Il NO Sociale presenta oggi la manifestazione nazionale del 14 marzo a Roma

Contemporaneamente alla comunicazioni in Parlamento sulla crisi internazionale da parte della premier Giorgia Meloni, il Comitato per il NO Sociale ha convocato per oggi una conferenza stampa per presentare le ragioni della manifestazione nazionale del 14 marzo a Roma e della campagna per il No al referendum costituzionale del 22-23 marzo.

La conferenza stampa si svolgerà oggi alle ore 11, nella vicina Piazza Capranica (presso Montecitorio). L’appuntamento per la manifestazione nazionale a Roma di sabato 14 marzo è alle 14.00 in Piazza della Repubblica.

“Il referendum promosso dal governo rappresenta un tentativo di indebolire i controlli sull’esecutivo e alterare gli equilibri della Costituzione, mettendo la giustizia al servizio del potere e non dei cittadini e delle cittadine” sottolineano gli organizzatori in una nota diffusa alla stampa.

Allo stesso tempo il governo Meloni mostra una crescente subalternità agli interessi della NATO, degli Stati Uniti e di Israele, arrivando a mettere il territorio italiano e le basi militari al servizio della guerra in contro l’Iran che segna un nuovo tentativo di destabilizzazione del Medio Oriente, senza alcuna presa di distanza dalle aggressioni e con gravi conseguenze per la pace e per le condizioni di vita delle popolazioni coinvolte.

“Per queste ragioni la mobilitazione del 14 marzo sarà una grande manifestazione nazionale contro la guerra, contro la subordinazione dell’Italia alle logiche belliche e per non consentire una nuova torsione autoritaria dello Stato” affermano i promotori in un comunicato.

Il 22-23 marzo l’obiettivo è trasformare questa mobilitazione in una grande vittoria del No, per fermare la riforma e mandare un segnale chiaro al governo:

– Il NO alle controriforme istituzionali che stanno attaccando la vita politica e democratica del paese;

– Il NO allo stato di polizia voluto dal governo che vuole spazzare via le libertà di manifestazione ed espressione e accanirsi ulteriormente contro gli immigrati;

– Il NO alla guerra sociale del governo contro i poveri, i salari dei lavoratori, i senza casa, le esigenze popolari;

– Il NO all’economia di guerra e al militarismo, alla complicità con Usa e Israele sul quale il governo intende trascinarci per nascondere disuguaglianze sociali ormai crescenti e insopportabili.

Alla conferenza stampa verranno presentate le adesioni, il percorso del corteo e le iniziative di mobilitazione in tutta Italia.

11 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO