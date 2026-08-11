Chi è Vannacci? Un’operazione trumpiana

Questa, come vedrete da soli leggendo, non è un’analisi di classe. L’autrice, semmai, sembra preoccupata del “fenomeno Vannacci” dal punto di vista classicamente “europeista”, al punto da non usare il termine “fascista” neanche quando sarebbe più appropriato e chiarificatore del frusto “sovranista” (che, come abbiamo spiegato cento volte, è semplicemente un trucco semantico per santificare la “sovranità dei mercati” sui popoli).

Ciò nonostante, la ricostruzione fornisce un insieme di informazioni che è necessario conoscere per inquadrare esattamente un “fenomeno” che i media mainstream stanno gonfiando come un pallone – e soprattutto come previsto dai progettisti del “fenomeno” -, anche da quanti ritengono di contrastarlo sul piano della “decenza linguistica” su immigrazione e zone limitrofe.

Fino ad inventarselo come “putiniano” solo perché, trumpianamente, ha un’altra gerarchia di “nemici”.

La ricostruzione delle tappe e della gestione dei fondi porta invece a centrali decisionale piuttosto note – come Steve Bannon e la galassia statunitense “Maga” – e ad un sottoscala da sempre protagonista delle peggiori avventure reazionarie in Italia: massoneria e militari, in particolare delle “forze speciali” (paracadutisti, incursori di marina, carabinieri, ecc).

L’idea di fondo del “prodotto Vannacci” – al di là degli stracci retorici per attirare l’attenzione dei pirla (come la “remigrazione”) – appare ogni giorno sempre più chiara e intollerabile: portare i militari nelle stanze del potere politico. Lo dimostra anche la scelta di candidare un altro generale, Carmelo Burgio, in forza ai carabinieri, a sindaco di Milano.

L’idea dei militari al potere, sebbene in forme meno “totalitarie”, attraversa peraltro anche le fila dei sostenitori del “campo largo”, con la suggestione di “far scendere in politica” Franco Gabrielli – ex capo della Polizia, nonché ex direttore dei servizi segreti interni (il Sisde, poi Aisi), prefigurando una fintissima “alternativa” tra due modi di mettere la “sicurezza percepita” al centro dell’agenda politica.

Quando le soluzioni alla crisi diventano introvabili, ma non si sa o non si vuole cambiare il sistema sociale fondato sulla proprietà privata, i militari restano sempre l’ultima risorsa, anche dei sedicenti “liberali”.

Buona lettura.

*****

Febbraio 2023.

Che cosa sa un bot di Wikipedia di un libro che non è stato ancora scritto?

Prova a farci caso. È una domanda strana. È una domanda che i giornali non hanno mai fatto. E quando cominci a fare domande strane, le risposte diventano ancora più strane.

Febbraio 2023, dicevo. Roberto Vannacci non ha ancora detto nulla pubblicamente. Non ha contratti editoriali. Non ha casa editrice (sarà autopubblicato su Amazon KDP). Non ha comunicato a nessuno che sta scrivendo un libro. Vannacci è a Mosca, in missione da addetto militare presso l’ambasciata italiana. È un uomo invisibile.

Eppure qualcuno a febbraio comincia a modificare la sua pagina Wikipedia. Sistematicamente. Non correzioni casuali. Non contributi di un appassionato. Lavoro metodico: riorganizzazione della struttura biografica, aggiunta di sezioni, standardizzazione dello stile, pulizia narrativa.

È il lavoro di chi prepara un profilo per la viralità futura.

Il bot si chiama “Hockler73”. Non ha una pagina di discussione attiva. Non interagisce con la comunità. Appare, modifica, scompare. È come se fosse stato istruito, attivato, usato, e poi disattivato.

Sei mesi dopo, agosto 2023, Vannacci carica il libro su Amazon. Nel giro di 24 ore: 100.000 ricerche Google. Nel giro di una settimana: 93.700 copie vendute. Nel giro di tre mesi: mezzo milione di euro lordi. Una traiettoria così perfetta che sembra un prodotto industriale.

E qui chiedi: come? Come fa un’autopubblicazione su Amazon a raggiungere 100.000 ricerche Google in 24 ore? Non succede per merito letterario. Non succede per passaparola organico. Succede per coordinamento.

Ma quando cercavo di tracciare chi coordinava, trovavo il vuoto.

Domanda numero uno: chi coordina il denaro?

Non è una domanda astratta. È il punto di ingresso di tutta l’inchiesta.

Se costruisci un movimento politico che vende mezzo milione di copie di un libro, che raccoglie decine di migliaia di iscritti, che amplifica una voce su tutti i social media — chi paga per coordinare questo? Chi gestisce i social? Chi amplifica il messaggio? Chi risponde al telefono quando qualcuno ha bisogno di coordinamento?

Fai una ricerca. Traccia le agenzie di comunicazione. Leggi i contratti di Vannacci. Cerca il nome di un responsabile social media, di un consulente politico, di un comunicatore visibile.

Troverai il vuoto. Niente. Silenzio.

Non è incompetenza. È design.

Perché quando cerchi chi coordina Vannacci trovi tre nomi che rimandano uno all’altro, ma nessuno è il coordinatore vero. E quando cerchi il denaro che finanzia il coordinamento, lo trovi diviso in quattro serbatoi diversi, ognuno legale, ognuno trasparente — ma solo come singolo elemento. Insieme, formano un tunnel.

Il primo serbatoio è il libro stesso: 860.000 euro lordi, 578.000 netti a Vannacci, agosto 2023. Il denaro arriva, viene speso, e poi il tracciamento diventa confuso.

Ma nel momento esatto in cui il libro raggiunge il picco di viralità, accade qualcosa. Il 26 agosto 2023, esattamente una settimana dopo il lancio, qualcuno fonda ufficialmente un’associazione culturale chiamata “Il mondo al contrario”. È il nome del libro. Vannacci dirà ai giornalisti di non saperne nulla. Non ha comunicato direttamente l’idea. Non ha autorizzato nulla.

Ma l’associazione esiste. È registrata. E chi la fonda? Fabio Filomeni.

Ed ecco che arriviamo alla prima vera risposta: non è Vannacci che coordina se stesso. È la rete dietro Vannacci.

Fabio Filomeni: l’architetto invisibile

Qui è dove la storia comincia a rivelare la sua vera natura.

Fabio Filomeni non è un collaboratore casuale. Non è un assistant di comunicazione. È un tenente colonnello della Folgore in congedo. Ha 15 anni di carriera nei reparti speciali — 9° Col Moschin, quella unità d’elite che tutti conoscono e nessuno sa come funziona davvero. Due master: uno in antiterrorismo internazionale, uno in security e intelligence.

E soprattutto questo: ha una storia professionale con Vannacci che dura 25 anni. Somalia, Bosnia, Iraq, Yemen. Stessi reparti, stessi missioni, stesse operazioni. Non sono amici. Sono due uomini che si conoscono nel modo che solo due soldati d’elite possono conoscersi: con affidamento totale, con assenza di chiacchiere.

Adesso prova a capire cosa succede nel agosto 2023. La viralità del libro è al massimo. Vannacci è il nome di tendenza. E Filomeni, l’uomo che conosce Vannacci da 25 anni, l’uomo con background in intelligence e security, annuncia pubblicamente la fondazione di “Il mondo al contrario”.

Vannacci nega di saperne nulla. La stampa accetta la negazione. Fine della storia.

Ma prova a leggere tra le righe per un momento. Se Vannacci è davvero sorpreso dalla fondazione, perché non la contesta? Perché non dice “no, io non supporto questa associazione, sono terzo”? Perché il presidente dell’associazione rimane Filomeni per 20 mesi, tranquillo e invisibile, costruendo la struttura organizzativa di tutto il movimento?

Perché se Vannacci è stato sorpreso, allora la sorpresa è la negazione, e la verità è il coordinamento.

Cosa fa Filomeni da agosto 2023 a marzo 2025?

Fonda l’associazione. Crea le prime cellule territoriali. Raccoglie tesseramenti (30 euro l’uno, e le stime parlano di 12.000 iscritti = 360.000 euro annui). Costruisce una rete di coordinamento che rimane invisibile sui media. Non appare mai sulle TV. Non dà interviste. Non scrive articoli. Rimane dietro le quinte, facendo il suo lavoro di ufficiale: organizzare la struttura, mantenere la catena di comando, assicurare che i comunicati passino dal canale giusto al momento giusto.

È compartimentazione militare applicata a un movimento politico. È il modo di operare della Folgore: ogni elemento sa solo quello che deve sapere. I soldati ricevono ordini, non spiegazioni. La rete funziona per comparti stagni.

E poi, marzo 2025, Filomeni se ne va.

Non è una partenza casuale. È una rottura. “Divergenze politico-organizzative”, dichiara ufficialmente. Cosa significa? Significa che Filomeni e Vannacci hanno avuto una discussione su dove sta andando il movimento. Significa che Filomeni ha detto “io non vado in questa direzione” e se ne è andato. Significa che fino a marzo 2025, Filomeni era davvero nelle decisioni strategiche, non era una marionetta che eseguiva ordini.

Quando Filomeni se ne va, chi prende il suo posto naturalmente?

Massimiliano Simoni: il luogotenente che rimane

Massimiliano Simoni è un consigliere regionale della Toscana, ex-Lega. È un ex-sottufficiale della Folgore. È massone.

Vedi il pattern? Vannacci è della Folgore. Filomeni è della Folgore. Simoni è della Folgore. Non è coordinamento casuale. È continuità di subcultura militare: gli stessi valori gerarchici, lo stesso modo di operare per comparti, lo stessa comunicazione non verbale tra gli elementi.

Quando Filomeni lascia il posto, Simoni è la continuità naturale. Non perché Vannacci lo sceglie. Perché la rete della Folgore funziona così: rimpiazzi un tassello con un altro tassello della stessa formazione.

Dal marzo 2025 in poi, Simoni è il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale (il partito fondato a febbraio 2026). Cosa vuol dire coordinatore nazionale? Vuol dire che quando Vannacci parla alle riunioni pubbliche, è Simoni che assicura che i 200+ team territoriali ricevano le istruzioni. È Simoni che gestisce il tesseramento. È Simoni che ha il numero di telefono di tutti i referenti regionali. È Simoni che firma i contratti con i fornitori.

È il luogotenente operativo. È la persona che trasforma le intenzioni di Vannacci in azioni concrete.

Ma Simoni ha un’altra caratteristica importante: è massone da anni.

Questa non è un’osservazione casuale. È il secondo nodo della rete.

Luca Sforzini e il nodo massonico

Nel dicembre 2025, viene annunciato il “Centro Studi Rinascimento Nazionale”. È un think tank. È una struttura di ricerca. È una forma di legittimazione intellettuale per le posizioni politiche di Vannacci.

Il presidente è Luca Sforzini.

Sforzini è massone da 30 anni. Lo dice lui stesso nel suo CV pubblico: “consulente per importanti soggetti politici e finanziari”, “specializzato in gestione di flussi istituzionali”. Quando dici questo, in Italia, significa che conosci i canali finanziari opachi, che sai come muovere denaro tra fondazioni senza che rimanga traccia, che conosci i nodi della rete di potere nascosto che collega massoneria, politica, e finanza privata.

La sede del Centro Studi è il Castello Sforzini, proprietà privata di Luca Sforzini, provincia di Alessandria, nel Piemonte. Non è uno studio in un palazzo ministeriale. Non è un’università. È un castello privato. È uno spazio controllato, non pubblico, dove possono incontrarsi persone senza che i media lo sappiano. È la struttura fisica perfetta per un think tank che gestisce finanziamenti opachi.

