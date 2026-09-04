Bari. Fermo preventivo per tre compagni nel corteo contro il governo Meloni!

Restiamo in corteo fino al loro rilascio!

Oggi pomeriggio, in occasione del corteo organizzato a Bari per protestare contro la presenza della Meloni per festeggiare il suo “lungo e stabile” mandato, tre dei nostri compagni di Cambiare Rotta sono stati fermati con un fermo preventivo – una delle nuove misure del Ddl sicurezza che va ad inasprire i provvedimenti per chi esprime il dissenso in questo Paese – mentre raggiungevano il corteo in maniera del tutto pacifica.



Noi rimarremo in corteo fino a quando i nostri compagni non saranno rilasciati e continueremo a protestare contro il governo della repressione, della criminalizzazione del dissenso e dei decreti sicurezza.



Si riempiono la bocca di parole come “democrazia” e “libera espressione del dissenso”, ma questa è solo l’ulteriore bugia di un governo che per 4 anni ha solo mentito sul proprio operato.



Per questo è necessario non farsi intimidire dai tentativi beceri di zittire la voce di studenti e giovani in questo Paese, bensì urlare ancora più forte che noi il governo della guerra e della crisi non lo vogliamo, costruendo un’ opposizione giorno per giorno che parta da scuole, università e piazze in tutto il Paese.



Continuano a mobilitarci contro la repressione e contro questo Governo!

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4 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO