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Israele abborda la Sumud Flotilla in acque internazionali. Un nuovo atto di pirateria

di Redazione

Ancora una volta, le imbarcazioni delle Flotille, partite dalla Sicilia con l’obiettivo di raggiungere Gaza e rompere un assedio illegale e disumano, sono state intercettate dalle forze armate di Israele. L’intercettazione è avvenuta in acque internazionali e questo conforma un atto di pirateria internazionale che non può rimanere impunito.

Tutte le procedure di emergenza sono state attivate. Negli ultimi minuti, i contatti con le imbarcazioni sono stati interrotti. Ma non tutte le imbarcazioni risultano abbordate, alcune sarebbero riuscite a sfuggire alla caccia degli israeliani e continuano a navigare.

In tutta Italia è stata chiamata per oggi una mobilitazione immediata a sostegno della Flotilla.

Notizie in aggiornamento:

 

 

Qui di seguito gli appuntamenti per la mobilitazione

ROMA MONTECITORIO ORE 11.30 CONFERENZA STAMPA, ORE 18.00 COLOSSEO.

BARI – P.ZZA UMBERTO ORE 18

TRENTO – P.ZZA D’AROGNO ORE 18

MILANO – CORSO MANFORTE ORE 17

TREVISO – PIAZZETTA ALDO MORO – ORE 18.30

VENEZIA – CAMPO S.BARTOLOMEO ORE 18

PADOVA – LISTON ORE 18

VICENZA – P.ZZA CASTELLO ORE 19

BOLOGNA – P.ZZA NETTUNO ORE 18

ANCONA – PREFETTURA ORE 18

NAPOLI ORE 19

UDINE PREETTURA ORE 18

PORDENONE – PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

TRIESTE – P.ZZA UNITA D’ITALIA ORE 18

TORINO – P.ZZA CASTELLO ORE 18

LIVORNO – P.ZZA DEL COMUNE ORE 17

PISA – P.ZZA GAZA ORE 17

TRIESTE – P.ZZA UNITA’ D’ITALIA ORE 18

PORDENONE PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

UDINE VIA PRACCHIUSO ORE 18

PAVIA ORE 18 PIAZZA VITTORIA

FIRENZE P.ZZA SS ANNUNZIATA ORE 18.30

 

 

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