Nel gennaio 2026, tre settimane prima di fondare ufficialmente Futuro Nazionale, viene fondata “Fondazione Generazione Xa”. Chi è il presidente formale? La moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu. Chi è il direttore operativo? Massimiliano Simoni.

Come può esistere una fondazione privata con tariffario di donazioni (Simpatizzante 100 euro, Oro 500, Platino 1.000, Diamante 2.000-5.000 euro) senza bilancio pubblico? Facilmente. Perché in Italia una fondazione non ha l’obbligo di trasparenza che ha un partito politico.

E come mai le donazioni massime rimangono sotto i 3.000 euro, il limite legale di tracciamento? Non per caso. Per design.

Prova a disegnare l’organigramma ora:

Vannacci: volto pubblico

Filomeni (fino a marzo 2025): architetto strategico

Simoni (marzo 2025-oggi): luogotenente operativo, massone, collegamento con rete massonica

Sforzini: facilitatore massonico, gestore di flussi finanziari opachi, proprietario della infrastruttura fisica

Nessuno è responsabile di tutto. Ognuno è responsabile di una parte. Nessuno parla con i giornalisti di strategia. Tutti eseguono i loro compiti.

È struttura perfetta per l’invisibilità.

Ma dove va il denaro che raccolgono?

Come scompare mezzo milione di euro

Traccia il denaro.

Agosto 2023: libro vende 93.700 copie. Vannacci riceve 578.000 euro netti. Destinazione dichiarata: finanziamento privato dell’operazione.

Marzo 2024: “Il mondo al contrario” viene registrata ufficialmente come associazione. Essa raccoglie tesseramenti a 30 euro l’anno. Stima: 12.000 iscritti = 360.000 euro annui. Per legge, può trasferire massimo 100.000 euro all’anno a un partito politico. Domanda: dove vanno gli altri 260.000 euro?

Risposta: il bilancio non lo dice. Perché un’associazione culturale non ha obbligo di trasparenza.

Gennaio 2026: “Fondazione Generazione Xa” raccoglie donazioni con tariffario esplicito. Importi massimi: 5.000 euro, ma la maggior parte rimane sotto i 3.000 euro per evitare tracciamento. Per cosa? Per “corsi di leadership”, dice il sito. Stima annuale: 50-100.000 euro. Dove va? Il bilancio non lo dice.

Dicembre 2025: “Centro Studi Rinascimento Nazionale” raccoglie donazioni online (”Per donare, clicca qui”). Bilancio pubblico: assente. Denaro tracciato: zero.

Febbraio 2026: nasce Futuro Nazionale come partito politico registrato. Futuro Nazionale ha obbligo di trasparenza. Ha pubblicato i bilanci. Sono stati dichiarati 316.918,52 euro in 4 mesi (febbraio-giugno 2026). Il 26% viene da “Il mondo al contrario” (83.300 euro). Il resto viene da donatori privati: costruttori, importatori di carburante, gioiellieri, ferrovieri.

Pagella Politica nota: “Il sistema di tesseramento di Futuro Nazionale non verifica l’identità di chi versa denaro. Teoricamente chiunque potrebbe versare usando un nome falso.”

Sommami il denaro dichiarato:

Libro: 860.000 euro lordi (578.000 netti)

“Il mondo al contrario” tesseramento (2.5 anni): 900.000 euro lordi

Futuro Nazionale (4 mesi): 316.918 euro

Fondazione Generazione Xa (6 mesi): 50-100.000 euro

Centro Studi (2 mesi): 30-50.000 euro

Totale: circa 2,7-3,0 milioni di euro in 3 anni

Adesso fatti la domanda che gli economisti si fanno quando vedono questa cifra: per cosa è stato speso?

Perché Vannacci non ha ufficio di comunicazione tracciabile. Non ha agenzia pubblicitaria. Non ha responsabile social media stipendiato. Non ha budget di digital marketing documentato. Non ha contratti con influencer. Non ha spese dichiarate per operazioni online.

Eppure ha:

Bot Wikipedia coordinato a febbraio 2023

Viralità su Google 100.000 ricerche in 24 ore

Amplificazione su TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube

Coordinamento con War Room di Steve Bannon

Costo minimo di queste operazioni: 150-310.000 euro annui (stima conservativa).

Costo dichiarato: zero euro

Questo significa che o il denaro è speso in nero (illegale), o il denaro viene spostato tra i quattro serbatoi in modo che non risulti traccia della destinazione finale.

Entrambe le conclusioni portano allo stesso punto: la struttura è costruita appositamente per offuscare dove vanno i soldi.

La scoperta che cambia tutto: Bannon, Harnwell, Washington

Fino a questo punto, potrebbe essere solo corruzione italiana standard. Denaro opaco, strutture parallele, nessuno sa chi paga chi.

Ma poi trovi il collegamento internazionale. E tutto cambia.

Ottobre 2025. War Room, il programma di Steve Bannon trasmesso dagli USA. Bannon è consigliere di Donald Trump, architetto della strategia MAGA, e negli ultimi anni si è specializzato nel costruire alleanze con movimenti sovranisti europei. Qual è il punto? Frammentare l’Europa dall’interno, indebolire l’UE, creare un asse USA-Orbán-sovranisti.

A ottobre 2025, War Room presenta pubblicamente una canzone intitolata “Charlie, Man of Freedom”, scritta da Giulio Curatella (nomen omen — coordinatore di Vannacci nel Centro-Sud) e interpretata in studio con Benjamin Harnwell presente.

Chi è Benjamin Harnwell?

Harnwell è il rappresentante permanente di Bannon in Italia. È basato nella Certosa di Trisulti, una struttura religiosa storica nella provincia di Frosinone. Ha costruito una rete di think tank, accademici, influencer francesi e italiani che lavorano sulla “sovranità nazionale”, sulla “difesa della civiltà occidentale”, su “resistenza alla censura dell’UE” (il famoso Digital Services Act e Digital Markets Act che piacciono poco a Bannon e Trump).

Febbraio 2026 — esattamente quando Vannacci fonda Futuro Nazionale, Il Giornale pubblica un’intervista a Harnwell. Dichiara: “Il generale e io siamo in contatto diretto. Tengo aggiornato Steve Bannon sugli sviluppi di Futuro Nazionale.”

Non è una frase casuale. È una dichiarazione di collegamento operativo. Significa che Bannon sa cosa fa Vannacci. Significa che c’è una linea di comunicazione. Significa che il movimento italiano è coordinato con la strategia MAGA americana.

Ma dove è il finanziamento?

Aspetta tre mesi.

Giugno 2026. Il Dipartimento di Stato americano pubblica ufficialmente bandi per finanziare “organizzazioni della società civile europea” che si oppongono alla censura online (DSA, DMA), che difendono la sovranità nazionale, che promuovono una “filosofia politica, un diritto e un patrimonio di civiltà occidentale comuni”.

Importo: fino a 3 milioni di dollari per ricevitore.

Luglio 2026. Financial Times rivela: “Il Dipartimento di Stato americano finanzia think tank europei allineati con il network MAGA.”

E qui arriviamo al nodo:

Il Centro Studi Rinascimento Nazionale potrebbe candidarsi come “think tank di ricerca sulla sovranità nazionale”. La Fondazione Generazione Xa potrebbe candidarsi come “organizzazione educativa per la formazione dei leader patrioti”. Entrambe potrebbero ricevere finanziamento tracciato, legale, pubblico dal Dipartimento di Stato americano. E nessuno sospetterebbe il collegamento con Vannacci, perché il finanziamento arriverebbe come premio per ricerca accademica, non per attività politica.

È perfetto. È tracciato. È legale. È invisibile.

Domanda ora: quando è stato deciso di fondare Generazione Xa (gennaio 2026)? Quando è stato deciso di lanciare il Centro Studi (dicembre 2025)? Prima che i bandi US diventassero pubblici (giugno 2026).

Cosa significa? Significa che qualcuno, a Novembre 2025, sapeva già che i bandi stavano arrivavando. Sapeva quali criteri avrebbero avuto. Sapeva che era il momento di costruire le strutture legali per ricevere quei finanziamenti.

Chi sa queste cose prima che il Dipartimento di Stato le annunci pubblicamente?

Persone come Benjamin Harnwell. Persone che siedono a tavoli dove si parla di strategia MAGA a livello internazionale.

La massoneria come nodo di connessione

Qui arriviamo al terzo elemento che nessuno ha notato: la massoneria italiana come facilitatore di questa operazione.

Simoni è massone. Sforzini è massone da 30 anni. Nel febbraio 2026, il giornale Repubblica pubblica che Gianmario Ferramonti (uomo legato alla P3, la massoneria nera di Licio Gelli, condannato negli anni ’90 per “associazione per delinquere”) viene “riattivato” e torna come “accompagnatore” di Vannacci.

Non è una figura simbolica. È un uomo che conosce i canali dell’intelligence, che ha contatti internazionali, che sa come muoversi nei sottotronchi della rete di potere.

Perché riattivare un ex-P3 nel febbraio 2026? Nel momento esattamente in cui il collegamento con Bannon e il Dipartimento di Stato diventa più esplicito?

Perché la massoneria italiana è l’intermediaria tra potere americano e potere italiano. È il nodo che collega Washington a Roma senza lasciare traccia diplomatica ufficiale.

Simoni facilita il collegamento con la rete massonica italiana. Sforzini canalizza il denaro attraverso le strutture massoniche. Ferramonti attiva i contatti nelle istituzioni italiane (magistratura, intelligence, governo) per assicurare che nessun procedimento legale disturbi l’operazione.

È il modello di come funziona davvero il potere transnazionale: non attraverso ambasciate ufficiali, ma attraverso reti parallele di uomini che si conoscono, che hanno giurato fedeltà gli uni agli altri, che operano per compartimenti stagni.

Cosa significa per l’Italia. E per l’Europa

Se Vannacci fosse solo un fenomeno politico locale, questa sarebbe una storia interessante di finanziamenti opachi.

Ma Vannacci non è locale. È il modello.

Lui è la prova di concetto di come costruire un movimento politico nazionale europeo usando:

Denaro estero mascherato da bandi “ufficiali” (Dipartimento Stato) Strutture legali parallele per offuscare i flussi finanziari (quattro enti, ognuno con zero bilancio pubblico) Reti massoniche come facilitatori istituzionali (Simoni, Sforzini, Ferramonti) Coordinamento con network politico internazionale (Bannon, Harnwell) Amplificazione digitale coordinata senza firma (bot Wikipedia, viralità, War Room) Subcultura militare come colonna vertebrale operativa (Folgore, compartimentazione, gerarchia)

E il modello funziona.

Vannacci nel giugno 2024 prende 532.368 preferenze alle europee. Nel febbraio 2026 fonda un partito nuovo che riesce a raccogliere 316.000 euro in 4 mesi. Nel giugno 2026 ha assemblea costituente con 1.700 persone in una sala a Roma.

Tutto questo — tutto questo — è stato costruito con l’invisibilità come architrave fondamentale.

Nel momento in cui l’UE sta cercando di regolamentare i contenuti online (DSA, DMA), emergono movimenti politici sovranisti che contestano la regolamentazione, finanziati da chi negli USA contesta la regolamentazione.

Nel momento in cui l’UE discute di aiuti militari all’Ucraina, emergono movimenti “sovranisti anti-guerra”, allineati con la posizione USA di Trump di ridurre il supporto americano.

Nel momento in cui l’Europa cerca autonomia strategica da USA, nascono reti di “sovranisti” finanziati USA per impedire l’autonomia strategica.

Vannacci è il sintomo. Il vero fenomeno è la rete. E il vero pericolo è che la rete rimane invisibile mentre il sintomo rimane visibile.

Chi sa che Vannacci è finanziato da Bannon e dal Dipartimento di Stato?

Nessuno. I giornali lo hanno riportato frammentando pezzi, senza collegare i punti. Il pubblico italiano non sa. Il pubblico europeo non sa. E nel momento in cui Vannacci entra in ESN (Europa delle Nazioni Sovrane) accanto a Viktor Orbán, accanto all’AfD tedesca, accanto ai “sovranisti francesi”, il voto europeo è già influenzato da un’operazione geopolitica mascherata da fenomeno politico locale.

Le elezioni italiane 2027 stanno arrivando. Dove andrà questo movimento? Quanta influenza avrà? Cosa chiederà il Dipartimento di Stato in cambio del finanziamento?

Le domande che non hanno risposta

Perché il bot Wikipedia Hockler73 ha modificato la pagina di Vannacci sei mesi prima della pubblicazione del libro?

Dove sono i bilanci di “Il mondo al contrario”, “Generazione Xa” e “Centro Studi Rinascimento Nazionale”?

Chi ha il numero di telefono della persona che gestisce i social media di Vannacci, e quale contratto sottoscrive?

Il Centro Studi Rinascimento Nazionale ha già presentato candidatura ai bandi del Dipartimento di Stato americano? Se no, perché è stato fondato a dicembre 2025, esattamente sei mesi prima dei bandi ufficiali di giugno 2026?

Quali sono i contenuti delle comunicazioni tra Harnwell e Vannacci? Quali incontri fisici hanno avuto?

Quando Vannacci uscirà dalla politica (e prima o poi uscirà), il sistema rimane attivo, pronto per il prossimo candidato? O è costruito solo intorno a lui?

La massoneria italiana sa che sta facilitando un’operazione finanziata da potenza estera? E se lo sa, perché lo fa?

Chi attiva Ferramonti nel febbraio 2026? Chi contatta chi? Chi chiede un favore a chi?

Esiste traccia nei registri FARA (Foreign Agents Registration Act americano) di Harnwell come agente straniero? Esiste traccia di Vannacci come suo assistito?

Dove sono i documenti di pianificazione strategica? Dove sono le email? Dove sono le prove di coordinamento?

Non avrai risposte. Perché l’operazione è stata costruita appositamente per non lasciar traccia documentale. Ogni elemento sa solo quello che deve sapere. Nessuno mette tutto per iscritto. Nessuno parla apertamente.

È il perfezionamento della clandestinità legale.

Il punto di non ritorno

Se questa fosse una storia di corruzione criminale, avrebbe traccia legale. Un magistrato aprirebbe un procedimento. Ci sarebbe un’inchiesta. Ci sarebbe trasparenza forzata.

Ma questo è qualcosa di più sofisticato. È il funzionamento normale del potere transnazionale europeo del 2026.

È le quattro fondazioni parallele, ognuna legale, ognuna opaca, ognuna che protegge le altre dalla trasparenza.

È la massoneria italiana che facilita senza lasciare firma.

È il Dipartimento di Stato che finanzia attraverso bandi “ufficiali” che mascherano intenzione politica come ricerca accademica.

È il network MAGA che costruisce “alleanze sovraniste” europee mentre l’Europa discute di autonomia strategica.

È la compartimentazione militare applicata alla politica: nessuno parla, ognuno esegue il suo compito, la rete rimane invisibile.

E il risultato è un movimento politico nazionale, un europarlamentare, una “coalizione sovranista” che sta influenzando le decisioni politiche europee — tutto costruito sulle fondamenta dell’invisibilità strutturale.

Vannacci non è una persona. È una struttura che porta il volto di una persona.

E se Vannacci domani sparisse dalla scena pubblica, la struttura rimane. Rimane attiva, rimane finanziata, rimane coordinata con Bannon, rimane collegata al Dipartimento di Stato americano.

Perché il problema non è Vannacci.

Il problema è il sistema che lo sostiene. E il sistema non è italiano. È europeo. E dietro l’europeo, c’è l’americano.

* dal suo Substack

11 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO