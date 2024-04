Sospensione degli accordi tra le università? L’ipocrisia di due pesi e due misure

La Ministra Bernini, qualche rettore, un pò di giornalisti e commentatori filo-israeliani, da giorni si stanno stracciando le vesti e latrano contro la sospensione degli accordi di cooperazione tra alcune università italiane e università israeliane, come viene richiesto dagli studenti in mobilitazione e da un appello firmato da quasi duemila tra docenti e ricercatori.

Non è superfluo rammentare che il massacro dei palestinesi a Gaza dura ormai da sei mesi e che solo nelle ultime settimane si è arrivate a decisioni attese e dovute da tempo verso le università israeliane come avvenuto a Torino, alla Normale di Pisa e a Bari. Altri atenei ancora non hanno dato seguito alle richieste dell’appello di loro colleghi e dei loro studenti.

Eppure in un’altra e recente occasione – solo due anni fa – sia i Senati accademici che il Ministero dell’Università erano stati assai più solleciti a interrompere quasi immediatamente la collaborazione con gli atenei di un altro paese ritenuto violatore del diritto internazionale. Stiamo parlando delle università e dei ricercatori russi.

Qui di seguito una breve rassegna di notizie ci ricorda che le università e il Miur bloccarono la cooperazione con le università russe “in meno di un mese” dall’intervento militare russo in Ucraina. A marzo del 2022 erano già scattati come soldatini.

Un classico esempio di doppio standard. Due pesi e due misure. Ipocriti, pagliacci e mentitori, come sempre!!!

“Stop alle collaborazioni accademiche con la Russia. È una delle iniziative scelte dall’Università di Trento come contributo alla mobilitazione contro la guerra scatenata da Mosca in Ucraina. Sospesi, dunque, i rapporti scientifici dell’ateneo con le istituzioni che fanno riferimento al governo della Federazione russa”. (9 marzo 2022, fonte: Adige)

“La ministra per l’Università e la ricerca Cristina Messa dieci giorni fa ha detto basta ai progetti di ricerca con la Russia e ha chiesto di tenere a distanza gli studenti e i ricercatori russi.

Adesso anche l’Università La Sapienza, il più grande ateneo d’Europa, si è mosso per dare attuazione alle indicazioni ministeriali: il 18 marzo la rettrice Polimeni ha inviato una lettera ai dipartimenti e a tutti i docenti per comunicare la decisione di Messa”. (22 marzo 2022, fonte: Domani)

“La Scuola Normale Superiore sospenderà ogni forma di collaborazione istituzionale e ogni accordo di scambio con le università russe i cui rettori hanno sottoscritto un documento in cui avallano l’invasione dell’Ucraina.

Ogni forma di aggressione territoriale di un paese nei confronti di un altro deve essere ripudiata, e il fatto che accademici, certamente bene informati e che ricoprono posizione di vertice possano appoggiare scelte così scellerate ci lascia sgomenti”. (9 marzo 2022, fonte: sito della Scuola Normale di Pisa)

“Riportiamo la notizia che, a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina, numerose università europee e organizzazioni scientifiche hanno sospeso progetti di ricerca con partner russi. Tra queste, la Commissione Europea ha sospeso la preparazione dei nuovi accordi all’interno del programma Horizon che coinvolgevano 5 organizzazioni di ricerca russe”. (12 marzo 2022, fonte: sito università di Bologna).

La ricerca di questo filone di ipocrisie conclamate e inaccettabili potrebbe continuare, ma a futura memoria e nel braccio di ferro in corso nelle università in questi giorni è bene sapere e rammentare tutto questo.

