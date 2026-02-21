Sul referendum Potere al Popolo “fa innervosire” la destra e i ministri

A Bologna, nonostante il nervosismo della destra cittadina per una semplice conferenza stampa, Potere al Popolo ha confermato per sabato mattina la conferenza stampa all’incrocio tra Via San Donato e Via Del Pilastro per il lancio della manifestazione nazionale contro il governo e per il NO sociale al referendum.

Alla conferenza stampa ha dato adesione l’organizzazione giovanile Cambiare Rotta, parteciperà Giorgio Cremaschi dell’esecutivo nazionale di PaP e sarà aperta alle realtà del NO sociale.

Di seguito il comunicato completo di Potere al Popolo:

La destra cittadina sta reagendo in maniera nervosa a una semplice conferenza stampa che si terrà domani 21 febbraio alle 11:30 fuori dall’evento con Nordio e Piantedosi al Pilastro. La discesa in campo del No Sociale al referendum scompiglia definitivamente i piani del Governo Meloni che vorrebbe mantenere la discussione sul piano ultra tecnico dei quesiti.

Come già successi per i precedenti Referendum costituzionali, la vera posta in gioco sono la politica del governo e la consolidazione delle riforme liberali dal Titolo V (purtroppo passata per colpa dei governi di centrosinistra) ai tentativi già respinti di Calderoli e Renzi. Il governo Meloni pensava di far passare questo consolidamento come una questione tecnica e l’eurodeputato Cavedagna si scomoda per lamentarsi di una conferenza stampa nei pressi dell’hotel dove i ministri della repressione faranno il loro comizio.

Dopo le grandi manifestazioni e scioperi dell’autunno, la mobilitazione di un’area politica e sociale indipendente dalla destra e dal “campo largo” continua a innervosire il governo, per questo confermiamo la conferenza stampa alle ore 11:30 all’incrocio tra Via San Donato e Via del Pilastro, rilanciamo la manifestazione nazionale del 14 marzo e il NO al referendum del 22 e 23 marzo!

