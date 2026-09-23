Una legge popolare per il controllo sugli affitti. Si parte anche in Italia

E’ partita anche in Italia la campagna per una legge sul controllo degli affitti. Se ne discuterà sabato 26 settembre alle ore 14.00 a Roma in via del Porto Fluviale 12.

Da New York a Berlino, il controllo degli affitti ed il contrasto ai grandi fondi immobiliari è ciò che la maggior parte degli abitanti chiede. I programmi politici usciti vincenti dalle competizioni elettorali delle due metropoli ne hanno tenuto conto. Ed hanno vinto.

C’è da dire che nel caso tedesco la lunga cavalcata del diritto all’abitare ha preso velocità negli anni: con la norma che applicava un tetto massimo agli affitti passando per il clamoroso (e non applicato) referendum del 2021, che aveva come tema la requisizione del patrimonio in mano ai grandi gruppi immobiliari. E’ su questi presupposti che Elif Erap ha saputo costruire la sua vittoriosa campagna a Berlino.

Il fine? Duplice: mettere un freno agli affitti ed incrementare la quota di edilizia pubblica nella città in modo da poter governare la questione abitativa nell’interesse dell’intera comunità. Un’ultima postilla: a Berlino la percentuale di case pubbliche è comunque del 20%.

In Italia da anni il nostro sindacato, insieme al Movimento per il diritto all’abitare e tante altre realtà, va predicando ai quattro venti che mancano più di un milione di case popolari per soddisfare il fabbisogno abitativo esistente. Parimenti è dal 2021 che sosteniamo la necessità di superare l’attuale legge sugli affitti, rea di aver prodotto quasi 2,5 milioni di richieste di sfratto, oltre che di condannare ogni mese almeno 3,5 milioni di famiglie al pagamento di un affitto capace di assorbire la maggior parte del reddito familiare.

Ecco perché in questi ultimi anni ci siamo impegnati assieme a molti altri soggetti, tra cui spiccano componenti giovanili come Cambiare Rotta oltre che il Movimento per il Diritto all’Abitare, nel convogliare in un testo normativo le nostre idee su quali fossero i criteri che una regolamentazione degli affitti dovesse presentare.

Incidenza sul reddito, passaggio da casa a casa, fiscalità equa e redistributiva accompagnata da iter amministrativi per limitare, se non porre fine, all’uso che i grandi gruppi immobiliari fanno, non solo tollerato ma anche favorito, di milioni di unità abitative, tenendole sfitte e/o inutilizzate.

E sempre per questi motivi al termine di un lungo periodo di “incubazione” durante il quale abbiamo presentato il testo in tutto il paese, confrontandoci con comitati, movimenti, partiti, parlamentari, esponenti di giunte e consigli di ogni grado e livello, abbiamo deciso di raccogliere le firme per sostenere la nostra iniziativa di legge, al fine di aprire una campagna nazionale sul tema degli affitti, di promuoverne la discussione nelle Camere e di farla conoscere a più persone possibili.

Ove mai non fosse sufficiente l’esempio internazionale, invitiamo comunque tutti a riflettere sull’urgenza di creare un terreno di confronto e opposizione su un tema che non può e non deve essere ostaggio degli speculatori (grandi proprietà, costruttori e fondi immobiliari), che non fanno che manipolarlo a loro piacimento, continuando a distorcere la realtà e ad infierire sui bisogni reali del paese.

Questo il Governo Meloni lo fa confezionando un Piano Casa cucito addosso ai fondi di speculazione, ma anche attraverso i vari decreti sicurezza e tutte le proposte in discussione, dagli sfratti in 15 giorni alla privatizzazione delle esecuzioni forzose a squadre private.

È giunto il momento di dare impulso alla campagna che promuove la legge per il controllo degli affitti (rent control) assicurando ad inquiline e inquilini la possibilità di avere un tetto sopra alla testa senza che l’intero reddito familiare sia mangiato da affitti, mutui e bollette esorbitanti.

Per questo il 26 settembre – alle ore 14.00 – vediamoci a Roma, in via del Porto Fluviale 12, luogo appena restituito in maniera permanente alla città, per una riunione nazionale convocata da una moltitudine di realtà impegnate nel nostro paese nella lotta per difendere il diritto alla casa.

23 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO