottaggio e disinvestimento verso Israele.

Il boicottaggio contro Israele funziona. Il quotidiano economico Financial Times riferisce che l’azienda tedesca di abbigliamento sportivo Puma ha deciso di interrompere la sua sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio israeliana.

Il “Financial Times”, citando un documento interno dell’azienda, scrive che la decisione è stata presa un anno fa e non sarebbe legata alle proteste di alcuni gruppi di attivisti della campagna Bds che chiedono di boicottare i prodotti dell’azienda tedesca a causa dell’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza. “Dal 2024, la terza azienda di abbigliamento sportivo al mondo (Puma) non fornirà più attrezzature alla nazionale dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con la Federcalcio israeliana”, si legge sul quotidiano che cita un documento interno della società.

In realtà le pressioni degli attivisti della campagna Bds hanno pesato eccome nella decisione della Puma di disinvestire da Israele. E’ lo stesso Financial Times a ricordare che la partnership firmata nel 2018 tra l’azienda e le autorità israeliane, ha innescato una campagna di boicottaggio, con gli attivisti che accusano Puma di sostenere gli insediamenti israeliani in Cisgiordania – considerati illegali dalla maggior parte della comunità internazionale – dato che l’IFA include club con sede in tali insediamenti.

Puma ha respinto le accuse, affermando che sponsorizza solo la squadra nazionale e non le attività a livello di club, ma questa non è sicuramente una giustificazione accettabile. “I negozi del brand in alcune città occidentali sono stati presi di mira con manifestazioni nelle ultime settimane, evidenziando le insidie che le questioni geopolitiche possono creare per le multinazionali” sottolinea il Financial Times.

La campagna di Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni contro Israele dunque può funzionare e ottenere risultati.

12 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO