Appello. Abolire lo scudo penale, giustizia e verità per Fakir

Abolire lo scudo penale per le forze di polizia, abolire i decreti sicurezza, vogliamo le dimissioni di Piantedosi e Giustizia e Verità per Abderrahim Fakir.
L’uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna impone una riflessione che va ben oltre i confini della città. Chiediamo verità e giustizia per Fakir, ma chiediamo anche che questa vicenda diventi il punto di partenza di una mobilitazione nazionale per l’abrogazione dello scudo penale introdotto dal cosiddetto Decreto Sicurezza DL 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella Legge n. 54 del 24 aprile 2026).
L’articolo 12 del decreto interviene sull’articolo 335 del codice di procedura penale mediante l’introduzione di un nuovo comma, stabilendo che il nominativo dell’autore di un fatto che risulti “manifestamente” commesso in presenza di una causa di giustificazione non venga più iscritto automaticamente nei registri previsti, bensì annotato in un apposito modello. In tale sede, il nominativo non è oggetto di un’iscrizione formale, ma di una mera “annotazione preliminare”.
Questa norma si affianca anche a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del precedente DL 48/2025 secondo cui lo Stato è tenuto ad anticipare fino a 10.000 euro, per ogni fase del procedimento, le spese legali degli appartenenti alle forze di polizia indagati o imputati per fatti commessi nell’esercizio del servizio. Una scelta politica gravissima, che altera il principio di responsabilità di chi esercita il monopolio della forza pubblica e trasmette un messaggio di sostanziale protezione preventiva nei confronti degli abusi commessi in divisa.
Il caso di Bologna rappresenta la prima e subito drammatica dimostrazione delle conseguenze di questo impianto. Mentre una famiglia chiede verità e giustizia per un proprio caro ucciso durante un intervento di polizia, gli agenti coinvolti possono beneficiare sin dall’inizio della copertura garantita dallo Stato. È questa la logica perversa dello scudo penale: rafforzare la tutela di chi esercita la forza, anziché quella dei cittadini che da eventuali abusi devono essere protetti.
Quanto accaduto a Bologna non nasce dal nulla. È il risultato di un modello di gestione della sicurezza fondato sulla militarizzazione dei quartieri popolari e sulla repressione del disagio sociale, in una spirale repressiva che negli ultimi anni ha visto le proposte del Governo venire subito riprodotte ed estese con grande zelo dalle amministrazioni locali apparentemente guidate da rappresentanti di altra appartenenza politica.
Negli ultimi anni Bologna è diventata un laboratorio nazionale di queste politiche: dall’introduzione delle zone rosse alla repressione delle mobilitazioni sociali, fino all’applicazione dei nuovi decreti sicurezza al Pilastro (prima durante la lotta dei comitati cittadini contro la cementificazione, ora in occasione della tragica uccisione di Fakir). In questo contesto si inserisce anche il Patto Lepore-Piantedosi, che ha consolidato una gestione dell’ordine pubblico sempre più orientata alla presenza repressiva anziché alla costruzione di coesione sociale.
Per questo chiediamo che siano accertate tutte le responsabilità sull’uccisione di Fakir e che nessuna forma di tutela speciale possa ostacolare il pieno accertamento della verità. Chiediamo alle istituzioni locali di essere coerenti con il riconoscimento della ferita subita e di schierarsi per l’abrogazione dello scudo penale e per il ripristino del principio secondo cui chi esercita funzioni pubbliche armate deve rispondere dei propri atti con le stesse garanzie e le stesse responsabilità previste per ogni cittadino.
La sicurezza non si costruisce aumentando la militarizzazione delle città né garantendo maggiori tutele a chi già ne gode in maniera sproporzionata dalla legge Reale in giù. Si costruisce riducendo le disuguaglianze, garantendo diritti e servizi, e assicurando che ogni abuso commesso da appartenenti alle forze dell’ordine sia accertato con piena trasparenza e senza privilegi.
Per questo rivolgiamo un appello ad associazioni, sindacati, comitati, giuristi, personalità del mondo della cultura, amministratori locali, organizzazioni politiche e a tutte le cittadine e i cittadini affinché sottoscrivano questo appello e mobilitarsi ovunque sia possibile per l’abrogazione dello scudo penale e per ottenere verità e giustizia per Fakir.
