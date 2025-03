Una piazza e un corteo alternativi dicono NO al riarmo europeo

Qui di seguito alcune foto della manifestazione di ieri alternativa alla piazza eurobellicista chiamata da Michele Serra.

Prima c’è stato il concentramento in piazza Barberini, ma la gente arrivata era troppa e a quel punto è partito un corteo che è arrivato a Piazza Esquilino dove si è concluso anche con gli interventi di alcuni artisti.

Più di cinquemila persone – diecimila secondo alcuni – hanno gridato “No al riarmo europeo” e “non un euro né un soldato per la loro guerra“.

Una risposta potente a chi sta maneggiando a piene mani l’ipocrisia europeista per costruire il consenso intorno al progetto di riarmo della Von der Leyen. Nella piazza alternativa alcune bandiere della Ue sono state bruciate.

Manifestazioni e SIT-IN in sintonia con la piazza alternativa di Roma e contro il riarmo europeo si sono svolte contemporaneamente anche in altre città come Padova, Milano, Catania, Trieste, Bari, Genova.

Padova

Milano

