Oggi mobilitazioni in tutte le città contro l’attacco alla Flotilla. Gli appuntamenti

In risposta all’ennesimo atto di pirateria internazionale da parte di Israele contro la Flottilla diretta a Gaza, oggi si scende in piazza in molte città italiane. Qui di seguito gli appuntamenti:

ROMA – ORE 18.00 COLOSSEO.

BARI – P.ZZA UMBERTO ORE 18

TRENTO – P.ZZA D’AROGNO ORE 18

MILANO – CORSO MANFORTE ORE 17

TREVISO – PIAZZETTA ALDO MORO – ORE 18.30

VENEZIA – CAMPO S.BARTOLOMEO ORE 18

PADOVA – LISTON ORE 18

VICENZA – P.ZZA CASTELLO ORE 19

BOLOGNA – P.ZZA NETTUNO ORE 18

ANCONA – PREFETTURA ORE 18

NAPOLI – PIAZZA PLEBISCITO ORE 19

UDINE PREFETTURA ORE 18

PORDENONE – PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

TRIESTE – P.ZZA UNITA D’ITALIA ORE 18

TORINO – P.ZZA CASTELLO ORE 18

LIVORNO – P.ZZA DEL COMUNE ORE 17

PISA – P.ZZA GAZA ORE 17

TRIESTE – P.ZZA UNITA’ D’ITALIA ORE 18

PORDENONE PIAZZETTA CAVOUR ORE 18

UDINE VIA PRACCHIUSO ORE 18

PAVIA ORE 18 PIAZZA VITTORIA

FIRENZE PIAZZA SS ANNUNZIATA ORE 18.30

******

Qui di seguito alcuni comunicati sull’attacco alla Flotilla da parte delle forze armate israeliane:

Attaccata la Global Flotilla. L’USB chiama a scendere in piazza in tutta Italia: fermiamo Israele!

La nuova Flotilla è stata attaccata dall’esercito Israeliano. Più di cinquanta barche sono state sequestrate al centro del Mediterraneo, a grandissima distanza dalle acque israeliane, nei pressi dell’isola di Creta. La marina militare israeliana ormai si considera padrona del mare ed agisce senza più alcun rispetto del diritto internazionale, violando impunemente un sistema di regole che i governi occidentali hanno ampiamente dimostrato di non voler difendere.

Circa 400 attivisti provenienti da diverse parti del mondo, tra i quali figurano tanti italiani, che erano partiti nei giorni scorsi per una nuova spedizione di denuncia delle atrocità commesse da Israele ma anche per provare ad aprire un corridoio umanitario con le popolazioni di Gaza, sono quindi state sequestrate da Israele in pieno Mediterraneo. È un atto di pirateria condotto da uno Stato che non riconosce più alcuna regola internazionale.

L’Unione Sindacale di Base chiama a mobilitarsi i propri iscritti e delegati e ad essere presenti in tutte le iniziative che si stanno promuovendo in varie città per sostenere la Flotilla.

Questa nuova coraggiosa impresa si inserisce oggi in un contesto ancora più complesso e drammatico di quello dello scorso autunno. Ora il conflitto si è esteso anche ad altri paesi e popoli e la minaccia di Israele è diventata ancora più pesante, dentro una situazione in cui sono in corso l’aggressione all’Iran e al Libano e le azioni militari ed economiche contro Cuba e Venezuela. C’è un rischio crescente di coinvolgimento del nostro paese nella guerra, mentre vengono confermati i piani di riarmo e le complicità economiche e commerciali dell’Italia con i paesi in guerra, a cominciare dallo stesso Israele. L’Usb è attiva da tempo per cercare di fermare il traffico delle armi e promuovere la mobilitazione dei lavoratori contro la pretesa sempre più insistente di coinvolgerli in operazioni di trasporto delle armi.

Il mar Mediterraneo non appartiene a Israele. Rilascio immediato di tutti gli attivisti e piena libertà di navigazione. L’Italia deve rompere le relazioni economiche, diplomatiche e commerciali con Israele.

Con la Palestina nel cuore. Fermiamo la guerra e il traffico delle armi.

Unione Sindacale di Base

****

Giù le mani dalla Global Sumud Flotilla

Israele pericolo per il mondo, Palestina libera

La flottiglia è stata bloccata! Ci vediamo oggi in piazza:

11:30 – conferenza stampa a Montecitorio, ore 18:00 – manifestazione al Colosseo.

Un attacco in piena regola nei confronti della Flotilla. Israele stato terrorista!

Chiediamo il rilascio di tutti i nostri connazionali, il ritiro delle truppe israeliane da Gaza e la fine del blocco illegale, che ora utilizza anche l’acqua come mezzo di ricatto nei confronti della popolazione.

Potere al Popolo

30 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO