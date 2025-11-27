Il saluto musicale di Roger Waters allo sciopero generale del 28 novembre

USB ed il CALP ringraziano Roger Waters per il sostegno allo sciopero generale del 28 novembre: il musicista inglese ha inviato ai portuali di Genova un video saluto musicale, visibile sui canali social del CALP e di USB nazionale. 28 e 29 novembre vogliamo fermare la finanziaria di guerra del Governo Meloni, che impoverisce la popolazione per puntare sul riarmo, bloccare i rapporti con lo stato israeliano che compie un genocidio in Palestina, rimettere al centro le vere prorità del paese: i salari, fermi da 30 anni, le pensioni, i servizi pubblici ed i diritti sociali.

La giornata di sciopero si articolerà su decine di piazze in tutta Italia: a Genova saranno presenti ospiti internazionali come Greta Thumberg e Francesca Albanese mentre a Roma è prevista una manifestazione a Piazza Montecitorio per votare la finanziaria del popolo, ma le mobilitazioni riguarderanno tutti i principali centri del Paese.

Il 29 novembre una grande manifestazione nazionale partirà da Porta San Paolo: fermiamo l’economia del riarmo e del genocidio.

Qui il video saluto di Roger Waters sui nostri social: https://www.instagram.com/reel/DRjYrPxjJ-_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==m.

27 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO