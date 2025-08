Bologna 2 agosto ’80. Stragisti, fascisti e dediti ai depistaggi

Un certo Maurizio Gasparri assicura di aver letto i documenti dei servizi segreti italiani che “dimostrano la matrice mediorientale” della strage alla stazione di Bologna. E attacca lo storico Paolo Morando che su Il Domani aveva smontato questa tesi messa in giro dal Mossad israeliano già oltre venti anni fa e poi – ovviamente – fatta propria da fascisti e sedicenti postfascisti che non vedevano l’ora di ribaltare (seppure con un falso clamoroso) lo stigma che li contraddistingue da sempre. La strategia della tensioni, le stragi sui treni e nelle banche, hanno sempre avito progettazione Nato-Cia-servizi italiani e manovalanza fascista per l’esecuzione.

Ricordiamo il caso di Nico Azzi, iscritto al Movimento Sociale Italiano (quella “fiamma” che ancora figura nel logo dei Fratelli d’Italia meloniani), appartenente al gruppo La Felice, costola milanese di ON, che sul treno Torino-Genova-Roma del 7 aprile 1973, nascosto nel cesso (ma non c’è nulla da ridere…), rimane ferito dall’esplosione del detonatore che stava inserendo in una potente bomba destinata a fare un’altra strage.

Oppure anche il caso del reo confesso di Vincenzo Vinciguerra, che insieme a Carlo Cicuttini e Ivano Boccaccio – tutti membri Ordine Nuovo – aveva compiuto la strage di Peteano.

Insomma, di prove sul fatto che i fascisti allora servivano anche per realizzare stragi che avrebbero dovuto innescare una reazione tale da portare ad un colpo di stato militare in stile greco (allora la Grecia era in mano ai militari), ce ne sono a sufficienza.

Bologna è l’ultima e la più devastante di quelle stragi, chiude il cerchio della “restaurazione” alla fine degli anni ‘70, anticipando la sconfitta operaia dei 35 giorni alla Fiat, che aprì la stagione della perdita di diritti e salario che ancora dura. I tempi erano cambiati, le dittature militari meno “presentabili”, il movimento operaio e variamente comunista in crisi…

Che siano stati materialmente i fascisti a farla, nessun dubbio. Che siano stati quelli individuati dalla magistratura bolognese è un po’ più incerto, ma la “matrice politica” resta in ogni caso la stessa: Nato-Cia-servizi segreti italiani con “manodopera” di estrema destra.

Sulla cosiddetta “pista palestinese” la magistratura inquirente ha chiuso il discorso quasi subito, anche grazie a quei documenti che Gasparri giura di aver letto. Il che apre ipotesi inquietanti sulla sua capacità o volontà di comprendere un testo (propendiamo per la seconda ipotesi, a scanso di equivoci).

Resta la domanda, semmai, su quanto sia contorta la gestione dei servizi segreti in questo paese. La branca “interna” (il Sisde, erede Sid) organizza attentati, quella “esterna” (il Sismi) anni dopo – incaricata di verificare se ci fosse o no qualche connessione tra stragi e “mondo mediorientale” scopre che proprio non esiste.

Per chi vuole approfondire ecco qui una serie di link con il resoconto di chi quei documenti non solo se li è letti davvero, ma li ha anche pubblicati, senza che Gasparri se ne accorgesse (non c’è più alcun vincolo al “segreto di Stato”).

