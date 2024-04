Milano. Gli antifascisti/antisionisti in massa a Piazza Duomo

Dopo la mattina a Roma anche a Milano il 25 Aprile declinato come antifascista ma anche antisionista si è conquistato il suo spazio.

Poco dopo le 13, centinaia di solidali e palestinesi si sono presi piazza Duomo con quelle bandiere che volevano essere tenute fuori dagli organizzatori

Alle ore 14:00 in porta Venezia è cominciato concentramento del corteo istituzionale. C’è stata una prima contestazione alla Brigata ebraica, il cui striscione è sostenuto anche da Calenda. “Fuori i sionisti dalla Palestina” dicono i manifestanti.

Ore 15:00 la testa del corteo istituzionale con i sindaci entrano in piazza Duomo accolti dal grido “Palestina libera” dal palco circondato di bandiere palestinesi

Nessuna bandiera israeliana né ucraina in vista, ammainate all’altezza del teatro la scala, prima di arrivare in piazza Duomo. “Fuori i sionisti dal 25 aprile” si scandisce mentre finiscono di sfilare i gonfaloni con quello della brigata ebraica, in coda alla testa e senza bandiere israeliane. “Complici, complici” viene gridato all’indirizzo delle autorità istituzionali sul palco.

