Sciopero generale. La diretta e le foto

Manifestazioni in quaranta città italiane in occasione dello sciopero generale convocato dall’USB e dai sindacati di base. In aggiornamento…..

A Genova hanno sfilato nel corteo, insieme a migliaia di portuali, lavoratori e studenti, anche gli attivisti Greta Thunberg e Thiago Avila della Global Sumud Flotilla. La relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese è intervenuta in piazza, vicino a lei anche Yanis Varoufakis e Moni Ovadia.

A Roma la manifestazione si è svolta con un presidio di massa sotto Montecitorio dove sono stati letti e commentati i punti centrali della Finanziaria del Popolo in antagonismo alla Finanziaria di guerra del governo Meloni, dopo l’esposizione fatta da diversi interventi la piazza ha votato contro la Finanziaria.

A Bologna diecimila in corteo hanno attraversato la città. Cortei riusciti anche a Milano, Napoli e Torino. In quest’ultima città un blitz di alcuni manifestanti ha rovesciato del letame davanti alla sede del quotidiano La Stampa, definita storicamente dagli operai torinese come La Busiarda. A Napoli è stato calato un grande striscione che rivendica la liberazione del leader palestinese Marwan Barghouti nelle carceri israeliane da 23 anni. In tutte le città oltre le bandiere dei sindacati e delle organizzazioni erano ben visibili tante bandiere palestinesi.

A Milano oltre 15000 persone hanno manifestato per lo sciopero generale. Il corteo è partito da porta Venezia e ha sfilato lungo corso Buenos Aires rompendo un tabù di lungo corso sulla via dello shopping cittadino. Dopo aver bloccato piazzale Loreto si è diretto verso la stazione di Lambrate per poi deviare verso la grande arteria di via Palmanova interrompendo per più di un’ora uno dei più grandi accessi alla città, per sfilare poi nel quartiere popolare di via Padova e concludere al anfiteatro Martesana.

Importante presenza di lavoratori, in particolare della scuola, e una grande partecipazione giovanile dalle scuole e dalle università, indice di una richiesta di risposte e di disposizione a conquistarle con la lotta e la mobilitazione

A Venezia ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia davanti alla divisione elicotteri della Leonardo. Una volta giunti davanti alla sede, i manifestanti in corteo per lo sciopero generale hanno provato ad avanzare verso i cancelli incontrando il getto dell’idrante della polizia che ha poi effettuato una carica per far indietreggiare i dimostranti.

