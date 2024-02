Basta stragi sul lavoro. Manifestazione sotto il Ministero

Oggi è una giornata di sciopero nazionale ed è in corso un presidio al Ministero del Lavoro dopo la strage degli operai al cantiere della Esselunga di Firenze. La polizia ha bloccato il tentativo dei lavoratori di portarsi sotto il portone del ministero per far ricevere una delegazione.

L’Unione Sindacale di Base ha dato appuntamento oggi di fronte al Ministero del Lavoro, dalle ore 10.00 in Via Molise. Un appuntamento importante per non far passare sotto silenzio l’ennesima strage di lavoratori in Italia: quella del cantiere Esselunga di Firenze, in cui hanno perso la vita 5 operai. Questa mattina rappresenta il culmine degli scioperi chiamati in questi giorni fra cui ricordiamo quello di 8 ore di Usb del Lavoro Privato proprio per la giornata di oggi con il presidio al Ministero che è l’appuntamento di protesta centrale, insieme alle mobilitazioni chiamate localmente a Firenze nella mattina del 19 ed a Bologna per il pomeriggio del 20 dalle 17:00 di fronte alle prefetture.

Un’occasione per ribadire come, per fermare la strage, sia fondamentale l’introduzione del reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro nel codice penale: una campagna che l’Usb porta avanti da anni per stabilire una forma di deterrenza contro chi taglia sulle misure a tutela di salute e sicurezza sul lavoro. Una campagna che in questi mesi è diventata una proposta di Legge di Iniziativa Popolare sulla quale sono state raccolte decine di migliaia di firme e che il Parlamento adesso dovrà discutere.

