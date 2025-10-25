14 novembre è il No Meloni Day. Sciopero studentesco e universitario

BLOCCHIAMO TUTTO

PER LA PALESTINA LIBERA

PER UNA NUOVA FORMAZIONE

PER UN MONDO NUOVO

Il 14 novembre svuotiamo scuole e facoltà: i lavoratori hanno dato il via con gli scioperi generali, gli studenti li seguono con lo sciopero studentesco, il venerdì prima della Giornata Internazionale dello Studente prevista per il 17. Il 14 novembre è #NOMELONIDAY!

In Italia si sono rotti gli argini, siamo scesi in piazza a milioni per la Palestina e contro le politiche di Meloni ma la risposta è stata repressione. È in arrivo il Ddl1627 che punisce l’antisionismo equiparandolo all’antisemitismo, a cui vanno aggiunte le circolari degli Usr e le dichiarazioni del Ministro dell’Università Bernini che vuole “liberare le università” contro chi sta con la Palestina. Intanto, Israele continua a uccidere palestinesi violando la tregua: non possiamo rimanere a guardare, dobbiamo ribloccare tutto. Il 14 novembre lo dedicheremo agli studenti palestinesi e alla loro resistenza, esempio per tutto il mondo.

Bernini e Valditara vogliono rendere scuole e atenei ancora più aziendalizzati e repressivi di quanto già lo siano, ricoprendoli della schifosa ideologia reazionaria da “fascisti dentro”. La nuova bozza di riforma dell’Università e le modifiche alla scuola di Valditara (programmi scolastici, educazione civica, riforma del voto in condotta) confermano questa svolta reazionaria, peraltro teorizzata dallo stesso ideologo, Galli della Loggia.

I ministri “somaro e sceriffo” fanno finta di non vedere i problemi reali delle scuole e università. Fra crolli, aule affollate, affitti alle stelle, carostudi la situazione è invivibile: quando ci mobilitiamo o occupiamo ci sentiamo che i soldi non ci stanno ma per le spese militari si trovano sempre, come conferma la nuova legge di bilancio. Questo è un furto: no alla nuova finanziaria, soldi alla formazione, non alla guerra!

Il Governo Meloni non ci rappresenta, ha perso ogni credibilità politica, lasciandoci nella crisi in cui siamo, ed etica, sostenendo Israele e le guerre. Se non vogliono sentire il dissenso se ne faranno una ragione: il 14 novembre svuoteremo le scuole e gli atenei per un grande sciopero studentesco che sfiducia il governo, il 14 novembre sarà #NOMELONIDAY per dire no alle politiche del governo e sì a una Nuova Formazione Pubblica, alla Palestina Libera, a un Mondo Nuovo.

Blocchiamo tutto!

