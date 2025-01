L’indignazione a targhe alterne di Lia Quartapelle (PD)

Lia Quartapelle Procopio è deputata, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione affari esteri e comunitari della Camera, già membro della segreteria nazionale del PD, di cui è stata responsabile al dipartimento esteri.

In un tweet si indigna per la “crudeltà dei talebani” ma su Israele che fa morire i bambini bruciati vivi, o di fame e di freddo non ha mai speso una parola. Nessuna compassione, nessuna pietas, nemmeno per le decine di migliaia di bambine/i uccise/i, smembrati, fatti a pezzi dalle bombe israeliane.

Per non parlare della altre centinaia di migliaia di bimbe/i rimaste/i sole/i, spesso con amputazione degli arti, operati senza anestesia e senza antidolorifici a causa dell’assedio e del blocco di tutti gli aiuti umanitari operato dalla forze armate israeliane affiancate in questa barbarie da bande legalizzate di ultrasionisti fanatici e sanguinari.

Nemmeno una parola contro il massacro quotidiano di un popolo, quello palestinese che va avanti ininterrottamente da quasi 15 mesi.

Ipocrita e farisea.

Se davvero fossero queste le persone con cui dovremmo combattere insieme contro il governo dei neofascisti e dei loro complici-alleati, ci converrebbe alzare bandiera bianca oggi stesso.

E so bene che non è la sola dentro il Partito Democratico a coprire la propria ignavia sull’immane tragedia del popolo palestinese, come su altre minori ma non meno degne di considerazione, con queste miserabili frasette ad effetto con cui ci hanno riempito la testa per anni con il solo fine di giustificare le loro guerre “umanitarie”.

Per non parlare delle loro “guerre al terrorismo” proprio come quella iniziata da USA e NATO il 7 ottobre 2001 e finita con una fuga precipitosa dei “liberatori” che ha prodotto, nel corso dei 20 anni di occupazione militare, una situazione terribile per il martoriato popolo afgano: quasi il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, un afgano adulto su tre è malnutrito, mentre i bambini superano il 40%.

L’apparato sanitario non è in grado di sopportare la richiesta di cure mediche ed è al collasso. Dall’agosto 2021, circa 29,2 milioni di persone avrebbero urgentemente bisogno di assistenza umanitaria, con un aumento del 480% in soli cinque anni.

L’inflazione è a livelli record. La disoccupazione e il lavoro minorile sono ormai fenomeni dilaganti. Le libertà individuali sono pressoché tornate alla situazione precedente l’occupazione occidentale, mentre la condizione femminile, continua a essere una delle peggiori di tutto il mondo.

Per le donne infatti, niente diritti (tra cui addirittura quello di parlare in luoghi pubblici), scuola, lavoro, indipendenza. Ed è stata ristabilita la legge coranica. Questa la civiltà che l’Occidente ha portato in Afghanistan.

Quello stesso Occidente che ora arma, finanziaria e copre politicamente lo sterminio del popolo palestinese.

