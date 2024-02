Medio Oriente, mondo multipolare e conflitto arabo-israeliano. Domenica un incontro a Milano

Domenica 25 febbraio a Milano si terrà un incontro di dibattito e approfondimento promosso dalla Rete dei Comunisti su “Il Medio Oriente nel mondo multipolare ed il conflitto arabo-israeliano”. L’incontro comincerà alle ore 10.00 a Milano al Circolo familiare di Unità Proletaria, n.140 di viale Monza (M1 Turro-Gorla).

Il dibattito sarà coordinato da Angela Zito della RdC di Milano con l’introduzione ai lavori di Giacomo Marchetti della RdC.

Alla discussione parteciperanno:

Alberto Negri, giornalista e saggista

Ugo Giannangeli, avvocato ed attivista politico

Saïd Boumama, saggista e militante franco-algerino, collaboratore di Investig’Action

Bassam Saleh, Comunità palestinese (Roma e Lazio)

Hroub Shokry, Unione Democratica Arabo-Palestinese (UDAP)

Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo

Lamberto Lombardi, segretario regionale Lombardia e Direzione Nazionale PCI

Paolo Ferrero, DN Rifondazione Comunista e direttore rivista “Su la testa”

Alessandro Perri, Comitato “Angelo Baracca”

Giorgio Cremaschi, Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo

Francesca Lini, Cambiare Rotta

Panetteria Occupata

CSA Vittoria

Comunisti Milano

Nel testo preparatorio dell’incontro è scritto che “Con lo sviluppo dell’attuale conflitto israeliano-palestinese questo declino occidentale è emerso in tutta evidenza, soprattutto di fronte alla risposta determinata su scala regionale delle forze della Resistenza che danno sempre più filo da torcere ad Israele ed ai suoi alleati (….) Se le sorti del sionismo sono state legate a doppio filo e da sempre – in una relazione di implicazione reciproca – a quelle del blocco euro-atlantico, è chiaro che è necessario collocare il significato politico della Resistenza palestinese nell’attuale fase storica all’interno di un conflitto più ampio e su scala regionale”.

In un altro passaggio viene sottolineato come “Un contesto in cui si intrecciano il crepuscolo dell’egemonia occidentale e l’affermazione di un mondo effettivamente multipolare: in un quadro di sempre maggiore tendenza alla guerra e di incapacità – da parte di chi è stato il gendarme del Modo di Produzione Capitalista – di risolvere diplomaticamente i conflitti che ha ereditato e contribuito a fomentare (….) É in questa nuova fase di fine dello stallo nello scontro tra blocchi politici a livello mondiale e di militarizzazione delle relazioni internazionale, che va analizzato e compreso il conflitto su scala regionale”.

Leggi il testo di convocazione completo: https://www.retedeicomunisti.net/2024/02/05/25-2-milano-il-medio-oriente-nel-mondo-multipolare-ed-il-conflitto-arabo-israeliano/

20 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO