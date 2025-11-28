Crosetto, non saremo braccia per le vostre guerre: no alla leva militare!

29 novembre manifestazione nazionale a Roma ore 14 a Porta San Paolo!

Di poche ore fa le parole inaccettabili e vergognose del ministro della difesa Crosetto. Alla domanda sul servizio militare risponde che ne proporrà a Consiglio dei ministri e Parlamento uno su base “volontaria”.

Non staremo a guardare mentre la classe dirigente europea e il nostro governo ci mandano alla guerra attraverso il piano di riarmo europeo da 800 miliardi, già annunciato in primavera di cui oggi iniziamo a vedere le conseguenze concrete.

Le scelte della Germania e della Francia non sono un fulmine a ciel sereno, ma le conseguenze delle politiche guerrafondaie dell’UE e, sopratutto, un passaggio necessario per portarci alla guerra.

Noi non ci arruoliamo e non staremo a guardare mentre Unione Europea e Governo Meloni vogliono toglierci un futuro e portarci alla guerra.

Domani svuotiamo scuole e università in occasione dello sciopero generale contro la manovra finanziaria di guerra e uniamoci ai lavoratori in sciopero in tutte le piazze del paese.

Sabato tutti a Roma per la manifestazione nazionale contro il Governo Meloni, contro la finanziaria di Guerra, contro il riarmo e per rompere con Israele

Si preparino il governo Meloni e i guerrafondai di tutta Europa, se ci tolgono il futuro, noi gli faremo la guerra.

