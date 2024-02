Agricoltori assediano i palazzi della Ue a Bruxelles. In Polonia bloccano il confine con la Germania

Nella protesta in corso a Bruxelles contro le politiche agricole dell’Ue, i manifestanti hanno forzato uno dei blocchi della polizia su rue de Pascal, dapprima con alcuni partecipanti alla protesta entrati a piedi e poi direttamente entrando con i trattori, per riversarsi in una via interdetta alla protesta: Chaussee d’Etterbeek.

Sulla strada a ridosso del Consiglio Ue, rue Froissart, la polizia sta cercando di contenere i manifestanti che lanciano fumogeni e petardi contro le forze dell’ordine. Fermato un tentativo di forzare un blocco in rue de La Loi a pochi metri dai palazzi istituzionali dell’Unione Europea.

Gli agricoltori sono riusciti a forzare un blocco della polizia situato all’incrocio tra Avenue d’Auderghem e Rue Belliard, utilizzando i loro trattori. La polizia sta attualmente inviando rinforzi sul posto. Nel frattempo, gli agenti presenti in loco vengono colpiti con letame, costringendoli a ritirarsi ulteriormente.

La polizia ha utilizzato idranti per spegnere gli incendi in rue de la Loi appiccati da alcuni agricoltori giunti a Bruxelles per manifestare. I dimostranti stanno cercando di mantenere accesi i fuochi appiccati a pneumatici e cumuli di paglia.

Si ampliano le proteste degli agricoltori anche in Polonia con il blocco di un’importante autostrada nell’ovest del Paese. Domenica i lavoratori del settore, che protestano a intermittenza da mesi, hanno occupato in entrambe le direzioni l’autostrada A2 a Slubice, città al confine con la Germania, minacciando di bloccare l’importante arteria fino a metà marzo. I manifestanti hanno programmato una mobilitazione di 25 giorni, ma potrebbe essere ridotta in seguito a colloqui con i rappresentanti locali e le imprese.

Gli agricoltori sono arrabbiati per la concorrenza sleale dell’importazione dei prodotti agricoli ucraini, più economici perché esenti dai dazi. Per questo hanno bloccato a più riprese i valichi di frontiera con l’Ucraina, impedendo il passaggio ai camion in entrata e in uscita.

Assai più a bassa intensità le proteste degli agricoltori in Italia. E’ in programma per il prossimo sabato in piazza Santi Apostoli una manifestazione indetta dal Cra agricoltori traditi. “Gli agricoltori scenderanno in piazza per chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i rappresentanti della Commissione Europea in Italia” si legge in una nota.