Marta Collot, Potere al Popolo
Giuliano Granato, Potere al Popolo
Nicoletta Dosio, No TAV
Sergio Cararo, giornalista e redattore Contropiano
Francesca Lini, Cambiare Rotta
Guido Lutrario, USB
Giovanna Urciuolo, Ex Opg Je So’ Pazzo
Gianluca Bruni, Collettivi Autorganizzati Universitari
Maya Issa, Movimento studenti palestinesi
Moussa Diakite, Movimento Migranti E Rifugiati Napoli
Giorgio Cremaschi, sindacalista
Laura Pasotti, Comitato Popolare Pilastro- Bologna
Paolo Di Vetta, Movimento per il diritto all’abitare
Franco Russo, già Deputato della Repubblica Italiana
Fabio Marcelli, CRED – Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia
Irene Di Noto, Movimento per il diritto all’abitare
Sergio Spina, Comitato Popolare Pilastro – Bologna
Emidia Papi, USB
Tommaso Marcon; Opposizione Studentesca d’Alternativa
Italo Di Sabato, Presidente Osservatorio Repressione
Azzurra Marzocchi, Studenti Autorganizzati Campani
Pierpaolo Leonardi, USB
Michela Arricale, CRED – Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia
Filippo Girardi, Cambiare Rotta
Bruno Papale, Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo
Smilla Zicarelli, Opposizione Studentesca d’Alternativa
Elisabetta Valento, Assopace Palestina
Maria Vittoria Molinari, ASIA-USB
Avv. Arturo Salerni, Roma
Avv. Marco Lucentini, Roma
Avv. Caterina Calia, Roma
Avv. Federica Brancaccio, Roma
Avv. Davide Steccanella, Milano
Avv. Marina Prosperi, Bologna
Avv. Elisabetta De Renzo, Bologna
Avv Mario Marcuz, Bologna
Avv Eugenia Tarini, Bologna
Avv Nazarena Zorzella, Bologna
Avv. Ugo Funghi, Padova
Avv. Gabriele Rugani, Pisa
Avv. Bartolo Mancuso, Roma
Avv. Paolo Mauriello, Roma
Avv. Stefano Latella, Roma
Avv. Vincenzo Boncristiano, Campobasso
Avv. Marina Rossi, Roma
Avv. Caterina Ciaccia, Campobasso
Avv. Gianluca Vitale, Torino
Avv. Cristina Mazzoccoli, Campobasso
Avv. Francesco Romeo, Roma
Avv. Mirko Mazzali, Milano
Avv. Tatiana Boni, Modena
Avv. Lucia Gasperini, Bologna
Avv. Marco Ugo Melano, Torino
Avv. Mario Angelelli, Roma
Avv. Francesca Trasatti, Lucca
Avv. Tania Bassini, Milano
Avv. Paolo Conte, Napoli
Avv. Gaia Barone, Napoli
Avv. Giovanni Conticelli, Firenze
Avv. Leonardo Pompili, Roma
Avv. Alfonso Tatarano, Napoli
Avv. Benedetto Ciccarone, Milano
Avv. Rosaria Damizia, Roma
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Avv. Andrea Volpini, Roma
Avv. Livia Tomassini, Milano
Avv. Alessandro Foschi, Bologna
Avv. Nerino Allocati, Napoli
Avv. Giuseppe Tesoriero, Torre Annunziata
Avv. Antonella Distefano, Napoli
Avv. Francesca Ferrari, Napoli
Avv. Maurizio Di Stasi, Napoli
Avv. Vincenzo Ferraiuolo, Napoli
Avv. Biagio Borretti, Napoli
Avv. Nicola Nardella, Napoli
Avv. Bruno Moscatiello, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Avv. Giuseppe Piroddi, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Avv. Giuliana Lombardi, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Avv. Santino Piccoli, Lamezia Terme (Catanzaro)
Avv. Francescopaolo De Bonis, Salerno
Avv. Renato Venditti, Napoli
Avv. Veronica Pichilli, Salerno
Avv. Gianquirino Cantalupo, Vallo della Lucania (Salerno)
Avv. Pino Marziale, Napoli
Raimondello Orsini, Professore associato Dipartimento Scienze Economiche, Unibo
Paolo Gaibazzi, Professore associato di Antropologia Culturale, Unibo
Filippo del Lucchese, Professore associato Dipartimento di Filosofia, Unibo
Stefania Spada, Docente a contratto, Unibo e Università di Parma
Michele Munafò, Ricercatore Sapienza, Università di Roma
Vittorio Morifino, Professore ordinario, Università Bicocca
Leonardo Bargigli, Docente, Università di Firenze
Alessandro Arrighetti, già Professore Ordinario in Economia Applicata, Università di Parma
Cristina Re, Teaching tutor Dipartimento Scienze Economiche UNIBO, Post-Doc Università di Parma
Iole De Simone, Dottoranda in Economia Applicata, Università di Ferrara
Fabio Landini, Professore Ordinario in Economia Applicata, Università di Parma
Andrea Ferrannini, Ricercatore indipendente in Economia, Prato
Matteo Giardiello, ricercatore Scienza Politica
Chiara Pollio, Professoressa Associata in Politica Economica, Università di Ferrara
Riccardo Rinaldi, Ricercatore in Economia, Università di Parma
Didier Contadini, Ricercatore Università Bicocca
Filippo Mastropietro, Ricercatore Università Statale di Milano
Melina Iturriaga, Ricercatrice Università Bicocca
Davide Romaniello, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”
Matteo Deleidi, Università di Bari
Luigi Salvati, Ricercatore, Universitá di Messina
Riccardo Fornasari, Professore associato in diritto ed economia politica, Université Paris Dauphine PSL
Anna Doumbia, Dottoranda di ricerca in diritto internazionale, Université Paris Nanterre
Vincenzo Maccarrone, Ricercatore, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore
Chiara Martini, Early Career Research Fellow, Corpus Christi College, University of Cambridge
Riccardo Pariboni, Professore Associato in Economia Politica, Università di Siena
Gabriele Gervasi, Dottorando in Economia, Università di Siena
Laura Hastings Mela, Dottoranda in Economia, Università di Siena
Nicola Viola, Dottorando in Economia, LUMSA
Loredana Pisano, Dottoranda in Economia, Università di Palermo
Simone Comari, Dottore in Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria
Leonardo Ciambezi, Ricercatore in Economia
Ludovica Spinola, Ricercatrice in Economia
Giulia Romani, Ricercatrice in Economia
Tancredi Buscemi, Ricercatore in Economia
Corinna De Leo, Ricercatrice in Economia
Antonio Schiavone, Ricercatore in Economia
Sebastiano Usai, Dottore di ricerca in storia, Sapienza Università di Roma e Université Rouen-Normandie
Michele Lancione, Professore Ordinario Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Denise Macció, Dottoranda Università Roma Tre
Anna Fantoni, Dottoranda in Filosofia, Sapienza Università di Roma
Giovanna Di Matteo, Ricercatrice, Università di Bologna
Sabina Di Matteo, Ricercatrice, UniCamillus
Margherita Grazioli, Ricercatrice in geografia economico-politica, Gran Sasso Science Institute
Osvaldo Costantini, Professore associato di Antropologia Culturale, Sapienza Università di Roma
Francesco Zanotelli, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Firenze
Sarin Marchetti, Professore associato di Teorie morali, Sapienza Università di Roma
Arturo Monaco, Ricercatore in Lingua e letteratura araba, Sapienza Università di Roma
Silvia Lelli, Antropologa, Firenze
Francesco Vacchiano, Professore associato di Antropologia Culturale, Università Ca’ Foscari Venezia
Roberto Beneduce, Psichiatra e antropologo, professore ordinario di Antropologia cuturalel, Università di Torino
Maria d’Erme, Professore associato di Scienze Biochimiche, Sapienza Università di Roma
Adolfo La Rocca, Professore associato di Storia Romana, Sapienza Università di Roma
Valerio Cordiner, Professore associato di Letteratura francese, Sapienza Università di Roma
Paolo Borioni, Professore Associato di Storia delle Istituzioni Politiche, Sapienza Università di Roma
Giorgio Mariani, Professore Onorario di Letteratura Americana, Sapienza Università di Roma
Alviera Bussotti, Professoressa associata di Letteratura italiana, Sapienza Università di Roma
Eugenio Zito, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Napoli Federico II
Fernanda Fischione, Ricercatrice in Letteratura araba contemporanea, Sapienza Università di Roma
Marco Ramazzotti, professore associato di Archeologia e Storia dell’Arte dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale antichi, Sapienza Università di Roma
Marina Gallinaro, Professoressa associata Preistoria e Protostoria, Sapienza Università di Roma
Chiara Adorisio, Professore associato, Antropologia Filosofica, Sapienza Università di Roma
Alessandro Vanzetti, Professore associato Preistoria e Protostoria, Sapienza Università di Roma
Lorenzo Rovigatti, Professore associato di fisica della materia, Sapienza Università di Roma
Ernesto Placidi, Professore associato di fisica della materia, Sapienza Università di Roma
Armando Cutolo, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Siena
Tommaso Sbriccoli, Borsista di ricerca, Università di Siena
Stefano Boni, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Modena e Reggio Emilia
Fabio Cremaschini, Ricercatore in geografia, dottore di ricerca dell’Università di Genova
Martina di Stefano, Insegnante, Dottoressa di ricerca in filosofia
Leili Hizam, Rappresentante al Consiglio degli Studenti, Unibo
Lorenzo Bulzinetti, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Matematica, Unibo
Marta Magnaguadagno, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Matematica, Unibo
Aurora Caporale, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Unibo
Viola Ingrosso, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Unibo
Davide Martinelli, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento delle Arti, Unibo
Mario Bruno, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento delle Arti, Unibo
Giovanni Santaniello, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Unibo
Fabrizio Daniele, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Unibo
Alice Natale, Rappresentante degli studenti presso Senato accademico Università di Genova
Elettra Luna Lucassen, Rappresentante degli studenti presso facoltà di Lettere, Sapienza Università di Roma
Martina Felici, Rappresentante degli studenti presso il Consiglio degli studenti dell’università di Tor Vergata
Luca Boffelli, Rappresentante degli studenti presso il dipartimento di matematica, Univesità Statale di Milano
Dario Rubbi, Rappresentante di Istituto al Liceo Classico Minghetti, Bologna
Silvia Nascetti, Rappresentante di istituto e di consulta all’Istituto Superiore Majorana, Bologna San Lazzaro
Damiano Fusà, Rappresentante di istituto al Liceo Scientifico Cavour, Roma
Laura Teresi, Rappresentante di istituto e di consulta al Liceo Scientifico Cavour, Roma
Zeno Lazzari, Rappresentante di istituto e di consulta al Liceo Scientifico Gobetti, Torino; coordinatore della Commissione Antifascismo alla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
Mattia Gregorio, Operatore legale immigrazione e attivista USB
Pietro Pasquariello, Consigliere Quartiere Navile – Bologna
Francesca Fortuzzi, Consigliera Quartiere San Donato – San Vitale – Bologna
Fabrizio Billi, USB Pubblico Impiego Bologna
Carolina Zorzella, Giurista Bologna
Valerio Guizzardi, Associazione Papillon, Bologna
Arianna Ramone, Ambulatorio Popolare, Napoli
Mario Sansone, Ecologia Politica, Napoli
Francesca Romana Tedeschi, Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo
Alberto Fazolo, giornalista
Nunzio D’Erme, Osservatorio Repressione
Serena Caroselli, Balia dal Collare Rieti
Antonio Adornato, USB Pensionati
Simona Carnevale, Psicoterapeuta
Enrico Capozza, Osservatorio Repressione
Alessandra Landini, USB Pubblico Impiego
Renato Di Caccamo, Osservatorio Repressione e c.s.o.a. Corto circuito
Marco Lapenna, scrittore
Irene Bettini, Medico Pediatra
Irene Ballardini, Insegnante
Laura di Leo, Insegnante
David Proietti, Impiegato, Architetto IT
Alessia Pecchioli, Docente scuola secondaria
Elisabetta Canitano, Associazione Vita di Donna
Teo Capobianco, Palestra popolare Cortocircuito
Angela Ottaviani, Palestra popolare Cortocircuito
Alessandra Filippi, storica e Ricercatrice indipendente
Francesca Anna Perri, Medico emergentista
Pietro Adami, Giornalista
Franco Allegretti, Architetto
Antonio Mori, Forestale
Mario D’Acunto, Saggista e attivista per il disarmo.
Mohammad Kalil, Comunità Palestinese
Alice Maccarrone, Medica
Cristiano Armati, Red Star Press
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