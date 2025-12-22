La RAi sempre più “servizio bellico”

Prima invocavano compulsivamente il “contradditorio” su ogni cosa. Ora sono passati direttamente al monologo a più voci.Quello per la guerra, naturalmente…

Persino il fin troppo mite Lucio Caracciolo, direttore della edizione italiana della Komsomol’skaja Pravda (in italiano “Limes”) è ormai considerato un reietto da questa #Rai con l’elmetto.

A #inmezzora, discettano amabilmente di guerra con ospite fisso Marco Minniti passato, qualche anno fa, dalle posizioni apicali del Partito Democratico direttamente alla presidenza della fondazione Med-Or di #Leonardo S.p.A., primo produttore di armi nell’Unione Europea e tra i principali fornitori di sistemi d’arma, inclusi elicotteri e cannoni navali ad Israele. Come chiamare Dracula a spiegarci quanto è importante diventare donatori di sangue.

La nuova conduttrice di #inmezzora, Monica Maggioni, catapultata alla presidenza RAI, alcuni anni or sono, ora tira la volata al Deep State statunitense ed ai nuovi stranamore europei che, con evidente sprezzo del ridicolo, da qualche tempo, amano farsi chiamare “i volenterosi”.

22 Dicembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO