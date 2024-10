Oggi manifestazioni per la pace in sette città

Una settantina di associazioni, reti, sindacati ( dalla Rete pace e disarmo alla Cgil, Arci ed altre) sotto lo slogan “Il tempo della pace è ora” hanno convocato per oggi una giornata di manifestazioni per la pace che si svolgeranno in sette città: Roma, Milano, Torino, Firenze, Palermo, Bari, Cagliari.

Queste le parole d’ordine delle manifestazioni: Basta con l’impunità, la complicità, l’inazione; Cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo; Per una conferenza di pace ONU, per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia; Per la risoluzione nonviolenta delle guerre, per una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune; Per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e la democrazia; Insieme per buttare fuori dalla storia tutte le guerre, le invasioni, le occupazioni, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, i genocidi, i terrorismi; No al riarmo, no all’aumento delle spese militari, no alla produzione e diffusione delle armi nucleari, no all’invio di armi ai paesi in guerra; Per il diritto a manifestare, contro il Ddl 1660

