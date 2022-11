Solidarietà agli studenti che occupano!

Ieri a Bologna e Milano gli studenti e le studentesse di Cambiare Rotta hanno occupato due spazi universitari chiusi e lasciati all’abbandono fa anni. Contemporaneamente lo stabile di proprietà dell’Unibo occupato qualche settimana fa dal Collettivo Universitario Autonomo e adibito a studentato contro l’emergenza abitativa è sotto sgombero con celere e manganelli.

Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo, dichiara: “Le giovani generazioni e le classi popolari pagano sempre più la crisi. Tra lavori precari o disoccupazione trovare una casa a prezzi accessibili è praticamente impossibile. A tutto questo le amministrazioni comunali e le università rispondono svendendo le case popolari e costruendo studentati di lusso.

Nella cosiddetta “città più progressista d’Italia le storiche occupazioni dell’Ex Telecom e di Via Irnerio che davano casa a decine di famiglie sono state sgomberato per fare spazio a studentati di lusso dove i prezzi per una stanza passano da 500 per via Irnerio ai 1000 dello Student Hotel”.

Come Potere al Popolo esprimiamo solidarietà agli studenti che con le occupazioni segnalano i punti critici della mancanza di spazi per l’abitare, per lo studio e per la socialità in una Bologna che usa il suo centro storico solo per la valorizzazione immobiliare, riducendolo a un parco giochi per ricchi!

18 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO