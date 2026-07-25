Appello. Abolire lo scudo penale, giustizia e verità per Fakir

Abolire lo scudo penale per le forze di polizia, abolire i decreti sicurezza, vogliamo le dimissioni di Piantedosi e Giustizia e Verità per Abderrahim Fakir.

L’uccisione di Abderrahim Fakir a Bologna impone una riflessione che va ben oltre i confini della città. Chiediamo verità e giustizia per Fakir, ma chiediamo anche che questa vicenda diventi il punto di partenza di una mobilitazione nazionale per l’abrogazione dello scudo penale introdotto dal cosiddetto Decreto Sicurezza DL 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella Legge n. 54 del 24 aprile 2026).

L’articolo 12 del decreto interviene sull’articolo 335 del codice di procedura penale mediante l’introduzione di un nuovo comma, stabilendo che il nominativo dell’autore di un fatto che risulti “manifestamente” commesso in presenza di una causa di giustificazione non venga più iscritto automaticamente nei registri previsti, bensì annotato in un apposito modello. In tale sede, il nominativo non è oggetto di un’iscrizione formale, ma di una mera “annotazione preliminare”.

Questa norma si affianca anche a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del precedente DL 48/2025 secondo cui lo Stato è tenuto ad anticipare fino a 10.000 euro, per ogni fase del procedimento, le spese legali degli appartenenti alle forze di polizia indagati o imputati per fatti commessi nell’esercizio del servizio. Una scelta politica gravissima, che altera il principio di responsabilità di chi esercita il monopolio della forza pubblica e trasmette un messaggio di sostanziale protezione preventiva nei confronti degli abusi commessi in divisa.

Il caso di Bologna rappresenta la prima e subito drammatica dimostrazione delle conseguenze di questo impianto. Mentre una famiglia chiede verità e giustizia per un proprio caro ucciso durante un intervento di polizia, gli agenti coinvolti possono beneficiare sin dall’inizio della copertura garantita dallo Stato. È questa la logica perversa dello scudo penale: rafforzare la tutela di chi esercita la forza, anziché quella dei cittadini che da eventuali abusi devono essere protetti.

Quanto accaduto a Bologna non nasce dal nulla. È il risultato di un modello di gestione della sicurezza fondato sulla militarizzazione dei quartieri popolari e sulla repressione del disagio sociale, in una spirale repressiva che negli ultimi anni ha visto le proposte del Governo venire subito riprodotte ed estese con grande zelo dalle amministrazioni locali apparentemente guidate da rappresentanti di altra appartenenza politica.

Negli ultimi anni Bologna è diventata un laboratorio nazionale di queste politiche: dall’introduzione delle zone rosse alla repressione delle mobilitazioni sociali, fino all’applicazione dei nuovi decreti sicurezza al Pilastro (prima durante la lotta dei comitati cittadini contro la cementificazione, ora in occasione della tragica uccisione di Fakir). In questo contesto si inserisce anche il Patto Lepore-Piantedosi, che ha consolidato una gestione dell’ordine pubblico sempre più orientata alla presenza repressiva anziché alla costruzione di coesione sociale.

Per questo chiediamo che siano accertate tutte le responsabilità sull’uccisione di Fakir e che nessuna forma di tutela speciale possa ostacolare il pieno accertamento della verità. Chiediamo alle istituzioni locali di essere coerenti con il riconoscimento della ferita subita e di schierarsi per l’abrogazione dello scudo penale e per il ripristino del principio secondo cui chi esercita funzioni pubbliche armate deve rispondere dei propri atti con le stesse garanzie e le stesse responsabilità previste per ogni cittadino.

La sicurezza non si costruisce aumentando la militarizzazione delle città né garantendo maggiori tutele a chi già ne gode in maniera sproporzionata dalla legge Reale in giù. Si costruisce riducendo le disuguaglianze, garantendo diritti e servizi, e assicurando che ogni abuso commesso da appartenenti alle forze dell’ordine sia accertato con piena trasparenza e senza privilegi.

Per questo rivolgiamo un appello ad associazioni, sindacati, comitati, giuristi, personalità del mondo della cultura, amministratori locali, organizzazioni politiche e a tutte le cittadine e i cittadini affinché sottoscrivano questo appello e mobilitarsi ovunque sia possibile per l’abrogazione dello scudo penale e per ottenere verità e giustizia per Fakir.

Marta Collot, Potere al Popolo

Giuliano Granato, Potere al Popolo

Nicoletta Dosio, No TAV

Sergio Cararo, giornalista e redattore Contropiano

Francesca Lini, Cambiare Rotta

Guido Lutrario, USB

Giovanna Urciuolo, Ex Opg Je So’ Pazzo

Gianluca Bruni, Collettivi Autorganizzati Universitari

Maya Issa, Movimento studenti palestinesi

Moussa Diakite, Movimento Migranti E Rifugiati Napoli

Giorgio Cremaschi, sindacalista

Laura Pasotti, Comitato Popolare Pilastro- Bologna

Paolo Di Vetta, Movimento per il diritto all’abitare

Franco Russo, già Deputato della Repubblica Italiana

Fabio Marcelli, CRED – Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

Irene Di Noto, Movimento per il diritto all’abitare

Sergio Spina, Comitato Popolare Pilastro – Bologna

Emidia Papi, USB

Tommaso Marcon; Opposizione Studentesca d’Alternativa

Italo Di Sabato, Presidente Osservatorio Repressione

Azzurra Marzocchi, Studenti Autorganizzati Campani

Pierpaolo Leonardi, USB

Michela Arricale, CRED – Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia

Filippo Girardi, Cambiare Rotta

Bruno Papale, Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo

Smilla Zicarelli, Opposizione Studentesca d’Alternativa

Elisabetta Valento, Assopace Palestina

Maria Vittoria Molinari, ASIA-USB

Avv. Arturo Salerni, Roma

Avv. Marco Lucentini, Roma

Avv. Caterina Calia, Roma

Avv. Federica Brancaccio, Roma

Avv. Davide Steccanella, Milano

Avv. Marina Prosperi, Bologna

Avv. Elisabetta De Renzo, Bologna

Avv Mario Marcuz, Bologna

Avv Eugenia Tarini, Bologna

Avv Nazarena Zorzella, Bologna

Avv. Ugo Funghi, Padova

Avv. Gabriele Rugani, Pisa

Avv. Bartolo Mancuso, Roma

Avv. Paolo Mauriello, Roma

Avv. Stefano Latella, Roma

Avv. Vincenzo Boncristiano, Campobasso

Avv. Marina Rossi, Roma

Avv. Caterina Ciaccia, Campobasso

Avv. Gianluca Vitale, Torino

Avv. Cristina Mazzoccoli, Campobasso

Avv. Francesco Romeo, Roma

Avv. Mirko Mazzali, Milano

Avv. Tatiana Boni, Modena

Avv. Lucia Gasperini, Bologna

Avv. Marco Ugo Melano, Torino

Avv. Mario Angelelli, Roma

Avv. Francesca Trasatti, Lucca

Avv. Tania Bassini, Milano

Avv. Paolo Conte, Napoli

Avv. Gaia Barone, Napoli

Avv. Giovanni Conticelli, Firenze

Avv. Leonardo Pompili, Roma

Avv. Alfonso Tatarano, Napoli

Avv. Benedetto Ciccarone, Milano

Avv. Rosaria Damizia, Roma

Avv. Fabio Grimaldi, Roma

Avv. Manuela Miraglia, Roma

Avv. Andrea Volpini, Roma

Avv. Livia Tomassini, Milano

Avv. Alessandro Foschi, Bologna

Avv. Nerino Allocati, Napoli

Avv. Giuseppe Tesoriero, Torre Annunziata

Avv. Antonella Distefano, Napoli

Avv. Francesca Ferrari, Napoli

Avv. Maurizio Di Stasi, Napoli

Avv. Vincenzo Ferraiuolo, Napoli

Avv. Biagio Borretti, Napoli

Avv. Nicola Nardella, Napoli

Avv. Bruno Moscatiello, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Avv. Giuseppe Piroddi, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Avv. Giuliana Lombardi, Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Avv. Santino Piccoli, Lamezia Terme (Catanzaro)

Avv. Francescopaolo De Bonis, Salerno

Avv. Renato Venditti, Napoli

Avv. Veronica Pichilli, Salerno

Avv. Gianquirino Cantalupo, Vallo della Lucania (Salerno)

Avv. Pino Marziale, Napoli

Raimondello Orsini, Professore associato Dipartimento Scienze Economiche, Unibo

Paolo Gaibazzi, Professore associato di Antropologia Culturale, Unibo

Filippo del Lucchese, Professore associato Dipartimento di Filosofia, Unibo

Stefania Spada, Docente a contratto, Unibo e Università di Parma

Michele Munafò, Ricercatore Sapienza, Università di Roma

Vittorio Morifino, Professore ordinario, Università Bicocca

Leonardo Bargigli, Docente, Università di Firenze

Alessandro Arrighetti, già Professore Ordinario in Economia Applicata, Università di Parma

Cristina Re, Teaching tutor Dipartimento Scienze Economiche UNIBO, Post-Doc Università di Parma

Iole De Simone, Dottoranda in Economia Applicata, Università di Ferrara

Fabio Landini, Professore Ordinario in Economia Applicata, Università di Parma

Andrea Ferrannini, Ricercatore indipendente in Economia, Prato

Matteo Giardiello, ricercatore Scienza Politica

Chiara Pollio, Professoressa Associata in Politica Economica, Università di Ferrara

Riccardo Rinaldi, Ricercatore in Economia, Università di Parma

Didier Contadini, Ricercatore Università Bicocca

Filippo Mastropietro, Ricercatore Università Statale di Milano

Melina Iturriaga, Ricercatrice Università Bicocca

Davide Romaniello, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

Matteo Deleidi, Università di Bari

Luigi Salvati, Ricercatore, Universitá di Messina

Riccardo Fornasari, Professore associato in diritto ed economia politica, Université Paris Dauphine PSL

Anna Doumbia, Dottoranda di ricerca in diritto internazionale, Université Paris Nanterre

Vincenzo Maccarrone, Ricercatore, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore

Chiara Martini, Early Career Research Fellow, Corpus Christi College, University of Cambridge

Riccardo Pariboni, Professore Associato in Economia Politica, Università di Siena

Gabriele Gervasi, Dottorando in Economia, Università di Siena

Laura Hastings Mela, Dottoranda in Economia, Università di Siena

Nicola Viola, Dottorando in Economia, LUMSA

Loredana Pisano, Dottoranda in Economia, Università di Palermo

Simone Comari, Dottore in Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria

Leonardo Ciambezi, Ricercatore in Economia

Ludovica Spinola, Ricercatrice in Economia

Giulia Romani, Ricercatrice in Economia

Tancredi Buscemi, Ricercatore in Economia

Corinna De Leo, Ricercatrice in Economia

Antonio Schiavone, Ricercatore in Economia

Sebastiano Usai, Dottore di ricerca in storia, Sapienza Università di Roma e Université Rouen-Normandie

Michele Lancione, Professore Ordinario Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)

Denise Macció, Dottoranda Università Roma Tre

Anna Fantoni, Dottoranda in Filosofia, Sapienza Università di Roma

Giovanna Di Matteo, Ricercatrice, Università di Bologna

Sabina Di Matteo, Ricercatrice, UniCamillus

Margherita Grazioli, Ricercatrice in geografia economico-politica, Gran Sasso Science Institute

Osvaldo Costantini, Professore associato di Antropologia Culturale, Sapienza Università di Roma

Francesco Zanotelli, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Firenze

Sarin Marchetti, Professore associato di Teorie morali, Sapienza Università di Roma

Arturo Monaco, Ricercatore in Lingua e letteratura araba, Sapienza Università di Roma

Silvia Lelli, Antropologa, Firenze

Francesco Vacchiano, Professore associato di Antropologia Culturale, Università Ca’ Foscari Venezia

Roberto Beneduce, Psichiatra e antropologo, professore ordinario di Antropologia cuturalel, Università di Torino

Maria d’Erme, Professore associato di Scienze Biochimiche, Sapienza Università di Roma

Adolfo La Rocca, Professore associato di Storia Romana, Sapienza Università di Roma

Valerio Cordiner, Professore associato di Letteratura francese, Sapienza Università di Roma

Paolo Borioni, Professore Associato di Storia delle Istituzioni Politiche, Sapienza Università di Roma

Giorgio Mariani, Professore Onorario di Letteratura Americana, Sapienza Università di Roma

Alviera Bussotti, Professoressa associata di Letteratura italiana, Sapienza Università di Roma

Eugenio Zito, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Napoli Federico II

Fernanda Fischione, Ricercatrice in Letteratura araba contemporanea, Sapienza Università di Roma

Marco Ramazzotti, professore associato di Archeologia e Storia dell’Arte dell’Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale antichi, Sapienza Università di Roma

Marina Gallinaro, Professoressa associata Preistoria e Protostoria, Sapienza Università di Roma

Chiara Adorisio, Professore associato, Antropologia Filosofica, Sapienza Università di Roma

Alessandro Vanzetti, Professore associato Preistoria e Protostoria, Sapienza Università di Roma

Lorenzo Rovigatti, Professore associato di fisica della materia, Sapienza Università di Roma

Ernesto Placidi, Professore associato di fisica della materia, Sapienza Università di Roma

Armando Cutolo, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Siena

Tommaso Sbriccoli, Borsista di ricerca, Università di Siena

Stefano Boni, Professore associato di Antropologia Culturale, Università di Modena e Reggio Emilia

Fabio Cremaschini, Ricercatore in geografia, dottore di ricerca dell’Università di Genova

Martina di Stefano, Insegnante, Dottoressa di ricerca in filosofia

Leili Hizam, Rappresentante al Consiglio degli Studenti, Unibo

Lorenzo Bulzinetti, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Matematica, Unibo

Marta Magnaguadagno, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Matematica, Unibo

Aurora Caporale, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Unibo

Viola Ingrosso, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Unibo

Davide Martinelli, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento delle Arti, Unibo

Mario Bruno, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento delle Arti, Unibo

Giovanni Santaniello, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Unibo

Fabrizio Daniele, Rappresentante degli Studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Unibo

Alice Natale, Rappresentante degli studenti presso Senato accademico Università di Genova

Elettra Luna Lucassen, Rappresentante degli studenti presso facoltà di Lettere, Sapienza Università di Roma

Martina Felici, Rappresentante degli studenti presso il Consiglio degli studenti dell’università di Tor Vergata

Luca Boffelli, Rappresentante degli studenti presso il dipartimento di matematica, Univesità Statale di Milano

Dario Rubbi, Rappresentante di Istituto al Liceo Classico Minghetti, Bologna

Silvia Nascetti, Rappresentante di istituto e di consulta all’Istituto Superiore Majorana, Bologna San Lazzaro

Damiano Fusà, Rappresentante di istituto al Liceo Scientifico Cavour, Roma

Laura Teresi, Rappresentante di istituto e di consulta al Liceo Scientifico Cavour, Roma

Zeno Lazzari, Rappresentante di istituto e di consulta al Liceo Scientifico Gobetti, Torino; coordinatore della Commissione Antifascismo alla Consulta Provinciale degli Studenti di Torino

Mattia Gregorio, Operatore legale immigrazione e attivista USB

Pietro Pasquariello, Consigliere Quartiere Navile – Bologna

Francesca Fortuzzi, Consigliera Quartiere San Donato – San Vitale – Bologna

Fabrizio Billi, USB Pubblico Impiego Bologna

Carolina Zorzella, Giurista Bologna

Valerio Guizzardi, Associazione Papillon, Bologna

Arianna Ramone, Ambulatorio Popolare, Napoli

Mario Sansone, Ecologia Politica, Napoli

Francesca Romana Tedeschi, Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo

Alberto Fazolo, giornalista

Nunzio D’Erme, Osservatorio Repressione

Serena Caroselli, Balia dal Collare Rieti

Antonio Adornato, USB Pensionati

Simona Carnevale, Psicoterapeuta

Enrico Capozza, Osservatorio Repressione

Alessandra Landini, USB Pubblico Impiego

Renato Di Caccamo, Osservatorio Repressione e c.s.o.a. Corto circuito

Marco Lapenna, scrittore

Irene Bettini, Medico Pediatra

Irene Ballardini, Insegnante

Laura di Leo, Insegnante

David Proietti, Impiegato, Architetto IT

Alessia Pecchioli, Docente scuola secondaria

Elisabetta Canitano, Associazione Vita di Donna

Teo Capobianco, Palestra popolare Cortocircuito

Angela Ottaviani, Palestra popolare Cortocircuito

Alessandra Filippi, storica e Ricercatrice indipendente

Francesca Anna Perri, Medico emergentista

Pietro Adami, Giornalista

Franco Allegretti, Architetto

Antonio Mori, Forestale

Mario D’Acunto, Saggista e attivista per il disarmo.

Mohammad Kalil, Comunità Palestinese

Alice Maccarrone, Medica

Cristiano Armati, Red Star Press

25 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO