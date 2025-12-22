“Non ci arruoliamo”. Studenti protestano nelle piazze di diverse città

Negli ultimi giorni, nonostante il clima ormai festivo, i giovani e gli studenti di OSA e Cambiare Rotta hanno manifestato sotto agli alberi di Natale installati nei centri di varie città per rispedire al mittente i regali che questo governo ha consegnato ai giovani “in età di leva”: la proposta di reintroduzione della leva militare, l’aumento del PIL dedicato alla difesa, la militarizzazione, riarmo e guerra mentre aumentano i tagli alla sanità e all’istruzione.

Nelle mobilitazioni degli ultimi mesi, che sono riuscite a paralizzare il paese e bloccare tutto, i giovani e gli studenti scesi in piazza lo hanno detto chiaramente: non saremo né menti né braccia per le vostre guerre!! Ormai ci sono almeno due generazioni che hanno smesso di credere alle favolette dell’occidente come esportatore di diritti, democrazia e pace.

“Al contrario continueremo a costruire l’opposizione a questo governo, all’Unione Europea e alla Nato, per riconquistarci un futuro!” – scrivono in un comunicato Osa e Cambiare Rotta – “Rilanciamo l’opposizione a questa classe politica che non ci rappresenta, verso un nuovo anno di lotta contro leva militare, riarmo e guerra”!

