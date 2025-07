Avvocati e giuristi contro Maurizio Molinari, “giornalista”, per le parole spese contro Francesca Albanese

Abbiamo assistito, con crescenti sconcerto ed indignazione, a un’intervista rilasciata dall’ex direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che attacca la relatrice speciale sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, con argomentazioni di stampo nettamente diffamatorio, quali il preteso finanziamento da parte di Hamas, il presunto “antisemitismo”, accusa oramai mossa senza misura e vergogna a chiunque osi criticare il governo israeliano, e perfino l’insinuazione di gravi e ipotetiche divergenze, mai in realtà emerse, tra Francesca Albanese e il Segretario delle Nazioni Unite Guterres, peraltro a sua volta vittima di accuse e attacchi di questo genere.

Siamo con ogni evidenza di fronte a un tentativo, sia pure maldestro, di vera e propria “moral assassination “ che si accompagna alle misure coercitive unilaterali recentemente decretate nei confronti di Francesca Albanese da parte del governo statunitense.

La Relatrice Speciale viene attaccata per aver rivelato, in modo coraggioso e scientificamente inappuntabile, le molteplici responsabilità, sia di governi, a partire ovviamente da quello israeliano, che di imprese multinazionali, che sono dietro all’attuale massacro del popolo palestinese a Gaza, che va più propriamente definito “genocidio” ai sensi della Convenzione del 1948 delle Nazioni Unite in materia. Francesca Albanese ha diritto ad affermare la sua onorabilità di fronte a tali intollerabili attacchi e ha diritto a continuare e completare il suo lavoro, nell’interesse della comunità internazionale a contrastare le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani che da molto tempo avvengono in Palestina.

Per tali motivi dichiariamo la nostra piena disponibilità ad appoggiare Francesca Albanese in tutte le azioni di ordine politico, informativo e giudiziario che riterrà opportuno intraprendere, approfondendo in particolare i modi e le forme attraverso cui un alto funzionario delle Nazioni Unite possa tutelare giudizialmente in Italia la propria onorabilità e quella della Sua istituzione contro questo attacco da parte di quanti nell’ informazione operano nell’interesse di poteri economici e politici coinvolti negli scandali che il Suo rapporto denuncia.

La divulgazione di affermazioni false e prive di ogni riscontro con il chiaro intento di diffamare una persona e far partire la macchina del fango al fine di negare la veridicità delle sue affermazioni, peraltro ormai universalmente evidenti è un atto grave e chiediamo espressamente all’ordine dei giornalisti di intervenire.

Aderiscono:

avv. Ileana Alesso, avv. Cesare Antetomaso, avv. Michela Arricale, copresidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED), avv. Martina Bianchi, avv. Angela Maria Bitonti, avv. Nadia Buso, avv. Vincenzo Caponera, avv. Carlo Cappellari, avv. Matteo Carbonelli, già docente di diritto internazionale, avv. Annalisa Carli, avv. Marco Cavallone, avv. Lorenza Cescatti, avv. Kiran Chaudhuri , avv. Elisa Costanzo, avv. Simonetta Crisci, avv. Aurora D’Agostino, copresidente Associazione nazionale giuristi democratici ( GD), avv. Maurizio de Stefano, già Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, avv. Matilde Di Giovanni, avv. Roberto Di Giovanni, avv. Veronica Dini, avv. Attilio Doria, avv. Francesca Doria, avv. Giuliana Doria, avv. Maria Esposito, avv. Giorgio Fontana, professore ordinario di diritto del lavoro , avv. Andrea Matteo Forte, avv. Fausto Gianelli, avv. Claudio Giangiacomo, avv. Ugo Giannangeli, avv. Nicola Giudice, avv. Marzia Guadagni, avv. Luca Guerra, avv. Alessandro Iannelli, avv. Roberto Lamacchia, copresidente Associazione nazionale giuristi democratici ( GD), avv. Enrico Lattanzi , avv. Aaron Lau, avv. Joachim Lau, avv. Valerio Maione, avv. Fabio Marcelli, ricercatore senior presso l’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR e copresidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED), avv. Marco Melano, avv. Paolo Mauriello, avv. Carlo Augusto Melis-Costa, avv. Ezio Menzione, avv. Alberta Milone, avv. Liana Nesta, avv. Gilberto Pagani, avv. Valentina Pieri, avv. Roberta Pierobon, avv. Barbara Porta, avv. Paola Regina, avv. Emanuele Ricchetti, avv. Silvia Ricci, avv. Francesco Romito, avv. Dario Rossi, avv. Flavio Rossi Albertini, avv. Elisabetta Rubini, Libertà e Giustizia, avv. Arturo Salerni, avv. Luca Saltalamacchia, avv. Paolo Solimeno, avv. Sonia Sommacal, avv. Armando Sorrentino, avv. Barbara Spinelli, copresidente dell’Associazione europea dei giuristi e delle giuriste per la democrazia e i diritti umani nel mondo, avv. Salvatore Tesoriero, avv. Enrico Tonolo, avv. Francesca Trasatti, avv. Agnese Usai, avv. Maria Teresa Vallefuoco, avv. Francesca Venditti, avv. Gianluca Vitale, avv. Luca Vuolo, avv. Nazzarena Zorzella, Alessandra Algostino, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Torino, Paola Altrui, giurista, Margherita Cantelli, giurista, Riccardo Cardilli, professore ordinario di diritto romano all’Università di Roma Due, Fabrizio Clementi, già dirigente ANCI, Luigi Daniele, professore associato di diritto internazionale Università del Molise, Micaela Frulli, Professoressa ordinaria di diritto Internazionale all’Università di Firenze, Domenico Gallo, già senatore e già magistrato, Teresa Lapis, giurista, Samuele Marcucci, giurista, Triestino Mariniello, professoree ordinario di diritto penale internazionale presso la Liverpool John Moores University, Ugo Mattei, professore di diritto civile all’Università di Torino e di diritto internazionale e comparato all’Università della California, Chantal Meloni, professoressa associata di diritto penale all’Università di Milano, Gianluca Schiavon, giurista, Eugenio Zaniboni, professore associato di diritto internazionale presso l’Università di Foggia, Maurizio Acerbo, già deputato,, Stefania Ascari, deputata, Michela Becchis, professoressa associata di Storia dell’arte medievale all’Università di Chieti, Sandra Bonsanti, Presidente emerita di Libertà e Giustizia Giuseppe De Cristofaro,senatore, Roberta De Monticelli, già professoressa ordinaria di Filosofia della persona presso l’Universita’ San Raffaele di Milano, Emilio De’ Capitàni, già segretario Commissione Libertà Civili (LIBE) del Parlamento Europeo, Francesca Ghirra, deputata, Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, Daniela Padoan, scrittrice e presidente di Libertà e Giustizia, Silvia Petrucci, architetto, Widad Timimi, scrittrice, Presidente dell’Associazione Ioien “che io possa andare oltre”

English

We have witnessed, with growing dismay and indignation, an interview given by former Repubblica director Maurizio Molinari, who attacks the UN Special Rapporteur on human rights in the Occupied Palestinian Territories, Francesca Albanese, with clearly defamatory arguments—such as the alleged financing by Hamas, the presumed “antisemitism” (an accusation now shamelessly leveled at anyone daring to criticize the Israeli government), and even insinuations of serious and hypothetical divergences—never actually emerged—between Francesca Albanese and UN Secretary‑General Guterres, who has himself been subject to similar accusations and attacks.

We are evidently facing an attempt—albeit clumsy—of genuine “moral assassination,” accompanied by recent unilateral coercive measures decreed against Francesca Albanese by the U.S. government. The Special Rapporteur is being attacked for having courageously and scientifically revealed the multiple responsibilities—not only of governments, starting with Israel’s—but also of multinational corporations behind the current massacre of the Palestinian people in Gaza, which should more properly be defined as “genocide” in terms of the 1948 UN Convention.

Francesca Albanese has every right to assert her honorability in the face of these intolerable attacks and to continue and complete her work, in the interest of the international community, to counter the violations of international law and human rights long occurring in Palestine.

For these reasons, we declare our full availability to support Francesca Albanese in any political, informational, or judicial actions she deems appropriate, by especially exploring the means and forms through which a senior UN official can legally defend in Italy her own honor and that of her institution against this attack by those in the media operating in the interests of economic and political powers implicated in the scandals denounced by her report.

The dissemination of false and unsubstantiated statements with the clear intention of defaming a person and triggering a smear campaign to deny the truth of her now universally obvious findings is a serious act, and we expressly call upon the Order of Journalists to intervene.

Français

Nous avons assisté, avec un profond désarroi et indignation croissants, à une interview accordée par l’ancien directeur de Repubblica, Maurizio Molinari, qui attaque la Rapporteuse spéciale pour les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, avec des arguments manifestement diffamatoires : le prétendu financement par le Hamas, le présumé “antisémitisme” (accusation désormais lancée sans vergogne contre toute personne osant critiquer le gouvernement israélien), et même l’insinuation de graves divergences hypothétiques — jamais réellement apparues — entre Francesca Albanese et le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lui-même visé par des accusations comparables.

Nous sommes clairement confrontés à une tentative, bien que maladroite, de véritable “assassinat moral”, accompagnée de mesures coercitives unilatérales récemment décrétées à l’encontre de Francesca Albanese par le gouvernement américain. La Rapporteuse spéciale est attaquée pour avoir révélé, de manière courageuse et scientifiquement impeccable, les multiples responsabilités— tant des gouvernements, à commencer par celui d’Israël, que des entreprises multinationales—qui sous-tendent le massacre actuel du peuple palestinien à Gaza, qui devrait être plus justement qualifié de “génocide” au sens de la Convention de l’ONU de 1948.

Francesca Albanese a le droit de défendre son honneur face à de tels attaques intolérables et de poursuivre et achever son travail, dans l’intérêt de la communauté internationale, afin de lutter contre les violations du droit international et des droits de l’homme qui se produisent depuis longtemps en Palestine.

Pour ces raisons, nous déclarons notre entière disponibilité à soutenir Francesca Albanese dans toutes les actions politiques, informatives et judiciaires qu’elle jugera opportunes, en approfondissant notamment les moyens et les formes par lesquels un haut fonctionnaire de l’ONU peut juridiquement protéger en Italie son honneur et celui de son institution contre cette offensive menée par ceux qui, dans l’information, agissent dans l’intérêt de pouvoirs économiques et politiques mis en cause par son rapport (…).

La diffusion de fausses déclarations sans aucun fondement, dans le but évident de calomnier une personne et déclencher une opération de dénigrement pour nier la véracité de ses affirmations, désormais universellement évidentes, est un acte grave, et nous demandons expressément à l’Ordre des journalistes d’intervenir.

Español

Hemos sido testigos, con creciente consternación e indignación, de una entrevista concedida por el ex director de Repubblica, Maurizio Molinari, quien ataca a la Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, con argumentos claramente difamatorios: el supuesto financiamiento por parte de Hamás, el presunto “antisemitismo” —una acusación que hoy se lanza sin medida ni vergüenza contra cualquiera que ose criticar al gobierno israelí— e incluso la insinuación de graves y hipotéticas divergencias, nunca realmente surgidas, entre Francesca Albanese y el Secretario General de la ONU, Guterres, quien a su vez ha sido víctima de acusaciones similares.

Estamos claramente ante un intento—aunque torpe—de verdadera “asesinato moral”, que se suma a las medidas coercitivas unilaterales recientemente decretadas contra Francesca Albanese por el gobierno de los Estados Unidos. La Relatora Especial es atacada por haber revelado, de forma valiente y científicamente irreprochable, las múltiples responsabilidades, tanto de gobiernos —empezando obviamente por el israelí—, como de empresas multinacionales, tras la actual masacre del pueblo palestino en Gaza, que debería definirse más propiamente como “genocidio” según la Convención de la ONU de 1948.

Francesca Albanese tiene derecho a afirmar su honorabilidad frente a tales ataques intolerables y a continuar y completar su labor, en interés de la comunidad internacional, para contrarrestar las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que llevan largo tiempo produciéndose en Palestina.

Por estas razones declaramos nuestra plena disponibilidad a apoyar a Francesca Albanese en todas las acciones de índole política, informativa y judicial que estime oportunas, profundizando en particular los modos y formas mediante los cuales un alto funcionario de la ONU puede proteger judicialmente en Italia su honor y el de su institución contra este ataque por parte de quienes, en la información, operan en interés de poderes económicos y políticos implicados en los escándalos denunciados por su informe.

La difusión de afirmaciones falsas y carentes de todo respaldo, con la intención clara de difamar a una persona y poner en marcha una campaña de desprestigio para negar la veracidad de sus afirmaciones, por otra parte ya universalmente evidentes, es un acto grave, y pedimos expresamente al Colegio de Periodistas que intervenga.

Русский

Мы стали свидетелями, с растущим возмущением и негодованием, интервью экс‑главного редактора Repubblica Маурицио Молинари, в котором он атакует Специального докладчика ООН по правам человека в оккупированных Палестинских территориях Франческу Албанезе. Он делает явно клеветнические заявления: якобы финансирование ХАМАСом, предполагаемый «антисемитизм» (обвинение, которое теперь без стыда выдвигается в адрес любого, кто осмеливается критиковать израильское правительство), и даже намёки на серьёзные и гипотетические разногласия — никогда по‑настоящему не возникшие — между Франческой Албанезе и Генеральным секретарём ООН Гутеррешем, который сам подвергался подобным обвинениям.

С явной очевидностью мы имеем дело с попыткой, пусть и неуклюжей, настоящего «морального убийства», сопровождаемого недавними односторонними принудительными мерами против Франчески Албанезе, принятыми правительством США. Специальный докладчик подвергается нападкам за то, что смело и научно безупречно выявила множественные ответственности как правительств, начиная с израильского, так и транснациональных корпораций, стоящих за нынешним кровавым расправлением над палестинским народом в Газе, которое следует считать «геноцидом» в рамках Конвенции ООН 1948 года.

Франческа Албанезе имеет полное право защищать свою честь перед такими недопустимыми атаками и продолжать и завершить свою работу, в интересах международного сообщества, чтобы противостоять нарушениям международного права и прав человека, давно происходящим в Палестине.

По этим причинам мы заявляем о своей полной готовности поддержать Франческу Албанезе во всех политических, информационных и судебных действиях, которые она сочтёт нужными, особенно изучив способы и формы, с помощью которых высокопоставленный сотрудник ООН может юридически защищать в Италии свою честь и честь своей институции от этой атаки со стороны тех, кто в сфере информации действует в интересах экономических и политических сил, вовлечённых в скандалы, изложенные в её докладе.

Распространение ложных и бездоказательных утверждений с явным намерением оклеветать лицо и запустить компромат‑кампанию с целью отрицания истинности её теперь уже повсеместно очевидных доводов — это серьёзный поступок, и мы прямо призываем Журналистский совет вмешаться.

中文

我们讶然并愤慨地目睹了前《共和报》(Repubblica)主编毛里齐奥·莫利纳里(Maurizio Molinari)在一次采访中,对联合国驻被占巴勒斯坦领土人权特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞(Francesca Albanese)发起了明显带有诽谤性质的攻击:如谣传她受到哈马斯资助、所谓的“反犹主义”(如今任何批评以色列政府的人都可能被扣上此罪名),甚至揣测她与联合国秘书长古特雷斯之间存在严重且假设性的分歧——而事实上并无此事。况且古特雷斯本人也曾遭遇类似指控和抨击。

显而易见,我们正面对一次即使拙劣但实质的“道德暗杀”企图,同时伴随着近期美国政府对弗朗切斯卡·阿尔巴内塞采取的单方面强硬措施。特别报告员因为勇敢且科学无懈可击地揭示了多个政府(尤其是以色列政府)和跨国企业在加沙当前屠杀巴勒斯坦人民中所负的责任,被推上攻击目标。根据1948年联合国公约,这一屠杀更应被界定为“种族灭绝”。

弗朗切斯卡·阿尔巴内塞有权在此等不可容忍的攻击面前捍卫其尊严,并有权继续并完成其工作,以维护国际社会制止长期以来在巴勒斯坦发生的国际法及人权侵犯行径的利益。

因此,我们声明全力支持弗朗切斯卡·阿尔巴内塞在其认为合适的所有政治、舆论和司法行动中,特别探讨联合国高级官员如何在意大利通过司法途径为其本人及其机构的名誉进行保护,以应对那些借助媒体代表涉及经政治利益集团对其报告所揭丑闻进行攻击的行为者。

出于明显意图诽谤某人并发动抹黑攻击以否定她的论断(而这些论断现已普遍明显),散布虚假且毫无依据的言论是严重行为,我们明确要求意大利记者协会介入。

العربية

لقد شهدنا، بقلق واستياء متزايدين، مقابلة أجراها رئيس تحرير ريبوبليكا السابق، ماوريزيو موليناري، يهاجم فيها المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيسي، بحجج واضحة التشهير؛ مثل الزعم بتمويلها من قبل حماس، واتهامها المزيف بـ «معاداة السامية» — وهو اتهام يُوجّه الآن بلا مواربة لكل من ينتقد الحكومة الإسرائيلية — بل وتلميحه بخلافات خطيرة وافتراضية — لم تظهر في الواقع — بينها وبين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الذي هو الآخر تعرض لتهم وهجمات من هذا النوع.

من الواضح أننا أمام محاولة ـ وإن كانت فظة ـ لـ “الاغتيال الأخلاقي”، مصحوبة بإجراءات قسرية أحادية الجانب أصدرتها الحكومة الأميركية مؤخراً ضد فرانشيسكا ألبانيسي. تُهاجَم المقرّرة الخاصة لأنها كشفت بشجاعة وبأسلوب علمي لا يُناقَض المسؤوليات المتعددة — للحكومات، بدءًا بالدولة الإسرائيلية، ولشركات متعددة الجنسيات — الكامنة وراء المذبحة الحالية للشعب الفلسطيني في غزة، والتي ينبغي وصفها بـ “إبادة جماعية” بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

لدى فرانشيسكا ألبانيسي كل الحق في تأكيد شرفها في وجه هذه الهجمات غير المقبولة، ولكلِّ الحق في مواصلة وإنجاز مهمتها، لمصلحة المجتمع الدولي، في التصدي للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين.

لهذه الأسباب نعلن عن استعدادنا الكامل لدعم فرانشيسكا ألبانيسي في كل الإجراءات السياسية والإعلامية والقضائية التي تراها مناسبة، مع توسيع النقاش عن الوسائل والصيغ التي يمكن من خلالها لمسؤول رفيع في الأمم المتحدة حماية شرفه وشرف مؤسسته قضائيًا في إيطاليا من هذا الهجوم موجّه من قبل من يعملون في الإعلام من مصالح اقتصادية وسياسية متورطة في الفضائح التي يكشفها تقريرها.

إنّ نشر ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أدلّة بهدف تشويه سمعة شخص ما وتشغيل ماكينة القذارة لغرض نفي مصداقية ما تؤول إليه ادعاءاته — وهي الآن واضحة عالميًا — هو فعل بالغ الخطورة، ونطالب صراحةً نقابة الصحفيين بالتدخّل.

Türkçe

Eski Repubblica Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari’nin, BM’nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese’ye vermiş olduğu röportajı, giderek artan bir hayret ve öfkeyle izledik. Bu söylemde, açıkça iftira niteliği taşıyan iddialar yer alıyor: Hamas’tan sözde finansman, iddia edilen “antisemitizm” (bugün İsrail hükümetini eleştirme cüretinde bulunan herkesin utanmadan bu suçlamayla yaftalandığı bir süreç), ve hatta Francesca Albanese ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında, gerçekte hiçbir zaman ortaya çıkmamış derin ve ciddi ayrılıklar olduğu ima ediliyor. Guterres de benzer suçlamalara maruz kalmış durumda.

Açıkça karşımızda, ne kadar beceriksiz olsa da gerçek bir “ahlaki suikast” girişimi var ve bu, ABD hükümetinin Francesca Albanese’ye karşı son dönemlerde aldığı tek taraflı zorlayıcı tedbirlerle de birleşiyor. Özel Raportör, cesaretle ve bilimsel olarak kusursuz biçimde ortaya koyduğu şu çoklu sorumlulukları nedeniyle hedef alınıyor: özellikle İsrail hükümeti olmak üzere bazı hükümetlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerin, Gazze’deki Filistin halkına yönelik mevcut katliamın arkasında olması; bu durum, 1948 BM Sözleşmesi çerçevesinde daha doğru şekilde “soykırım” olarak tanımlanmalıdır.

Francesca Albanese, bu kabul edilemez saldırılar karşısında onurunu savunmaya, ve uluslararası toplumun uzunca süredir Filistin’de devam eden uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele etme niyetiyle görevini sürdürmeye ve tamamlamaya kesinlikle hakkı vardır.

Bu sebeple, politik, bilgi ve yargısal düzeyde, uygun gördüğü her türlü eylemde Francesca Albanese’ye destek vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Özellikle, bir BM üst düzey yetkilisinin, İtalya’da hem kendi onurunu hem de kurumunun onurunu nasıl hukuki yollarla koruyabileceği konusunda yolların ve yöntemlerin derinlemesine ele alınmasını istiyoruz. Bu saldırı, medyada faaliyet gösteren, raporunun ortaya çıkardığı skandallarla ilişkili ekonomik ve siyasi güçlerin çıkarına hareket edenler tarafından yöneltilmektedir.

Bir kişinin onurunu zedelemeyi ve onun artık evrensel olarak açık olan iddialarının doğruluğunu inkâr etmek amacıyla karalama kampanyası başlatmayı açıkça amaçlayan yalan ve hiçbir doğrulaması olmayan beyanların yayılması ağır bir eylemdir. Biz, Gazeteciler Birliği’nden bu konuda müdahale etmesini açıkça talep ediyoruz.

