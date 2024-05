Prima a Milano poi a Roma. Gli studenti alle prese con il settarismo, quello vero

Prima all’università statale di Milano, poi ieri ai cancelli della Sapienza di Roma, i militanti del gruppo Lotta Comunista hanno scelto di menare le mani contro gli studenti impegnati nelle mobilitazioni sulla Palestina e contro la collaborazione degli atenei con Israele.

Circostanze e metodi hanno fatto pensare all’ipotesi peggiore: quella di attacchi di gruppi di destra o di ultrà sionisti contro le accampate solidali con il popolo palestinese. Ma la realtà, pur confermando la gravità degli assalti “muscolari”, ha rivelato ben poca cosa.

Si è trattato infatti di un caso di settarismo esponenziale, quello praticato dai gruppi extraparlamentari negli anni Settanta che spesso ha portato a risse che raramente ha lasciato un buon ricordo di se.

Lotta Comunista in questo ha poi ha una tradizione tutta sua. Ha sempre schifato i rapporti con tutti gli altri gruppi o movimenti – liquidandoli sistematicamente come piccolo borghesi – e attuato un modello di intervento più simile a quello della divulgazione settarista – nel senso letterale – del proprio giornale e dello stalkeraggio fino alla sfinimento verso chi decide di acquistarlo. Ma non è questa la sede e il momento per approfondire tale aspetto.

In questa linea grigia di relazioni con il resto del mondo, è probabile che alla Statale di Milano sia volata prima qualche parola, poi qualche spinta infine l’invito a non andare a catechizzare gli studenti dell’accampata.

Ma una setta in quanto tale ritiene sempre di doversi far rispettare, da qui la spedizione punitiva contro le tende degli studenti milanesi finita su un video diventato virale.

Inutile dire che la notizia è circolata rapidamente in tutte le accampate universitarie, ragione per cui ai cancelli della Sapienza ieri mattina c’era un cordone di dissuasione verso i diffusori di Lotta Comunista. Ma anche in questo caso, invece di prendere atto di una situazione e cercare una via d’uscita politica, Lotta Comunista ha scelto di menare le mani con gli studenti, ritenendo così di “salvare l’onore” ma peggiorando decisamente le cose.

Tenendo conto che gli studenti delle accampate universitarie sono già nel mirino del governo, della polizia, dei gruppi sionisti, aggiungere problemi di “ordine pubblico” nelle università significa fare un servizio a chi vuole smantellare – con le buone o con le cattive – queste esperienze di mobilitazione. Non rendersene conto significa rendersene complici.

