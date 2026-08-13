La “remigrazione” spiegata ai deficienti

L’uomo che vedete nell’immagine si chiama John Gannon. Ha 75 anni, è un imprenditore texano, repubblicano da una vita e alle ultime elezioni ha votato Donald Trump.

Convintamente.

Perché voleva il pugno duro sull’immigrazione. Voleva che Trump prendesse i criminali e li cacciasse dagli Stati Uniti.

Poi, come spesso accade con certe idee meravigliose, è arrivato quel piccolo inconveniente chiamato realtà: l’ICE ha preso la sua futura moglie.

E oggi John Gannon compare davanti alle telecamere, in lacrime, per spiegare al mondo una cosa che milioni di persone avevano provato a spiegargli prima del voto: quando costruisci una macchina per rastrellare esseri umani, sulla portiera non c’è scritto “solo quelli che John Gannon considera cattivi”.

La compagna di John si chiama Yasmin Suarez Reyes, ha 45 anni, è nata in Venezuela ma ha cittadinanza spagnola. Nel 2023 entra legalmente negli Stati Uniti con passaporto spagnolo attraverso il Visa Waiver Program. Prima della scadenza dei 90 giorni presenta domanda d’asilo. La pratica resta pendente, nel frattempo ottiene un permesso di lavoro e una patente texana.

Secondo il governo americano, però, la domanda pendente non le conferisce uno status legale e, scaduto il periodo del Visa Waiver, la sua permanenza diventa irregolare.

Il 24 luglio John e Yasmin arrivano all’aeroporto George Bush di Houston. Devono volare a Las Vegas per una convention del settore arredamento.

Passano i controlli. Entrano nella lounge United. Escono. Ma fuori trovano otto agenti dell’ICE ad aspettarli.

Gannon racconta che gli agenti “le sono piombati addosso in otto. Nessuno ci ha spiegato quali fossero le accuse. Non si sono nemmeno identificati”.

Yasmin viene portata via e finisce nel Montgomery Processing Center, in Texas

A quel punto qualcosa nella testa del trumpiano John Gannon comincia lentamente a scricchiolare. E infatti lo dice apertamente: “Io l’avevo votato per cacciare i criminali. Non l’ho votato per questo“.

Poi sul furgone ci è salita Yasmin. E allora il suo vocabolario cambia improvvisamente.

Davanti alla CBS dice: “Ho votato Trump. Stanno prendendo persone che rispettano la legge. Stanno distruggendo famiglie e posti di lavoro“. E quando gli chiedono cosa direbbe oggi al presidente che ha contribuito a eleggere, la risposta è una domanda: “Che cosa stai facendo?“.

Capito il cortocircuito? La macchina andava benissimo. Era il bersaglio che John aveva immaginato diverso.

Intanto Yasmin rimane in detenzione. John racconta che la situazione la sta consumando. E anche lui ammette che la vicenda gli ha completamente divorato la vita: telefonate agli avvocati, mail continue, richieste d’aiuto, strategie per riuscire a liberarla.

Poi arriva il momento in cui John crolla.

Parla della donna che vuole sposare. Dice che Yasmin lo ha riavvicinato ancora di più alla fede. La voce si rompe e riesce a dire soltanto: “Yasmin è buona come l’oro“.

E a quel punto l’uomo che aveva votato Donald Trump per il pugno duro arriva dall’altra parte del viaggio.

Dice che Trump non lo voterebbe più dopo “questo disastro” e che tutto questo “sembra la Gestapo“.

Benvenuto, John. La lezione è arrivata con qualche anno di ritardo, ma almeno è arrivata.

Perché certe politiche sembrano meravigliose quando immagini che la porta sfondata sarà sempre quella del vicino.

Poi bussano alla tua. E scopri finalmente per cosa avevi votato.

* da Facebook

13 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO