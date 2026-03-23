E’ NO! Meloni dimissioni!

Con quasi il 60% di votanti l’Italia ha urlato NO al governo. Con oltre i due terzi delle sezioni scrutinate il NO supera il 54%, mentre i Sì affondano sopra il 45%. Ancora una volta la prepotenza del potere ha sbattuto le corna contro una resistenza imprevista, dove veniva dato per scontato che “la gente” ormai si beve tutto senza farsi più domande.

E’ chiaro come il sole che della questione specifica – la cosiddetta “riforma della giustizia”, la “separazione delle carriere” dei magistrati, ecc – è stata soltanto l’occasione per mettere in campo il rifiuto di questo governo e dei suoi impresentabili interessi, ministri, parlamentari, media.

E’ l’onda lunga delle mobilitazioni dell’autunno contro il genocidio dei palestinesi, che ha risvegliato nella popolazione capacità critiche anche in quel caso insospettate. Cambiando tema e occasione il risultato non cambia. Ovunque si appunti l’attenzione la risposta è sempre POLITICA, ovvero investe direttamente “chi comanda”. Perché nulla di quel che ci circonda, nulla di quel che la vita delle persone in condizioni sempre peggiori, è “fuori dalle competenze” del governo in carica.

La partecipazione al voto, soprattutto, rafforza al massimo il peso politico della sfiducia al governo. E’ una bastonata sui denti, ampiamente meritata.

Il popolo di Roma che ha dato vita alla campagna per il “NO sociale” – che metteva appunto insieme il NO al governo con le ragioni e il malessere sociali – si vede alle 18 in Piazza Santi Apostoli, a due passi da Piazza Venezia e da Palazzo Chigi.

Gli altri appuntamenti in tutta Italia:

BOLOGNA, da Via Ferrarese 2 verso Piazza del Nettuno ore 18

BRESCIA, Largo Formentone ore 18

CASERTA, Piazza Vanvitelli ore 18:30

CUNEO, Via Roma (lato Duomo) ore 19:00

GROSSETO, Piazza Rosselli (Piazza della Vasca) ore 18

MILANO, Piazzale Loreto ore 18

NAPOLI, Largo Berlinguer ore 18

PADOVA, Via VII Febbraio (Liston) ore 19:00

PALERMO, Piazza Verdi ore 18

PAVIA, Piazza Vittoria ore 18:30

PERUGIA, Piazza Italia ore 19:00

PISA, Piazza XX Settembre ore 18

ROMA, Piazza Ss Apostoli ore 18

TORINO, Piazza Castello (di fronte alla Prefettura) ore 18:30

VERONA, Piazza Isolo dalle 18

23 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO