Montecitorio dentro e fuori. L’automatismo della guerra e la pace in piazza

Mentre la premier Meloni riferiva in Parlamento sulla crisi internazionale, davanti a Montecitorio il Comitato per il NO sociale al referendum del 22/23 marzo spiegava ai giornalisti le ragioni della manifestazione nazionale del prossimo 14 marzo sulla quale stanno aumentando le adesioni.

Fin troppo evidente il contrasto di visione e contenuti in questi due momenti svoltisi a poche decine di metri di distanza.

In piazza Montecitorio i rappresentanti di Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Global Sumud Flottiglia, associazioni palestinesi, Studenti di Cr e Osa, Movimento per il Diritto all’abitare, hanno articolato le argomentazioni per cui si dà indicazione di votare NO al referendum, ma anche perché la manifestazione del 14 marzo sarà chiaramente una manifestazione di un pezzo di società contro ogni coinvolgimento dell’Italia nella guerra, un no all’aggressione israelo-statunitense contro l’Iran e ad un governo liberticida.

Una posizione questa totalmente diversa dalle comunicazioni piene di ambiguità declamate della premier in Parlamento.

Intervenendo alla Camera la Meloni ha affermato che il suo “Non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno un governo isolato in Europa, e nemmeno un governo colpevole delle conseguenze economiche che questa crisi può avere su cittadini, famiglie e imprese”.

In un altro passaggio ha fatto esplicitamente richiesta di una convergenza bipartisan con l’opposizione per affrontare questa crisi internazionale che rischia di sfociare in una guerra di vaste proporzioni.

Ha poi affermato che “È in questo contesto di crisi strutturale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano”, ha quindi sottolineato. “Un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte.”

Indecentemente, la Meloni ha affermato che la destabilizzazione in Medio Oriente è iniziata il 7 ottobre 2023 con l’attacco palestinese al territorio israeliano e che questa è stata tutta colpa dell’Iran. Ovviamente neanche una parola sul genocidio israeliano contro i palestinesi.

Se volessimo sintetizzare possiamo dire che la premier ha affermato cinque cose significative: la guerra non è colpa mia o del mio governo; chiedo il coinvolgimento dell’opposizione per gestire una fase critica; USA e Israele si muovono fuori dal diritto internazionale ma in qualche modo vanno capiti perché stanno bombardando l’Iran che ha tutte le colpe della instabilità in Medio Oriente; l’Italia non prende parte alla guerra perchè nessuno ce l’ha chiesto; la soluzione diplomatica e la cessazione del fuoco dipendono però solo dall’Iran e non anche da USA e Israele.

Nel mondo alla rovescia descritto in aula della Meloni c’è stato poi un passaggio fondamentale: “Le basi concesse agli americani in Italia dipendono da accordi che risalgono al 1954 e che sono stati sempre aggiornati, da governi di ogni colore”. Su questo la Meloni dice il vero, perché tutti i governi hanno sempre consentito agli USA di poter utilizzare le basi militari presenti in Italia per le loro guerre, anche quelle illegali.

“Nel caso in cui dovessero giungere richieste di uso delle basi italiane per altre attività, la competenza a decidere se concedere o meno quell’utilizzo spetterebbe – sempre in virtù di quegli accordi – al governo”, ha ricordato la Meloni.

Ma, su questo punto ci ha tenuto a chiarire che il governo in quel caso, chiederebbe al Parlamento di pronunciarsi in merito… chiarendo poi che ad oggi “non è pervenuta alcuna richiesta in questo senso”.

Dunque non è arrivata nessuna richiesta ufficiale dagli USA, ma intanto le forze armate statunitensi o i loro droni continuano a utilizzare tranquillamente le basi militari presenti sul territorio italiano per le comunicazioni, lo spionaggio, i rifornimenti e la logistica della loro flotta e dei loro militari sul teatro di guerra in Medio Oriente.

Per tutto questo gli Stati Uniti non hanno chiesto alcuna autorizzazione né dal governo sono arrivate richieste di spiegazioni sui movimenti verso e dalle basi militari USA in Italia.

Siamo nuovamente di fronte alla maledizione degli automatismi previsti dai trattati internazionali che l’Italia ha firmato – sia con gli USA che con la Nato e la Ue – e che nessun governo ha mai pensato di rivedere, rinegoziare o disdettare. E sono proprio questi automatismi – che scattano ancora prima che il Parlamento abbia il tempo di discuterne – a tirare l’Italia dentro le guerre degli altri quasi senza essersene accorti.

Diventano quindi decisivi sia il risultato del referendum del 22 e 23 marzo che la mobilitazione in piazza del 14 marzo. La tabella di marcia di questo governo che ci trascina sul piano inclinato della guerra e della regressione democratica e sociale va ostacolata e interrotta, con ogni mezzo necessario.

Qui di seguito le adesioni alla manifestazione nazionale del 14 marzo. La partenza sarà alle 14.00 da Piazza della Repubblica per concludersi a Piazza San Giovanni.

Realtà promotrici:

Potere al Popolo; Unione Sindacale di Base; Contropiano; Movimento per il diritto all’abitare; Collettivo autonomo lavoratori portuali – CALP; Cambiare Rotta; Collettivi Autorganizzati Universitari – CAU; Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli – MMRN; Opposizione Studentesca d’Alternativa OSA; Ex-OPG Je so’ Pazzo; Donne contro la guerra e il genocidio; Ecoresistenze; Ecologia Politica – Napoli; No Ponte Calabria; Rete dei Comunisti; Studenti Autorganizzati Campani

Realtà Aderenti:

Global Movement to Gaza

Movimento Studenti Palestinesi in Italia

Unione Democratica Arabo Palestinese – UDAP

Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata

Coordinamento per l’Unità dei Comunisti – CUC

DiEM25 – MERA25 Italia

CRED – Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

Comitato Pace e non più Guerra

Lega per il Disarmo Unilaterale

Osservatorio Repressione

Arci Roma

Assemblea No Tav Torino e Cintura

Cantiere (Milano)

La conoscenza non marcia

Rete No war

Statunitensi per la pace e la giustizia

CSOA Macchia Rossa (Roma)

Associazione Vitadidonna – Odv

Ass. Naz. Per la scuola della Repubblica – Odv

Strasaffica*

Donne de Borgata

Coniare Rivolta

Collettivo Autogestito Dottorandi

CSOA Cortocircuito (Roma)

Pietralata Unita (Roma)

Comitato per la salute pubblica – Tiburtina (Roma)

Circolo Granma (Bologna)

Officina del Popolo Valerio Evangelisti (Bologna)

Collettivo X (Roma nord ovest)

Collettivo 26×1

Faenza per la Palestina – BDS Faenza

San Pietro Pubblica e Solidale – BO

Circolo Agorà (Pisa)

Difendiamo il verde e il territorio. No Grandi Eventi (Torino)

Coordinamento Disarmiamoli (Umbria)

Moschea Omar (Torino)

La Comune (Ravenna)

Pratello R’Esiste (Bologna)

La Casona di Ponticelli (Bologna)

Le Tre Ghinee Aps (Roma)

Collettivo dei 100 fiori (Verona)

Comitato Articolo 11 – l’Italia ripudia la guerra (Bari)

Balia dal Collare (Rieti)

Ass. I Cittadini Contro Le Mafie E La Corruzione

Rhosso di Sera (Rho)

Coordinamento Cessate Il Fuoco (Imola)

Bar Pickwick (Palermo)

Rotta Rossa

Casa del Popolo Estella (Torino)

Ravenna in Comune

Rete Docenti per la Palestina Bologna

Coordinamento Nazionale Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

Associazione La Rossa (Lari – PI)

Circolo Arci Lari (PI)

Casa del Popolo “Peppino Impastato” (Palermo)

Comitato Besta (Bologna)

Comitato Palestina Ivrea

Balla e Difendi Crew (Bologna)

Polisportiva Edera (Bologna)

Emilia por Cuba

Comitato Palestina Siena

Partito Comunista Italiano

Rete Senese Contro Il Riarmo (Siena)

Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba – circolo “Sado Sadovski” Senigallia

Comitato No Corridoio Roma-Latina

Casa del Popolo Rosa Luxemburg (Cagliari)

Rete Sociale Nobox – Diritto alla Città (Napoli)

Associazione Viartisti Teatro (Torino)

Casa del Popolo di Marano (Napoli)

Circolo culturale marxista Centocelle (Roma)

Casa del Popolo La Conviviale (Vasto)

Unione Portuali Autonomi Dorici (Ancona)

Catai (Padova)

Ca’ Luisa, Casa del popolo di Marghera (Venezia)

Casa del popolo Silvia Picci (Lecce)

Casa del Popolo Marielle Franco (Pavia)

Circolo Città Aperta- Spazio Ribelle (Milano)

Organizzazione per il partito comunista del proletariato

Associazione di Base dei Consumatori (A.Ba.Co.)

Comitato No Bretella Cisterna (Valmontone)

Circolo La Spinosa per l’Ambiente (Velletri)

Urss atleti socialisti (Bologna)

Giuristi Democratici Bologna

Comitato di quartiere “Calvairate a piena voce” (Milano)

Movimento ALI (Amore, libertà, intervento)

Singoli aderenti:

Marina Boscaino

Nicoletta Dosio

Arturo Salerni, avvocato

Elisabetta Canitano

Renata Puleo

Michele Lancione, Professore Ordinario Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST). Politecnico di Torino

Franco Bifo Berardi

Valerio Minnella

Alberto Fazolo

Paolo Mauriello, avvocato

Italo Di Sabato

Giampiero Calapà, giornalista

Stefano Latella, avvocato

Valerio Cordiner, Docente

Giulia Druetta, avvocata del lavoro

Osvaldo Costantini, Docente

Mario D’Acunto, fisico e saggista

Nazzarena Zorzella, avvocata

Beatrice Bardelli, giornalista

Mara Ghidorzi, sociologa e attivista politica

Fabrizio Pia

Claudio Ortale

Gino Viero – SPI 3 Lega Roma

Lili Geraci

Oxana Isutina

Flavio Novara

Valerio Camela

Francesco Ladu

Daniela Gigante

Federico Sciucca

Erik Castello

Stefania Sanna – Coordinamento No Triv Basilicata

Jalna Maria Rossi, attivista BDS e SPG

Linda Di Pietro

Agostino Rione

Sebastiano Di Mario

Dario Rossi, avvocato del foro di Genova

Giuseppe Musolino, presidente Un’altra storia – Varese

Tiago Barsan

Giulia Pintucci

Antonella Lauria

Elisabetta Marconi

Antonio Marcelli Salaris

Simone Vella

Cinzia Di Giosaffatte

Angelita Russo

11 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO