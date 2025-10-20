AVS: L’antipasto di “sinistra” (servito dal PD)

La sicurezza con cui taluni commentatori dibattono l’esito delle recenti elezioni regionali in Toscana, speculando su un ipotetico miglior risultato per la “sinistra” qualora AVS avesse sostenuto la candidatura di Antonella Bundu anziché Eugenio Giani, rivela una sconcertante amnesia storica e una fatale incomprensione delle dinamiche politiche.

Simili congetture non solo mancano di rigore analitico, ma ignorano deliberatamente la natura intrinseca e il ruolo sistemico di Sinistra Italiana.

È imperativo richiamare alla memoria che Sinistra Italiana, lungi dall’essere una forza radicalmente autonoma, si è configurata in origine come una mera costola tattica del Partito Democratico. Sebbene il suo atto fondativo di Rimini, scaturito da una mozione congressuale, fosse veicolato dall’ambizione di porsi come alternativa al PD, la sua traiettoria è stata una palese ritirata strategica.

L’alleanza precoce per le Regionali del Lazio con il PD di Zingaretti, seguita alla sua fondazione, non è stata una contingenza, ma il primo, esplicito tradimento di quel mandato programmatico, causando una prevedibile emorragia di iscritti.

L’uscita di Nicola Fratoianni dall’assemblea congressuale successiva, pur confermato segretario, non sancì una ritrovata coerenza ideologica, ma formalizzò un mandato di capitolazione: quello di perseguire alleanze che, nella pratica, la incatenavano alla strategia di “campo largo” del PD.

Non si può negare che, su questioni specifiche, quali i diritti civili più avanzati o talune istanze ambientali particolarmente sensibili, SI e AVS abbiano saputo articolare un distinguo tattico rispetto alla linea ufficiale del PD. Tali mosse, tuttavia, non rappresentano la prova di un’autonomia sostanziale, ma costituiscono un’operazione di cosmetica politica, studiata ad arte per mantenere viva la loro “patente di sinistra” e giustificare la propria esistenza agli occhi della base più critica.

Questi scarti occasionali non mettono mai in discussione la fondamentale appartenenza al “campo largo”, garantendo la conservazione del potere di coalizione.

Coloro che oggi definiscono AVS come l’autentica “sinistra” disattendono la sua funzione reale e consolidata: quella di un sofisticato vaso di raccolta per il voto di protesta. AVS intercetta quell’elettorato disilluso e disgustato dalle politiche strutturalmente neoliberiste del PD, convogliando tali suffragi nel bacino più ampio della coalizione di centrosinistra.

Questo meccanismo, astutamente congegnato, offre all’elettore la simulazione di un voto “puro” – un’autoassoluzione morale per non aver sostenuto direttamente il PD – mentre, nella sostanza, rafforza la medesima architettura di potere che si intende criticare.

L’ipotesi, rilanciata in occasione del buon risultato di Toscana Rossa, di un potenziale “distacco” di AVS dal PD per confluire in una fantomatica “Sinistra autentica” non è che una mistificazione ideologica, una narrazione miserabile volta a cancellare la memoria storica. È un tentativo retorico di conferire dignità e autonomia a un soggetto politico la cui funzione storica è la sussidiarietà.

La conclusione, fondata sull’analisi della sua condotta politica e delle sue reiterate scelte di campo, è lapidaria e ineludibile: Mai con Sinistra Italiana/AVS. Questo principio non è frutto di settarismo, ma l’ineluttabile corollario di una rigorosa valutazione della sua persistente subalternità e della sua incapacità, o forse non volontà, di porsi come polo di vera opposizione al mainstream politico.

