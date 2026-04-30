Israele abborda la Sumud Flotilla in acque internazionali. Un nuovo atto di pirateria

Ancora una volta, le imbarcazioni delle Flotille, partite dalla Sicilia con l’obiettivo di raggiungere Gaza e rompere un assedio illegale e disumano, sono state intercettate dalle forze armate di Israele. L’intercettazione è avvenuta in acque internazionali e questo conforma un atto di pirateria internazionale che non può rimanere impunito.
Tutte le procedure di emergenza sono state attivate. Negli ultimi minuti, i contatti con le imbarcazioni sono stati interrotti. Ma non tutte le imbarcazioni risultano abbordate, alcune sarebbero riuscite a sfuggire alla caccia degli israeliani e continuano a navigare.
In tutta Italia è stata chiamata per oggi una mobilitazione immediata a sostegno della Flotilla.
Notizie in aggiornamento:
Qui di seguito gli appuntamenti per la mobilitazione
ROMA MONTECITORIO ORE 11.30 CONFERENZA STAMPA, ORE 18.00 COLOSSEO.
BARI – P.ZZA UMBERTO ORE 18
TRENTO – P.ZZA D’AROGNO ORE 18
MILANO – CORSO MANFORTE ORE 17
TREVISO – PIAZZETTA ALDO MORO – ORE 18.30
VENEZIA – CAMPO S.BARTOLOMEO ORE 18
PADOVA – LISTON ORE 18
VICENZA – P.ZZA CASTELLO ORE 19
BOLOGNA – P.ZZA NETTUNO ORE 18
ANCONA – PREFETTURA ORE 18
NAPOLI ORE 19
UDINE PREETTURA ORE 18
PORDENONE – PIAZZETTA CAVOUR ORE 18
TRIESTE – P.ZZA UNITA D’ITALIA ORE 18
TORINO – P.ZZA CASTELLO ORE 18
LIVORNO – P.ZZA DEL COMUNE ORE 17
PISA – P.ZZA GAZA ORE 17
TRIESTE – P.ZZA UNITA’ D’ITALIA ORE 18
PORDENONE PIAZZETTA CAVOUR ORE 18
UDINE VIA PRACCHIUSO ORE 18
PAVIA ORE 18 PIAZZA VITTORIA
FIRENZE P.ZZA SS ANNUNZIATA ORE 18.30
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