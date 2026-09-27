Allarme rosso in base militare britannica utilizzata dagli USA. Terrorismo o false flag?

La polizia antiterrorismo britannica ha fatto scattare il massimo allarme intorno alla base militare di Fairford e dichiara di aver eeseguito 5 arresti dopo il ritrovamento di materiale esplosivo a bordo di 3 furgoni sospetti nei pressi della base. Interi quartieri della zona di Whelford messi in sicurezza, circa 85 famiglie evacuate, mentre l‘esercito sta impiegando robot antisabotaggio per bonificare i veicoli sospetti.

La polizia del Gloucestershire ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata intorno alle 00:45 di domenica mattina relativa a “tre veicoli sospetti” che si dirigevano verso la base della RAF. In seguito a questa segnalazione sono stati arrestati cinque uomini (nella foto, verificata dalla BBC).

Chiunque venga arrestato ai sensi del Terrorism Act 2000 può essere detenuto fino a 14 giorni senza alcuna accusa formale diversamente dal limite usuale di 24 ore per gli arresti standard.

Diversi residenti evacuati hanno raccontato alla BBC di essere stati svegliati nel cuore della notte dagli agenti di polizia che bussavano alle loro porte.

The Guardian riferisce che nelle ultime settimane i residenti della zona hanno notato un netto aumento delle misure di sicurezza della base militare, con i cancelli recentemente barricati. “Nelle scorse settimane hanno parcheggiato veicoli pesanti, anzi pesantissimi, davanti a tutti i cancelli”, ha detto un altro residente.

Relativamente ai fermati va segnalata una strana dichiarazione di Trump secondo cui gli “Stati Uniti tenevano d’occhio i cinque uomini da molto tempo e adesso sono stati presi”.

Occorre infatti sapere che la base militare della Raf di Fairford è una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall’aviazione militare statunitense in Europa. Da quanto risulta è stata utilizzata anche per operazioni legate alla guerra scatenata dagli USA contro l’Iran

La base è della RAF (Royal Air Force) ma da molto tempo viene utilizzata in modo importante anche dall’US Air Force, secondo cui la base di Fairford ospita il quartier generale della 501st Combat Support Wing e il 420th Air Base Squadron ed è la principale base operativa in Europa per i bombardieri del Global Strike Command americano.

Questa base permette agli USA di portare in Europa velivoli capaci di effettuare missioni a grande distanza senza doverli schierare stabilmente sul continente.

Stando a quanto riferito dall’agenzia Reuters, il governo britannico ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare la base di Fairford per le operazioni contro i siti missilistici iraniani. Le notizie a disposizione non dicono molto ma certamente il governo britannico – tra i più impegnati in una escalation guerrafondaia a tutto campo – avrebbe bisogno come il pane di un allarme terrorismo come quello in corso per recuperare consensi intorno alla propria bellicista, talmente bisogno che andrebbe bene anche una operazione false flag.

27 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO