Stop alla militarizzazione della scuola e dell’università

Alcuni scatti dalla giornata di mobilitazioni di ieri in molte città italiane contro la guerra e la militarizzazione di scuole e università.

Nella giornata di ieri con presidi davanti al Ministero dell’Istruzione e in molte piazze è stato ricordato che il 4 novembre non è la nostra festa e che non staremo a guardare il processo di militarizzazione di scuole e atenei. Continueremo a mobilitarci e organizzarci, come abbiamo fatto in questi mesi, contro gli accordi con le aziende belliche e Israele, contro il revisionismo storico e la propaganda guerrafondaia e contro repressione, come dimostrano il DdL 1627 e la bozza di riforma MUR sulla governance universitaria.

