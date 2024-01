Elezioni a Taiwan: L’isola sceglie un ulteriore confronto con la Cina?

Il 13 gennaio, i residenti di Taiwan, un’isola al largo della costa cinese, andranno alle urne per eleggere un nuovo presidente e parlamento.

Queste elezioni attirano più attenzione internazionale di quanto ci si potrebbe aspettare per un paese con solo 24 milioni di abitanti. L’esito avrà conseguenze sull’evoluzione del conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina, e di conseguenza, potenzialmente, sulla pace mondiale.

Due settimane prima delle elezioni, ho parlato con Wu Rong-yuan, il presidente del Partito del Lavoro di Taiwan, nella capitale, Taipei. Il suo partito sta contendendo seggi in tre distretti.

A causa del sistema del maggioritario, questa è una battaglia difficile. Inoltre, il Partito del Lavoro è emarginato a causa della sua posizione pro-riunificazione con la Cina.

Per capire meglio questo punto, ho lasciato che il veterano della lotta sindacale mi spiegasse nuovamente la storia.

Taiwan ha vissuto sotto la dittatura del Kuomintang, il partito di Chiang Kai-shek, fino al 1987. Le radici del Kuomintang sono nella Cina continentale, dove erano al potere fino alla vittoria della rivoluzione socialista nel 1949.

Anche dopo la fine della dittatura, il partito ha continuato a governare a Taiwan, ufficialmente ancora denominata Repubblica di Cina, e ha avviato un processo di democratizzazione. Nel frattempo, la principale opposizione si è coagulata intorno al Partito Progressista Democratico (DPP).

Per lungo tempo, la politica dell’isola è stata una contesa a due vie tra il Kuomintang e il DPP. Quasi tutte le altre forze politiche, molto più piccole, si sono schierate con una delle due coalizioni, corrispondenti ai rispettivi colori dei due partiti.

Mentre il Kuomintang considera l’isola parte della Cina, il DPP è inequivocabilmente a favore di un Taiwan indipendente.

Nel 2000, il DPP è salito al potere per la prima volta. Dopo una pausa di otto anni, ciò è accaduto nuovamente nel 2016. Non solo avevano il presidente, Tsai Ing-wen, ma governavano anche con la maggioranza in parlamento.

Sotto Tsai, le tensioni con la Cina sono aumentate ulteriormente, alimentate dagli Stati Uniti.

Wu mi ha spiegato che le posizioni economiche di entrambi i partiti non sono significativamente diverse. Entrambi si allineano agli Stati Uniti.

“Inoltre, trovano un terreno comune nell’anticomunismo contro i governanti di Pechino“, ha detto Wu, “ma mentre il Kuomintang sostiene che i residenti di Taiwan e della Cina continentale formano una sola nazione cinese, separata dal mare e da ideologie diverse, il DPP ha inventato il nazionalismo taiwanese: da quando sono saliti al potere 23 anni fa, sono riusciti a creare una distinta ‘identità taiwanese’ dal nulla.”

Ciò non significa che tutti i taiwanesi sostengano il percorso del DPP. Al contrario, la popolarità del DPP al potere è significativamente diminuita. Normalmente, l’opposizione vincerebbe queste imminenti elezioni a mani basse.

La popolazione è divisa sulla giusta posizione nei confronti della Cina. L’estensione del servizio militare da quattro a dodici mesi rende improvvisamente molto concreta la minaccia di un’escalation militare imminente. D’altra parte, la crisi energetica simboleggia la scarsa performance economica del paese. La popolazione è lontana dall’essere soddisfatta delle politiche del governo.

Una sicura vittoria per il Kuomintang, quindi? Non proprio, perché questa volta c’è un terzo partito che può convincere una parte significativa degli elettori. Il Partito del Popolo di Taiwan, recentemente istituito, si presenta come un’alternativa alle alleanze blu e verdi, presentando un candidato credibile per la presidenza, l’ex sindaco di Taipei.

Sembrava che questo partito avrebbe formato a breve un ticket presidenziale congiunto con il Kuomintang, ma alla fine, a novembre, hanno scelto di correre separatamente.

Con un’opposizione divisa, il DPP potrebbe comunque vincere le elezioni. I candidati alla presidenza del DPP e del Kuomintang sono testa a testa nei sondaggi. Nessuno può prevedere chi vincerà.

Tuttavia, la crescita di un terzo partito ha una conseguenza importante: indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali, probabilmente non avranno la maggioranza in parlamento. Ciò significa che saranno necessari compromessi.

Secondo Wu Rong-yuan, queste sono elezioni cruciali per le relazioni tra Taiwan e la Cina. Il Kuomintang propugna lo status quo, il che significa che entrambi riconoscono l’esistenza di una sola Cina ma hanno interpretazioni diverse su cosa significhi.

Il DPP vuole affermare lo status di Taiwan come paese indipendente e può contare sul sostegno degli Stati Uniti per questo. “La politica di confronto degli Stati Uniti rende impossibile lo status quo“, dice Wu, “mentre l’indipendenza che il DPP cerca, ci isolerebbe dal continente e andrebbe contro gli interessi dei lavoratori.”

Wu spiega infine la visione del Partito del Lavoro: “La riunificazione tra Taiwan e la Cina è l’unico percorso per la pace e la prosperità: ‘Un paese, due sistemi’ è una formula realistica.”

Sulla questione se questo si baserebbe sull’accordo in vigore ad Hong Kong, la risposta è negativa: “La Cina ha chiaramente dichiarato che Taiwan avrebbe avuto maggiore autonomia, e ci sono buone ragioni per questo: Hong Kong era una colonia britannica quando è stata ceduta alla Cina, mentre Taiwan esiste da decenni come entità economica e politica autonoma.”

Anche se che al momento sembra ci sia poca apertura da parte dei due partiti tradizionali, il Partito del Lavoro spera che ci sia spazio per il dialogo tra Taipei e Pechino dopo le elezioni: “Non c’è un modello per la riunificazione, e solo attraverso il dialogo e lo scambio possiamo trovare soluzioni.“

* Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter. Wim De Ceukelaire è un attivista per la salute e la giustizia sociale e membro del consiglio direttivo globale del People’s Health Movement. È coautore della seconda edizione di The Struggle for Health: Medicine and the Politics of Underdevelopment, con David Sanders e Barbara Hutton..

