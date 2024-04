Mobilitiamoci contro il governo Meloni. Assemblea nazionale a Roma il 20 aprile

Dare gambe e testa ad una mobilitazione contro il governo Meloni, il governo della guerra all’esterno e all’interno del nostro paese.

Su questa esigenza una convergenza di forze sociali, politiche e sindacali, ha convocato un momento di confronto in una assemblea nazionale che si terrà sabato 20 aprile a Roma al cinema Aquila (via l’Aquila 66).

“Aumento delle spese militari, obbedienza alla Nato, complicità con Israele sono l’altra faccia della guerra contro lavoratori e settori popolari” recita il manifesto di convocazione dell’assemblea che annuncia “Costruiamo la mobilitazione contro il governo!”.

Al momento tra i promotori dell’assemblea troviamo il Comitato Angelo Baracca, Comunità palestinese, Unione Democratica Arabo Palestinese (UDAP), Movimento di lotta per il diritto all’abitare, Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova (Calp), Disarmisti esigenti, WILPF Italia, Comitato pace e non più guerra, No Ponte Calabria, Spazio No Ponte Messina, Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università, Circolo Agorà Pisa, ALAS Ass. Lavoratori Studenti scuola, Ass. Naz. Per la scuola della repubblica odv, Movimento Migranti e Rifugiati, Terra e Libertà Braccianti T. Antonacci, Free Africa, Giù le mani dall’Africa, Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Unione Sindacale di Base (USB), Contropiano, Ex OPG occupato – Je so’ Pazzo, Rete dei Comunisti, Resistenza Popolare

