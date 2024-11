Crescono le adesioni all’assemblea nazionale sulla Palestina del 9 novembre a Roma

Diventa urgente che la generosa mobilitazione sviluppata fino a oggi al fianco dei popoli palestinese e libanese ridefinisca i propri obiettivi sulla base del nuovo scenario che si va delineando in Medio Oriente.



Intendiamo discutere collettivamente di queste urgenze il 9 novembre in una assemblea aperta a tutte le realtà solidali con la Palestina per preparare una grande manifestazione e costruire una piattaforma comune per rilanciare la mobilitazione contro il genocidio.

Vogliamo mandare un potente segnale di opposizione all’escalation della guerra di Israele in Medio Oriente, di protesta contro la complicità del nostro governo con il genocidio.

Vogliamo riaffermare la solidarietà popolare con la causa palestinese.

Appuntamento sabato 9 Novembre, dalle 14.00 alle 20.00 al Nuovo Cinema Aquila-Via l’Aquila 66/74

-Movimento studenti palestinesi in Italia

-Associazione dei palestinesi in Italia/API

-Comunità palestinese d’Italia

-Mezzaluna Rossa palestinese

-Associazione amici dei prigionieri palestinesi

-Comunità palestinese della Campania

-Comunità palestinese di Roma e del Lazio

-Comunità palestinese Puglia e Basilicata

-Comunità palestinese Abbruzzo

-Comunità palestinese Toscana

-Comunità palestinese Lombardia

-Comunità Palestinese Veneto

-Comunità palestinese Parma

-Comunità palestinese Sicilia

-Comunità palestinese Sardegna

-Comunità libanese di Parma

-Assopace Palestina

-Cultura è Libertà

-BDS Roma

-Associazione LeNove studi e ricerche

-Antropologə per la Palestina

-Rete Ricerca e Università per la Palestina – RUP

-Docenti per Gaza

-Unione degli studenti libanesi in Italia

-Cambiare Rotta

-Osa

-Contropiano

-Rivista online “Gramsci oggi”

-ANBAMED

-Redazione di Comune

-Giornale del MpRC, “Futura Società”

-Rivista trimestrale QUADERNI DI LOTTA CONTINUA

-Rete No Bavaglio

-CRED

-Associazione Nazionale Giuristi Democratici

-Sanitari per Gaza

-Associazione Nazionale “Per la scuola della Repubblica” OdV

-Associazione Nazionale di Amicizia Italia/Cuba

-Comunità Curda

-Comitato Pace e non più guerra

-Wilpf Italia

-JVP Sri Lanka comitato in Italia

-Giù le Mani dall’Africa

-Comite popular de lutaIitalia

-ULAIA Arte Sud/Odv

-Cravos Siena

-Arci Lazio

-Arci Roma

-Arci Crotone

-Arci Rieti

-Arci Viterbo

-Circolo Arci Angelo Mai/Roma

-Circolo Arci Trenta Formiche/Roma

-Circolo Arci pianeta sonoro/aps

-Circolo Arci Gap/Roma

-Circolo Arci Pietralata

-Circolo Arci Santa Libbirata

-Circolo Arci Canapè

-Circolo Arci Fanfulla 5a

-Circolo Arci Agorà Pisa

-Circolo Arci Concetto Marchesi

-Circolo Arci sottoscala9 di Latina

-Circolo Arci Givizzano27 Roma

-Circolo Arci di Poggio Mirteto

-Circolo ARCI Arcobaleno (Garbatella – Roma)

-ArCircolo Alessandro Casponi di Pomezia

-Differenza Lesbica Roma

-La Fattorietta/Roma

-E’ arrivato Godot APS

-Palestinamo

-Comitato solidarietà con la Palestina in III Municipio/Roma

-Movimento per il diritto all’abitare

-ALAS Associazione Lavoratori Studenti Scuola

-Rete Romana di solidarietà con il popolo palestinese

-nucleoptRoma

-Coordinamento della marcia della pace di Tivoli Guidonia

-Coordinamento pisano per il boicottaggio di Israele

-Modena per la Palestina

-Coordinamento orvietano per la Palestina

-Associazione culturale Liguria/Palestina

-Associazione senza paura Genova

-Casa del popolo la Conviviale di Vasto

-Donne de borgata

-Donne in nero di Parma

-ar circolo Alessandro Capponi di Pomezia

-Associazione culturale “Pane e Rose” di Campoleone – Lanuvio

-Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) Genova

-Associazione Solidarieté Nord Sud ONLUS (Roma)

-Associazione Il limone lunare di Genova

-Comitato Roma 12 per i beni comuni

-Deposito Dei Segni ETS

-Associazione Vita per Gaza

-U.S. Citizens for Peace & Justice

-Lista NoNato

-Centro Socio-Culturale Nuvola Rossa (Villa San Giovanni)

-Rete NoWar

-G.A.MA.DI.

-Giovani Musulmani Roma

-Associazione “Life for Gaza“ Napoli

-Associazione Alma Terra, Mola di Bari

-Aucs APS

-Collettivo Donne per la Palestina, Salento

-Coordinamento provinciale di Catanzaro a sostegno del popolo palestinese

-V ZONA

-Donne in Nero Napoli

-AWMR Italia

-Donne della Regione Mediterranea

-Associazione Multipopolare

-Coordinamento provinciale Palestina di Catanzaro

-Vogliamo tutt’altro

-AMISS APS (associazione mediatrici interculturali) di Bologna

-Piattaforma Progressista Latinoamericana PLAM-ITALIA

-Associazione La Maggiolina

-Lambretta/Milano

-Vogliamo tutt’altro assemblea costituente lavorat3 dello spettacolo

-Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese

-CSOA Macchia Rossa

-Associazione Alkemia, Modena

-PMLI

-Il Bolscevico

-OST Barriera/Torino

-Sud Sud Equosolidale Lecce

-Firenze per la Palestina

-Coordinamento Ternano per la Palestina

-Mani Rosse Antirazziste

-All Eyes on Palestine, Perugia

-Associazione Culturale Livorno Palestina

-Rete Ecosocialista Roma

-Communia

-Ex Opg Je So Pazzo

-Cau Napoli

-Cau Torino

-Cau Padova

-Centro Antiviolenza Donna L.I.S.A.

-Unione Sindacale Italiana Commercio Turismo & Servizi/Roma

-Associazione Controvento/Rieti

-Laboratorio Sociale Villetta/Roma

-Rieti Città Futura

-Rete Mobilitazione Globale Ritmo

-La scuola per la pace Torino e Piemonte

-USB

-CUB/Confederazione Unitaria di Base

-Rete dei Comunisti

-Potere al popolo

-Alternativa Comunista

-Patria Socialista

-Rifondazione Comunista

-Movimento paneuropeo DiEM25

-Partito Comunista Italiano

-Sinistra Anticapitalista

-Costituente Comunista

-Movimenti per la Rinascita Comunista

-Resistenza Popolare

-Partito MERA25 Italia

