Contropiano batte cassa, suo malgrado

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Alcune sono andate bene, alcune male ed altre attendono il loro iter giudiziario.

La caratura di chi ha querelato in questi anni il giornale parla da se: il presidente della Confindustria, un dirigente della Gls, esponenti del sionismo nostrano, il senatore-editore Angelucci, solo per citarne alcuni.

E’ scontato che abbiamo dato e daremo battaglia in tribunale, ma in alcuni casi le condanne battono cassa… e la nostra – visto che siamo una testata autofinanziata, gratuita e senza pubblicità – è piuttosto scarsa.

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4 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO