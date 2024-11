Ciao, Licia

Ieri si é spenta a Milano all’età di 96 anni Licia Pinelli.

Ricordiamo la sua vita trascorsa a lottare per un mondo più gusto, a cercare senza sosta la verità per suo marito Giuseppe, uomo libero e vittima, come tanti altri, della strategia della tensione che i neofascisti e le forze atlantiche avevano adottato per fermare i movimenti operai e le rivolte studentesche.

Oggi che Licia non c’è più il suo ricordo dovrà essere molto di un semplice pretesto per sterili esercizi di memoria, ma una forza concreta, come concrete sono state le sue azioni in vita, per continuare a combattere quello stesso apparato di potere contro cui si é scagliata senza risparmiarsi.

Lo stesso apparato di potere che sotto nuove spoglie oggi governa Milano e l’Italia con gli stessi obiettivi di allora: stroncare le rivendicazioni sociali con ogni mezzo.

Avremo un motivo in più per lottare.

Il ricordo di Licia non vivrà nella memoria del passato, ma nelle nostre azioni presenti, sulle nuove barricate del ventunesimo secolo.

Ci troverete lí, dove Licia e Giuseppe sono sempre stati: dalla parte giusta della Storia.

12 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO