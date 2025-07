No alla partita Italia-Israele a Udine

Il 14 ottobre 2025, la Nazionale israeliana di calcio sarà nuovamente presente a Udine in occasione della partita Italia-Israele nell’ambito delle qualificazioni ai mondiali. Riteniamo doveroso e necessario opporci a ogni legittimazione delle politiche genocidiarie del governo Netanyahu, che purtroppo passano anche attraverso il calcio e più in generale lo sport. A titolo meramente esemplificativo, la Nazionale di calcio israeliana ha recentemente dedicato il 3-1 contro l’Estonia all’esercito che sta commettendo un genocidio.

Per questo, il 14 ottobre saremo in piazza a manifestare il nostro totale dissenso sull’incontro calcistico e a portare solidarietà alla popolazione palestinese, colpita, a Gaza come in Cisgiordania, dalla violenza dell’occupazione israeliana.



Con la presente comunichiamo che nelle prossime ore pubblicheremo l’appello alla mobilitazione sui nostri canali e su quelli delle realtà nazionali e locali che hanno deciso di sostenere la nostra chiamata (link con appello e adesioni ricevute fino ad ora in calce).

L’adesione all’appello resterà possibile fino a ottobre e ci aspettiamo che tante altre realtà si aggiungano. Se può essere utile, condividiamo un elenco di alcuni recenti articoli su calcio e Palestina (link in calce).

Anche l’anno scorso la Nazionale israeliana ha, purtroppo, trovato spazio nel capoluogo friulano e in quell’occasione circa 3000 persone sono scese in strada per dimostrare la loro contrarietà.

Quest’anno puntiamo a essere ancora più numerosi per gridare che né a Udine né altrove c’è spazio di legittimazione per l’occupazione coloniale e il genocidio. Crediamo, infatti, che la pacifica convivenza tra popoli non sia un’utopia e che un mondo di pace e di giustizia possa realizzarsi passo passo grazie all’impegno quotidiano di tutte e di tutti.

Grazie mille, gli organizzatori:

Comitato per la Palestina Udine

Comunità Palestinese del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

ODV Salaam Ragazzi dell’Olivo Comitato di Trieste

BDS Italia

Calcio e Rivoluzione

******

Il testo dell’appello e le prime adesioni

Udine è con la Palestina: fuori Israele dalla FIFA!

Appello alla mobilitazione per il 14 ottobre 2025 a Udine in vista della partita FIFA Italia – Israele

PALESTINA, ADESSO – Mentre lanciamo questo appello il numero ufficiale dellз mortз a Gaza è salito ad almeno 59106, 17400 dellз quali bambinз. Altre migliaia di corpi giacciono dispersi sotto le macerie. Le persone ferite registrate sono al momento 142511. Molte hanno subito danni permanenti, altre, purtroppo, non sopravviveranno. La quasi totalità degli ospedali è stata distrutta, così come qualsiasi altro tipo di infrastruttura, creando una vera e propria emergenza umanitaria con oltre il 90 per cento della popolazione della Striscia di Gaza già obbligata ad abbandonare la propria terra. L’attuale stato di assedio imposto alla popolazione palestinese, compreso il blocco pressoché totale degli aiuti umanitari, sta facendo lentamente morire di fame le persone superstiti.

In Cisgiordania non si ferma l’escalation della violenza coloniale: da nord a sud, i villaggi palestinesi vengono incendiati dai coloni e l’esercito israeliano di occupazione procede alla distruzione di case e infrastrutture. A titolo esemplificativo, ricordiamo le devastazioni di queste settimane nei campi profughi di Tulkarem e Jenin, nei villaggi intorno a Yatta, a Taybeh.

UDINE, 14 OTTOBRE 2025 – La federazione calcistica italiana (FIGC), prefettura e governo hanno deciso di ospitare nuovamente a Udine la partita Italia-Israele, prevista il prossimo 14 ottobre, per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2026.

NOI CI OPPONIAMO:

alla presenza nella nostra città della rappresentanza sportiva di uno stato che si sta macchiando di un genocidio e di crimini di guerra, che è attivamente impegnata nel trasformare lo sport in un veicolo di sostegno delle politiche israeliane di occupazione (alcune sue vittorie sono state pubblicamente dedicate all’esercito occupante e ai suoi soldati)

alla presenza della nazionale israeliana nella FIFA: l’Israel Football Association (IFA) include nei suoi campionati ufficiali ben 12 squadre delle colonie presenti illegalmente nei territori palestinesi occupati (contraddicendo il diritto internazionale e l’articolo 64/2 del regolamento della FIFA).

alla continua e incondizionata legittimazione che la FIGC dà alla nazionale israeliana, fiera rappresentante di uno Stato che ha ucciso oltre 807 lavoratricз del mondo dello sport di cui almeno 420 calciatricз, che ha raso al suolo tutti gli stadi della Palestina rendendoli campi per sfollati o luoghi di tortura.

NOI CHIEDIAMO:

alla FIFA di escludere Israele da ogni competizione, come già fatto con la Russia,

alla FIGC di rifiutarsi di giocare una partita che rappresenterebbe l’ennesima vergogna per il nostro calcio: i valori del calcio, come di ogni altro sport, non possono essere usati per ripulire l’immagine di Israele agli occhi del mondo.

a tutte le realtà e allз singolз solidali alla causa palestinese di aderire e partecipare alla manifestazione che si terrà a Udine il 14 ottobre: il contributo di ciascunз nel promuovere e nell’esserci quel giorno sarà determinante per dimostrare, ancora una volta, la nostra opposizione alle politiche coloniali israeliane e alla complicità delle istituzioni nazionali e soprattutto locali. Considerare la partita Italia-Israele un trampolino di lancio per il turismo o non prendere una posizione netta in questo momento vuol dire dimostrare supporto silenzioso al genocidio in atto.

L’anno scorso, circa 3000 persone sono scese in strada a Udine per dimostrare la loro contrarietà alla partita di Nations League tra Italia-Israele del 14 ottobre 2024: quest’anno vogliamo essere ancora più numerosз per gridare che vogliamo Israele fuori dalla FIFA e il sionismo fuori dalla storia. Recentemente la campagna Show Israel the Red Card ha mostrato quanto possono essere forti e potenti le mobilitazioni di solidarietà nello sport. Non fermiamoci, continuiamo ancora a pretendere che le rappresentanze di Israele vengano estromesse da ogni competizione sportiva!

Fuori Israele dalla FIFA e dall’Italia, fuori il sionismo dalla storia e dai nostri stadi!

Show Israel the Red Card!

Link per adesioni: https://forms.gle/wjgNd6CySKFpL9tLA

Elenco prime adesioni:

A.P.D. Hic Sunt Leones Bologna A.S.D. Atletico San Lorenzo A.S.D. Aurora Vanchiglia A.S.D. E.Malatesta A.S.D. Football Livorno A.S.D. La Paz Antirazzista A.S.D. Socrates Carpignano A.S.D. United L’Aquila ANPI Piedimonte/Podgora ARCI Friuli Venezia Giulia APS ARCI Nazionale ARCI territoriale Bassa Friulana e Isontino ARCI territoriale Udine Pordenone Arcigay Arcobaleno ODV Articolo 21 Nazionale Associazione Comunità Papa Giovanni 23 Padova e Udine Associazione cultura e libertà Associazione culturale liguria palestina Associazione ISOIPSE Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba Assopace Palestina BDS Bologna BDS Modena BDS Pinerolese Brigata Gagarin Terni Casa del Popolo di Gorizia – Ljudski Dom Gorica Celtic Club Udine Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” ODV ETS CeVI Circolo ARCI Brentonico Ugo Winkler Circolo ARCI Tina Merlin Circolo Legambiente della Carnia-Val Canale-Canal del Ferro Circolo Legambiente Udine A.P.S. Collettivi Autorganizzati Universitari Padova Comitato Carnia per la Pace Comitato Tiliment Libar – Tagliamento Libero Consorzio COSM (Consorzio Operativo Salute Mentale) Udine Coordinamento Lodi per la Palestina CostituzioneBeniComuni Docenti per Gaza – Italia Donne in Nero Udine F.A.R.E. CASTELLI FareTra APS Friûl e Rivoluzion FVG Pride ODV Gaza Freestyle Gazzella onlus GetUp Aps Giovani NoInc. Spilimberghese e Pedemontana Gruppo Ibriq per la cultura e la causa Palestinese ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) Il Catenaccio Joggi Avant Folk Festival Kappa Vu Edizioni Linea d’ombra Link Trieste Medicina Democratica ETS Mutuo soccorso Milano APS OIKOS ETS Ospiti in Arrivo Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università Palestra popolare dopolavoro ferroviario Pax Christi Italia Polisportiva SanPrecario Queer Legacy ODV Rete #NoBavaglio Rete Antisionista per la Palestina – Roma Rete Radie’ Resch – gruppo di Udine Reverse Collettivo LGBTQIA+ Salaam ragazzi dell’Olivo Vicenza Sanitari Per Gaza Brescia Sanitari per Gaza Italia Sanitari per Gaza Roma Sanitari per Gaza Veneto Società Popolare di Mutuo Soccorso di Lucca Spalla a Spalla – Associazione di Promozione Sociale Spartak Apuane Spazio Catai Time For Africa Torino per Gaza UDS Udine UDU Udine – Unione degli Universitari Un Ponte Per – Italia Virtus Verona Rude Firm 1921 Yalla Roma

