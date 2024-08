Il venezuela bolivariano non è solo. Presidio a Roma

In Venezuela il fascismo No Pasarà. Con queste parole d’ordine si è svolto un flash mob organizzato e convocato dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, dalla Rete dei Comunisti, dalle organizzazioni OSA e Cambiare Rotta alla quale hanno partecipato altre realtà solidali con la Rivoluzione Bolivariana del Venezuela.

La manifestazione, molto partecipata, a sostegno della vittoria elettorale del Presidente Nicolas Maduro si è svolta in una piazza simbolica romana dove è presente una statua equestre del Libertador Simon Bolivar.

I numerosi ed entusiasti manifestanti , nonostante i giorni di festa nella calda capitale italiana, hanno ribadito che la questione del Venezuela continua ad essere la loro priorità; hanno riaffermato che la solidarietà per la difesa della sovranità nazionale e dell’autodeterminazione del popolo chavista e del Presidente Nicolas Maduro è obbligatoria.

Contro il Venezuela oggi si è scatenata una guerra mediatica capeggiata dagli USA e dagli alleati europei compreso il nostro paese, che apposta ad un colpo di stato e al non riconoscimento del risultato delle urne.

Con un comportamento spudorato e fascista, l’impero e i suoi lacchè continuano a scommettere sul loro candidato, il fascista ed agente della CIA, Edmundo González Urrutia. Insistono su una frode che non è mai esistita.

I presenti hanno fortemente condannato l’intromissione negli affari interni del Venezuela e ribadito ancora una volta che non è in dubbio la vittoria elettorale scaturita dalle urne. L’impero non accetterà mai che le ricchezze del paese siano ridistribuite al popolo in continuità con la politica dell’indimenticabile Presidente Hugo Chavez Frias.

Alla manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale di Amicizia e dalla Rete dei Comunisti hanno aderito diverse organizzazioni e partiti tra i quali, Osa, Cambiare Rotta, USB, La Villetta, Partito Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Comunità Palestinesi e tanti altri amici del Venezuela.

Noi sosteniamo la vittoria del Presidente democraticamente eletto Nicolas Maduro.

Noi siamo con il popolo chavista e bolivariano.

18 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO