Menu

Roma. Manifestazione il 24 settembre contro le cartelle pazze di Aequa Roma agli inquilini

di Asia Usb

In pieno agosto, Aequa Roma (società che gestisce il patrimonio ERP del Comune di Roma) ha recapitato migliaia di cartelle agli inquilini. Si tratta di un vero e proprio atto vessatorio nei confronti di famiglie già in difficoltà, con richieste d’importi che in certi casi sfiorano gli 80.000- 90.000 euro!

ATTENZIONE Al DUE TIPI DI LETTERE RICEVUTE:
> Semplici diffide: spesso piene di errori ma usate per spaventare e creare ansia.
> Accertamenti esecutivi: se non impugnati entro i termini, portano al ruolo presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, con pignoramenti di stipendi/pensioni (1/5), fermi amministrativi e blocchi dei conti correnti!

DENUNCIAMO L’ILLEGITTIMITÀ DELLE RICHIESTE• Cifre prescritte e datate: vengono chieste somme a titolo di affitti e oneri fin dagli anni ’80!
• Somme già pagate: pretese di morosità già onorate o coperte dalla transazione del 2000.
• Piani rateizzati mai partiti: errori contabili e gestionali scaricati interamente sulle spalle dei cittadini.
• Mancanza di controlli: Roma Capitale e il Dipartimento Patrimonio non vigilano sull’operato scorretto di Aequa Roma.

GLI SPORTELLI ASIA-USB SONO ATTIVI PER DIFENDERTI

Non pagare e non farti intimidire! Presso le nostre sedi potrai presentare:
• Risposte in autotutela per bloccare ed annullare le semplici diffide errate.
• Opposizione legale contro gli avvisi di accertamento.
• ATTENZIONE: Per gli avvisi di accertamento ci sono solo 30 GIORNI di tempo dal ricevimento per fare ricorso!

CONTATTA LE NOSTRE SEDI, partecipa alle assemblee nei quartieri e scendi in piazza con noi il 24 Settembre!

PER L’ANNULLAMENTO SUBITO DI TUTTE LE SOMME CHIESTE ILLEGALMENTE!

Giovedi 24 settembre manifestazione cittadina alle ore 15:00 Piazza Giovanni da Verrazzano 7 Roma sotto la sede del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO

Ultima modifica: stampa
Argomenti:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *