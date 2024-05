L’Italia fornisce missili di lunga gittata all’Ucraina. Il segreto svelato da ministro britannico

Un articolo del quotidiano bitannico The Times, contiene alcune affermazioni rilasciate dal ministro della Difesa di Londra, Grant Shapps. Forse incautamente o per eccesso di zelo, Shapps si è lasciato sfuggire che “I missili Storm Shadow sono un’arma straordinaria. Il Regno Unito, la Francia e l’Italia forniscono queste armi per essere utilizzate nella guerra in Ucraina, soprattutto in Crimea. Sono missili che stanno davvero facendo la differenza”.

E fu così che il ministro della Difesa britannico ha rivelato quanto i governi italiani sinora non ha mai ammesso: l’invio dei letali missili Storm Shadow a Kiev per la sua guerra contro la Russia. I missili hanno una gittata di quasi 250 chilometri.

L’elenco degli armamenti, contenuti negli otto decreti finora approvati dal ministero della Difesa, di concerto con i ministri degli Esteri e dell’Economia, è stato infatti sempre coperto dal segreto di Stato

Il Parlamento ha sempre accettato supinamente questo diktat e l’8 febbraio scorso ha autorizzato anche per il 2024 gli aiuti militari a Kiev da parte del dell’Italia, approfondendo il coinvolgimento dell’Italia nella guerra in Ucraina.

Le forze armate ucraine intanto hanno tentato di attaccare la Crimea utilizzando missili ATACMS la scorsa notte, riferisce l’agenzia russa Tass.

“La scorsa notte, le autorità russe hanno attivato le difese aeree su Dzhankoy e Simferopol mentre i militanti ucraini conducevano un attacco missilistico contro la Repubblica di Crimea”, ha scritto Vladimir Rogov sul suo canale Telegram. Secondo lui, gli ucraini hanno utilizzato diversi missili balistici ATACMS nel tentativo di attaccare i civili nella penisola.

