L’Europa alla conquista dell’orbita. Politica spaziale e autonomia strategica

Nel 2026 la politica spaziale europea non può più essere considerata un semplice settore della ricerca scientifica o dell’innovazione tecnologica. Lo spazio è diventato uno dei terreni centrali della competizione globale tra potenze, un’infrastruttura strategica decisiva per il controllo economico, militare e politico del pianeta. Satelliti, telecomunicazioni, sistemi di navigazione, osservazione terrestre, cybersicurezza, dati climatici, internet orbitale, tecnologie dual use e programmi lunari costituiscono ormai una parte essenziale dell’architettura del potere contemporaneo.

Per comprendere la traiettoria della politica spaziale europea occorre allora inserirla dentro la trasformazione storica in corso: la crisi della globalizzazione liberista e il ritorno della competizione tra blocchi imperiali.

Per circa trent’anni l’Unione Europea ha rappresentato soprattutto un gigantesco spazio economico integrato all’interno dell’ordine occidentale guidato dagli Stati Uniti. La sua funzione principale era quella di polo commerciale e finanziario del capitalismo globale, fondato sulla liberalizzazione dei mercati, sulle catene internazionali del valore, sulla dipendenza energetica esterna e sulla subordinazione strategica alla NATO. In quella fase lo spazio appariva soprattutto come terreno di cooperazione scientifica e sviluppo industriale.

La situazione cambia radicalmente con l’accelerazione delle contraddizioni geopolitiche mondiali: guerra commerciale USA-Cina, crisi energetica, pandemia, guerra in Ucraina, militarizzazione tecnologica, frammentazione delle filiere globali, competizione sui semiconduttori e sulle infrastrutture digitali. Dentro questa transizione, l’Unione Europea scopre improvvisamente la propria vulnerabilità strategica.

La guerra in Ucraina ha avuto un ruolo decisivo in questa presa di coscienza. Il conflitto ha mostrato che le infrastrutture spaziali sono ormai parte integrante della guerra contemporanea. Starlink, la rete satellitare di SpaceX, è diventata uno strumento fondamentale per le comunicazioni militari ucraine, per il coordinamento tattico, per i droni e per la trasmissione dati. Per la prima volta una corporation privata americana ha esercitato un’influenza diretta sugli equilibri operativi di una guerra interstatale.

Per le classi dirigenti europee questo episodio ha rappresentato uno shock geopolitico enorme. È emersa con chiarezza la dipendenza europea dagli Stati Uniti nelle infrastrutture spaziali, digitali e satellitari. Da quel momento la questione dello spazio è diventata una questione di sovranità.

La svolta politica si formalizza col Regolamento (UE) 2021/696, che istituisce il Programma Spaziale dell’Unione Europea per il periodo 2021-2027. Per la prima volta Bruxelles integra dentro un’unica cornice Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM e Space Situational Awareness (SSA), con un budget superiore ai 14 miliardi di euro. Ma il dato decisivo non è soltanto finanziario.

È il linguaggio politico del regolamento: autonomia strategica, resilienza, sicurezza, protezione delle infrastrutture critiche, competitività. Lo spazio viene ufficialmente inserito dentro la costruzione della potenza europea.

Galileo rappresenta uno dei casi più significativi di questa trasformazione. Presentato ufficialmente come sistema civile di navigazione satellitare, Galileo nasce in realtà da un’esigenza geopolitica precisa: ridurre la dipendenza europea dal GPS americano, controllato dal Pentagono. In caso di crisi internazionale, Washington può degradare il segnale, limitarne l’uso o militarizzarne l’accesso. Per una potenza che aspira a una propria autonomia strategica questa dipendenza è strutturalmente inaccettabile.

Nel 2026 Galileo è ormai una delle infrastrutture fondamentali dell’economia europea. La sua funzione non riguarda soltanto la navigazione. Il sistema è essenziale per la logistica, i trasporti, le telecomunicazioni, la sincronizzazione bancaria, le reti energetiche, l’agricoltura di precisione e le applicazioni industriali. Come quasi tutte le tecnologie spaziali contemporanee, Galileo è contemporaneamente civile, commerciale e militare. È proprio questa convergenza tra funzioni economiche e strategiche a caratterizzare il capitalismo contemporaneo.

Ancora più rilevante è Copernicus, il programma europeo di osservazione terrestre. Attraverso la costellazione Sentinel, l’Unione Europea produce una quantità gigantesca di dati su atmosfera, oceani, territorio, infrastrutture, attività agricole e movimenti marittimi. Formalmente Copernicus viene presentato come strumento di monitoraggio climatico e sostenibilità ambientale. Ma il controllo dei dati territoriali rappresenta oggi una delle forme fondamentali del potere geopolitico.

Chi controlla i dati satellitari controlla:

rotte commerciali,

sicurezza energetica,

gestione delle crisi,

controllo migratorio,

osservazione militare,

pianificazione industriale,

intelligence geografica.

Non è casuale che Copernicus venga sempre più integrato nelle politiche europee di sicurezza e sorveglianza mediterranea. Le immagini satellitari non sono neutrali: sono strumenti di controllo del territorio globale.

La vera svolta geopolitica arriva però con il Regolamento (UE) 2023/588, che istituisce il programma europeo di connettività sicura IRIS². Qui l’Unione Europea dichiara apertamente la necessità di costruire una propria infrastruttura orbitale sovrana. IRIS² nasce come risposta diretta a Starlink e al monopolio americano delle telecomunicazioni satellitari.

La Commissione Europea parla apertamente di “secure connectivity”, “governmental services” e “resilience”. Dietro il linguaggio tecnico il significato politico è chiarissimo: l’UE vuole una rete orbitale indipendente dagli Stati Uniti. IRIS² prevede una costellazione multi-orbitale di circa 290 satelliti destinati a fornire telecomunicazioni sicure a governi, infrastrutture critiche, apparati strategici e servizi dual use. Il programma coinvolge colossi come Airbus, Thales Alenia Space, SES, Eutelsat, Leonardo e OHB. Si sta cioè costruendo un vero complesso industriale spaziale europeo.

Parallelamente Bruxelles tenta di centralizzare il settore attraverso la proposta di EU Space Act presentata nel 2025. L’obiettivo ufficiale è armonizzare le normative europee sulla sicurezza, la sostenibilità e la resilienza spaziale. Ma il significato storico della proposta è molto più ampio. L’Unione Europea cerca di costruire un vero mercato unico spaziale, centralizzando regole, standard e capacità industriali. Ogni polo imperialista, storicamente, costruisce:

un mercato integrato,

un sistema normativo centralizzato,

una politica industriale strategica,

un’infrastruttura autonoma.

La politica spaziale europea segue esattamente questa traiettoria.

Attraverso Horizon Europe, il programma CASSINI, InvestEU e il Fondo Europeo della Difesa, Bruxelles finanzia inoltre la formazione di un ecosistema capitalistico spaziale continentale. Nel gennaio 2026 la Commissione Europea ha selezionato 27 progetti spaziali per circa 138 milioni di euro nel quadro Horizon Europe. CASSINI punta a mobilitare fino a un miliardo di euro per startup e imprese New Space europee. L’obiettivo è evidente: costruire una borghesia tecnologica continentale capace di competere con SpaceX, Blue Origin e il settore privato statunitense.

Ma la politica spaziale europea non può essere separata dalla militarizzazione dell’orbita.

Attraverso GOVSATCOM, SSA, IRIS² e il Fondo Europeo della Difesa, l’UE integra progressivamente telecomunicazioni, cybersicurezza, sorveglianza satellitare e infrastrutture strategiche dentro una futura architettura di difesa continentale. La Francia guida apertamente questo processo. Dal 2019 Parigi considera lo spazio una dimensione militare autonoma attraverso il Commandement de l’Espace. Dopo la Brexit, la Francia è rimasta l’unica potenza nucleare dell’UE e vede nella costruzione di un polo strategico europeo il modo per mantenere il proprio rango globale.

Qui emerge la contraddizione fondamentale dell’Unione Europea. Da una parte Bruxelles tenta chiaramente di costruire:

autonomia tecnologica,

capacità militare,

sovranità digitale,



indipendenza industriale,

infrastrutture strategiche autonome.

Dall’altra l’Europa resta:

militarmente subordinata alla NATO,

dipendente da tecnologie americane,

politicamente frammentata,

priva di uno Stato federale reale.

La partecipazione europea al programma Artemis rivela perfettamente questa ambiguità. L’ESA fornisce il European Service Module della capsula Orion — propulsione, energia, supporto vitale — e in cambio ottiene accesso al Lunar Gateway e missioni per astronauti europei. Ma la governance del programma resta saldamente americana.

Gli Artemis Accords rappresentano infatti il tentativo statunitense di costruire un ordine giuridico occidentale nello spazio, definendo regole sulle risorse lunari, sulle infrastrutture extraterrestri e sulla futura economia cislunare. L’Europa aderisce pienamente a questa architettura. Artemis mostra quindi il carattere incompiuto dell’autonomia strategica europea: l’UE tenta di emanciparsi dagli Stati Uniti, ma continua a muoversi dentro l’ordine geopolitico costruito da Washington.

Il confronto con Stati Uniti, Cina e Russia chiarisce ulteriormente la natura della trasformazione europea.

Gli Stati Uniti dominano il settore attraverso la fusione tra:

Pentagono,

NASA,

Big Tech,

finanza,

complesso militare-industriale.

SpaceX rappresenta probabilmente la forma più avanzata del capitalismo imperialista contemporaneo: un soggetto privato finanziato e integrato strategicamente dentro la potenza statunitense.

La Cina segue invece una logica differente. Il programma spaziale cinese è direttamente subordinato alla pianificazione statale e agli obiettivi geopolitici. Tiangong, Chang’e e il programma lunare cinese fanno parte di una strategia nazionale di lungo periodo che integra industria, tecnologia, prestigio e potenza militare.

La Russia, pur indebolita economicamente, mantiene ancora capacità fondamentali:

tecnologia missilistica,

esperienza astronautica,

capacità antisatellite,

infrastrutture orbitali.

L’Europa invece si trova in una posizione intermedia: possiede capacità tecnologiche avanzate ma manca ancora di una piena centralizzazione politica e strategica. Ed è proprio qui che la politica spaziale europea rivela il suo significato storico più profondo.

Lo spazio è il laboratorio in cui il capitalismo europeo tenta di trasformarsi da semplice spazio economico integrato in polo imperialista autonomo. La questione centrale non riguarda soltanto razzi, satelliti o missioni lunari. Riguarda la costruzione materiale della sovranità europea nella nuova fase della competizione globale.

Da una prospettiva marxista, l’attuale corsa allo spazio non rappresenta il trionfo neutrale della scienza, ma una nuova fase dello sviluppo delle forze produttive dentro le contraddizioni del capitalismo globale. Marx aveva individuato nella tendenza all’espansione continua del capitale una dinamica strutturale del modo di produzione capitalistico. Il capitale è costretto ad allargare incessantemente:

mercati,

infrastrutture,

processi di accumulazione,

controllo tecnologico,

spazi di valorizzazione.

Nel XXI secolo questa espansione investe ormai direttamente l’orbita terrestre e lo spazio circumterrestre. L’infrastruttura spaziale costituisce oggi una gigantesca “condizione generale della produzione”, cioè una delle basi materiali necessarie al funzionamento del capitalismo contemporaneo. Satelliti, telecomunicazioni, dati, osservazione terrestre e navigazione orbitale sono parte integrante della circolazione del capitale globale. Senza infrastrutture spaziali non esisterebbero:

finanza algoritmica,

logistica globale just-in-time,

piattaforme digitali,

controllo energetico,

reti militari contemporanee,

economia dei dati.

Lo spazio diventa quindi una nuova frontiera dell’accumulazione capitalistica. Ma nella fase della crisi strutturale del capitalismo globale questa espansione assume inevitabilmente caratteri sempre più militarizzati e predatori. L’orbita terrestre non viene occupata in nome di una generica “umanità”, ma attraverso la competizione tra grandi concentrazioni di capitale e apparati statali. Le mega-costellazioni satellitari, le missioni lunari, il controllo dei dati e le future risorse extraterrestri si inseriscono dentro la lotta tra poli imperialisti per il controllo delle infrastrutture globali.

La politica spaziale europea va dunque interpretata come parte della crisi storica dell’ordine unipolare americano e del tentativo europeo di costruire una propria capacità autonoma di accumulazione e proiezione strategica. Ma questa trasformazione resta profondamente contraddittoria.

L’Unione Europea tenta di costruire un’infrastruttura imperialista comune senza possedere ancora una piena unificazione politica, militare e statale. Per questo lo spazio europeo appare contemporaneamente:

avanzato tecnologicamente,

incompleto politicamente,

subordinato strategicamente,

aggressivo economicamente.

La corsa europea allo spazio mostra così una delle contraddizioni fondamentali del capitalismo continentale contemporaneo:

la necessità storica della centralizzazione della potenza e l’impossibilità, almeno per ora, di completarla pienamente dentro le strutture attuali dell’Unione Europea. E proprio in questa contraddizione si riflette il carattere instabile della nuova fase imperialista mondiale.

1 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO