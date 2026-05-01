Le piazze si riempiono di nuovo in tutta Italia. Per la Flotilla e non solo

Migliaia di persone sono scese in piazza ieri in numerose città italiane a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla attaccati dai militari israeliani in acque internazionali. L’ennesimo atto di pirateria da parte di Israele ha suscitato ancora una volta un indignazione popolare che non accenna ad attenuarsi dopo le grandi manifestazioni di settembre e ottobre.

Nel cuore della Capitale, in migliaia hanno dato vita a una manifestazione che ha attraversato alcuni dei luoghi simbolo di Roma, dal Colosseo ai Fori Imperiali, fino a Piazza Venezia e via IV Novembre. Un corteo partecipato e compatto, caratterizzato da una forte presenza delle delle associazioni di solidarietà con il popolo palestinese e delle realtà della sinistra di classe e dei sindacati di base.

A guidare la mobilitazione, le parole d’ordine “giù le mani dalla flottiglia” e “blocchiamo tutto”, in risposta al sequestro delle imbarcazioni dirette verso Gaza. I manifestanti hanno denunciato con forza quella che definiscono una violazione del diritto internazionale e un’escalation nelle azioni militari e politiche dello Stato di Israele. Al centro della protesta, anche la richiesta di interrompere ogni forma di complicità politica ed economica da parte dei governi europei.

Anche nelle altre città ci sono state poderose manifestazioni he hanno riempito le piazze denunciando l’attacco alla Flotilla e l’arroganza di Israele che molti striscioni definiscono ormai “un pericolo per il mondo”.

Ancora una volta è emerso che in Italia la società sa da che parte stare.

Qui di seguito alcuni scatti dalle manifestazioni nelle varie città.

1 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO