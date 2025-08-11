Effetti speciali del “mondo libero”

E’ accaduto anche a noi, che semplicemente avevano pubblicato il suo video...

Se posti l’ultima ballata di Roger Waters, in un nanosecondo arriva la mannaia della censura con la faccia da hamburger. 𝒮𝓊ɱ𝓊𝒹 non è una semplice ballata, è un inno eterno alla Resistenza e alla perseveranza nella lotta.

Il titolo viene dall’arabo e significa “Steadfast perseverance”, costante perseveranza.

“Oh my sisters / help me to open their eyes”: Waters in questa strofa vuole ricordare coloro che hanno sacrificato la propria esistenza per difendere i diritti umani come Rachel Corrie, schiacciata da un bulldozer corazzato dell’esercito israeliano mentre protestava contro l’occupazione sionista.

Ma i suoi versi vogliono essere anche un auspicio, una speranza perché tutte le voci del pianeta si uniscano in un unico coro, fino all’emersione di una coscienza globale collettiva, fino a rovesciare gli equilibri di potere attualmente in mano alle potenti e oligarchiche organizzazioni criminali finanziario-militari.

Potete censurare quanto volete, i popoli stanno andando in un’altra direzione.

Allora che 𝒮𝓊ɱ𝓊𝒹 diventi il grido di Resistenza di tutti i popoli!

11 Agosto 2025